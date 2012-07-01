Garantie de 2 ans
Plus offert
SHL3000RD/00
Son puissant
Puissance du son et des basses grâce à une gestion de puissance de 1 000 mW et des transducteurs en néodyme de 32 mm. Ses coquilles rotatives aux coussinets rembourrés sont le gage d'une expérience exceptionnelle pendant vos déplacements.
Contrôle de style DJ
Rouge
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.
La conception acoustique fermée de ce casque Philips apporte une bonne isolation phonique.
Notation globale