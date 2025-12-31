Garantie de 2 ans
Nouveau
SCY940/12
2 biberons
125 ml
0-3 mois
Tétine à débit lent
PPSU
La tétine Natural Response s'adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l'alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s'arrêtent pour avaler et respirer, le lait s'arrête aussi.
La valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé pendant l'allaitement, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.
L'ouverture de la tétine est conçue pour laisser le lait s'écouler uniquement lorsque bébé est en train de boire. Ainsi, vous pouvez éviter les pertes de lait en toute sérénité, que vous soyez chez vous ou en déplacement.
Notation globale
Le récipient en PPSU est résistant à la chaleur jusqu'à 180 °C.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011