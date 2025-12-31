Idéal pour les enfants

Le casque idéal pour faire découvrir l'univers de la musique aux enfants. Ses basses claires et son design ludique sont parfaitement adaptés aux petits. Robuste, il résiste à toutes les situations. Grâce au plafonnement du volume à 85 dB, écouter de la musique est divertissant mais sans danger.