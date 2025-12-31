Garantie de 2 ans
SCF603/25
Stockage
Pré-stérilisé
25 sachets
Fermeture anti-fuite à double zip fiable, pour une conservation parfaitement sûre de votre lait
L'ouverture sécurisée atteste que le sachet pré-stérilisé est intact avant sa première utilisation, pour une hygiène garantie.
Avec les coutures latérales renforcées et la doublure de ces sachets, vous pouvez être sûre que votre lait est conservé en toute sécurité dans le réfrigérateur ou le congélateur.
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023.