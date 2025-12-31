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  • La protection ultime pour votre lait
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Philips AventSachets de conservation pour le lait maternel

SCF603/25

La protection ultime pour votre lait
Les sachets de conservation pour le lait maternel Philips Avent préservent votre lait. Pré-stérilisés pour permettre une utilisation immédiate, ils peuvent être placés au réfrigérateur comme au congélateur.
Voir tous les avantages
ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

Marque recommandée par les mamans du monde entier1

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Sachets de conservation pour le lait maternel 180 ml

La protection ultime pour votre lait

  • Stockage

  • Pré-stérilisé

  • 25 sachets

Fermeture anti-fuite à double zip fiable

Fermeture anti-fuite à double zip fiable

Fermeture anti-fuite à double zip fiable, pour une conservation parfaitement sûre de votre lait

Sachet pré-stérilisé avec ouverture sécurisée

Sachet pré-stérilisé avec ouverture sécurisée

L'ouverture sécurisée atteste que le sachet pré-stérilisé est intact avant sa première utilisation, pour une hygiène garantie.

Sachet congelable avec coutures renforcées et doublure

Sachet congelable avec coutures renforcées et doublure

Avec les coutures latérales renforcées et la doublure de ces sachets, vous pouvez être sûre que votre lait est conservé en toute sécurité dans le réfrigérateur ou le congélateur.

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 