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  • Idéal pour les enfants
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Casque pour enfants

SHK2000PK/00

Disponibles en

Bleu
Bleu
Violet-rose
Violet-rose
Idéal pour les enfants
Le casque idéal pour faire découvrir l'univers de la musique aux enfants. Ses basses claires et son design ludique sont parfaitement adaptés aux petits. Robuste, il résiste à toutes les situations. Grâce au plafonnement du volume à 85 dB, écouter de la musique est divertissant mais sans danger.
Voir tous les avantages

Taille adaptée aux enfants, volume maximal limité

Idéal pour les enfants

  • HP 30 mm/conception arrière fermée

  • Supra-aural

  • Rose et violet

  • Volume limité &lt; 85 dB

Arceau réglable ergonomique qui s'adapte à la taille de votre enfant

Arceau réglable ergonomique qui s'adapte à la taille de votre enfant

Cet arceau simple et ergonomique est entièrement réglable afin de s'adapter à toutes les têtes d'enfants, quel que soit leur âge.

Les enceintes en néodyme de 32 mm offrent un son pur et équilibré

Les enceintes en néodyme de 32 mm offrent un son pur et équilibré

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il améliore la sensibilité acoustique ainsi que le rendu des basses, et garantit un son à la fois pur et équilibré.

Conception robuste sans vis, conçue pour des utilisateurs énergiques

Conception robuste sans vis, conçue pour des utilisateurs énergiques

Grâce à une conception robuste sans vis, les pièces de ce casque se détachent et se remontent facilement.

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