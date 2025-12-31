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Nouveau

Philips Avent Natural ResponseBiberon en PPSU

SCY940/12

Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
La tétine Natural Response laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, déglutir et respirer à leur rythme naturel, comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages

Une tétine qui fonctionne comme un sein

Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

  • 2 biberons

  • 125 ml

  • 0-3 mois

  • Tétine à débit lent

  • PPSU

Tétine Natural Response

Tétine Natural Response

La tétine Natural Response s'adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l'alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s'arrêtent pour avaler et respirer, le lait s'arrête aussi.

Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

La valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé pendant l'allaitement, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

La conception anti-fuite de la tétine permet d'éviter les écoulements et la perte de lait

La conception anti-fuite de la tétine permet d'éviter les écoulements et la perte de lait

L'ouverture de la tétine est conçue pour laisser le lait s'écouler uniquement lorsque bébé est en train de boire. Ainsi, vous pouvez éviter les pertes de lait en toute sérénité, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

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Avis de non-responsabilité

  1. Le récipient en PPSU est résistant à la chaleur jusqu'à 180 °C.

  2. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011