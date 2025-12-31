Garantie de 2 ans
SCF157/02
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Les coquilles recueille-lait (sans perforation) Philips Avent recueillent l'excès de lait qui s'échappe pendant la tétée ou lors de l'utilisation d'un tire-lait.
Coquilles perforées – protègent les mamelons endoloris ou crevassés pour qu'ils guérissent plus vite. Exercent une légère pression qui aide à soulager l'engorgement. Les trous permettent à l'air de circuler.
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023.
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