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Casque d'écoute

SHE3550PK/00

Des rythmes puissants, des basses percutantes

Les écouteurs-boutons Philips MyJam Beamers sont ultrapetits, offrent des basses puissantes et comportent des embouts à tube ovale pour plus de confort.

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Conception compacte

Des rythmes puissants, des basses percutantes

  • Casque 8,6 mm, fermé arrière

  • Intra-auriculaires

Étanchéité sonore parfaite pour une élimination des bruits extérieurs

Les écouteurs-boutons ultracompacts s'adaptent parfaitement à l'intérieur de l'oreille, créant un joint d'étanchéité qui élimine les bruits extérieurs.

Basses profondes et son cristallin grâce à l'efficacité des haut-parleurs

Les écouteurs-boutons Philips Vibes logent des haut-parleurs efficaces dans un design compact. Ils s'ajustent parfaitement tout en délivrant un son clair et des basses puissantes.

Les caches d'oreillette en caoutchouc interchangeables offrent un confort optimal

Les caches sont livrés en 2 tailles pour un ajustement personnalisé parfait.

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