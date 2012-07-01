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Casque arceau

SHL3000RD/00

Son puissant

Puissance du son et des basses grâce à une gestion de puissance de 1 000 mW et des transducteurs en néodyme de 32 mm. Ses coquilles rotatives aux coussinets rembourrés sont le gage d'une expérience exceptionnelle pendant vos déplacements.

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Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur

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Acoustique de type fermée pour une bonne isolation phonique

La conception acoustique fermée de ce casque Philips apporte une bonne isolation phonique.

Ultraplat une fois replié, pour un transport facilité

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