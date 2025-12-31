Garantie de 2 ans
Plus offert
SHE4305WT/00
HP 12,2 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Les basses puissantes rendent votre musique vivante. Les puissants haut-parleurs de 12,2 mm délivrent des basses profondes à partir d'un design élégant et compact.
Le design ergonomique aux tubes ovales orientés assure un port naturel et confortable qui vous permettra de longues heures d'écoute avec un confort absolu.
La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques, d'une simple pression sur un bouton.
Notation globale