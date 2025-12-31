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Philips AventCoquilles pour mamelons Comfort

SCF157/02

Confort et protection
Les coquilles d'allaitement très douces Philips Avent SCF157/02 se portent dans le soutien-gorge pour protéger les mamelons endoloris et recueillir les fuites de lait.
Voir tous les avantages
ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

Marque recommandée par les mamans du monde entier1

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Sachets de conservation pour le lait maternel

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Coquilles d'allaitement ultraconfortables

Confort et protection

  • 2

Recueillent l'excès de lait

Les coquilles recueille-lait (sans perforation) Philips Avent recueillent l'excès de lait qui s'échappe pendant la tétée ou lors de l'utilisation d'un tire-lait.

Aident à soulager les engorgements

Protègent les mamelons endoloris

Coquilles perforées – protègent les mamelons endoloris ou crevassés pour qu'ils guérissent plus vite. Exercent une légère pression qui aide à soulager l'engorgement. Les trous permettent à l'air de circuler.

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 

  1. Cette section contient les opinions des consommateurs sur le produit. Philips se dissocie du contenu écrit par les consommateurs dans cette section et, par conséquent, toute information technique ou tout conseil sur l’utilisation du produit qui y est présenté ne sont pas considérés comme des renseignements officiels de Philips.