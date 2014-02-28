Garantie de 2 ans
Plus offert
SHE3550PK/00
Des rythmes puissants, des basses percutantes
Les écouteurs-boutons Philips MyJam Beamers sont ultrapetits, offrent des basses puissantes et comportent des embouts à tube ovale pour plus de confort.
Casque 8,6 mm, fermé arrière
Intra-auriculaires
Les écouteurs-boutons ultracompacts s'adaptent parfaitement à l'intérieur de l'oreille, créant un joint d'étanchéité qui élimine les bruits extérieurs.
Les écouteurs-boutons Philips Vibes logent des haut-parleurs efficaces dans un design compact. Ils s'ajustent parfaitement tout en délivrant un son clair et des basses puissantes.
Les caches sont livrés en 2 tailles pour un ajustement personnalisé parfait.
Notation globale