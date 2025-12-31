La conception anti-fuite de la tétine permet d'éviter les écoulements et la perte de lait

L'ouverture de la tétine est conçue pour laisser le lait s'écouler uniquement lorsque bébé est en train de boire. Ainsi, vous pouvez éviter les pertes de lait en toute sérénité, que vous soyez chez vous ou en déplacement.