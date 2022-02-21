Garantie de 2 ans
Plus offert
15 boissons
Système LatteDuo
Inox
Broyeur réglable sur 12 niveaux
Particulièrement résistant et précis, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.
L'interface intuitive vous permet d'enregistrer directement les boissons personnalisées que vous préférez dans les 8 profils utilisateur.
La technologie Saeco vous permet d'extraire le meilleur de votre café en grains préféré, pour des saveurs et arômes intenses et authentiques (notes torréfiées, chocolatées, de noisette, fruitées, fleuries, épicées).
Récompenses
4.7
sur 5
6
Critiques
100%
recommandent ce produit
Le Prof
21/02/2022
Canada
Acheteur vérifié
La cafetière produit d'excellents café!
La cafetière est d'une qualité irréprochable. Fonctionnement facile, adaptation très facile selon les goûts de chacun. Je recommande totalement ce produit! * Le bac de récupération d'eau sous l'appareil manque un peu de volume.
Avantages
Qualité du produit, service du café exceptionnel!
Inconvénients
Bac de récupération d'eau à faible volume et difficile à vider.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7685/04 Machine espresso Automatique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7685/04 Machine espresso Automatique
Hessbay
22/09/2021
Canada
Acheteur vérifié
Super machine pour tous nos cafés.
C’est ma première machine à café et je n’hésite pas à la recommander. Magnifique design et facile d’entretien, cette machine a été pensé et c’est un succès, enfin pour nous à la maison.
Avantages
Tous les cafés sont bien dosés et l’appareil est tout simplement facile à opérer.
Inconvénients
Tout se nettoie aisément seul la tige en acier inoxydable peut contenir quelques gouttes de lait lorsqu’on la place dans son réceptacle et ne se vide pas complètement. Peut être devrait-il y avoir un mode rinçage plus long de quelques secondes de plus ainsi la tige serait bien nettoyée.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7685/04 Machine espresso Automatique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7685/04 Machine espresso Automatique
Jacques T.
28/08/2021
Canada
Cette machine est encore mieux que la Royale.
C'est la machine espresso la plus avancée que j'ai vu à ce jour. Ce qui lui manque c'est un refroidisseur à lait pour éviter de placer la carafe à lait au réfrigérateur, après chaque utilisation.
Avantages
Interface utilisateur, écran tactile couleur, très conviviale.
Inconvénients
Un refroidisseur à lait pour éviter de placer la carafe à lait au réfrigérateur, après chaque utilisation.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7685/04 Machine espresso Automatique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7685/04 Machine espresso Automatique
Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.
Label énergétique : classe B, selon le label énergétique suisse et selon la méthode de mesure de la norme EN 60661.