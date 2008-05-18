Garantie de 2 ans
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SHM1900/00
Des conversations claires, un casque léger
Le casque circum-aural pour PC Philips SHM1900 est léger, pour un confort inégalé.
Circum-aural
Basculez facilement entre votre PC et votre ordinateur portable grâce à l'adaptateur 2 à 1.
Grâce à sa perche facilement réglable, le micro est toujours idéalement placé pour capter votre voix.
Design circum-aural pour un maintien parfait et un confort optimal. Le design circum-aural bloque également les bruits extérieurs pour une expérience d'écoute intense.
Notation globale