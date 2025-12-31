Garantie de 2 ans
Plus offert
SHK2000PK/00
Disponibles en
HP 30 mm/conception arrière fermée
Supra-aural
Rose et violet
Volume limité < 85 dB
Cet arceau simple et ergonomique est entièrement réglable afin de s'adapter à toutes les têtes d'enfants, quel que soit leur âge.
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il améliore la sensibilité acoustique ainsi que le rendu des basses, et garantit un son à la fois pur et équilibré.
Grâce à une conception robuste sans vis, les pièces de ce casque se détachent et se remontent facilement.
Notation globale