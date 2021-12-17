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Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Pourquoi les tétines et sucettes Avent sont-elles en silicone plutôt qu'en latex ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
Pour quel type de nourriture puis-je utiliser la tétine à débit variable ?
Puis-je alterner biberons et tétines Avent Natural et Classic+ ?
Le débit de ma tétine Philips Avent est plus faible