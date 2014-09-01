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  • Le biberon naturel comme le sein maternel
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Plus offert 

Philips AventTétine Natural

SCF655/27

4
| (1) Évaluation | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Le biberon naturel comme le sein maternel
Avec la tétine à débit variable Natural Philips Avent, vous pouvez changer de débit en tournant simplement le biberon. Les alvéoles de confort uniques de la tétine Natural permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein et biberon.
Voir tous les avantages

Le biberon naturel comme le sein maternel

  • 2 pièces

  • Débit variable

  • 3 mois et +

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-961237

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4.0

sur 5

1

Évaluation

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

01/09/2014

Canada

Canada

Excellent

Ce biberon convient parfaitement a bebe :) Je le recommanderais a n importe qui

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF653/27 Tétine Natural

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