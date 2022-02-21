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Saeco XelsisMachine espresso Automatique

SM7685/04

4.7
| (6) Critiques | 100% recommandent ce produit

1 récompense

La machine espresso Saeco la plus sophistiquée à ce jour
Jusqu'à 15 recettes de renommée mondiale, qu'il s'agisse de classiques tels que l'espresso et le cappuccino ou de spécialités telles que le flat white ou l'americano. Il vous suffit de toucher l'écran tactile pour sélectionner la boisson de votre choix. Vous pouvez même la personnaliser grâce à notre technologie intuitive Coffee Equalizer™.
Voir tous les avantages

La machine espresso Saeco la plus sophistiquée à ce jour

  • 15 boissons

  • Système LatteDuo

  • Inox

  • Broyeur réglable sur 12 niveaux

20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

Particulièrement résistant et précis, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.

8 profils : enregistrez tout simplement vos préférences personnelles

8 profils : enregistrez tout simplement vos préférences personnelles

L'interface intuitive vous permet d'enregistrer directement les boissons personnalisées que vous préférez dans les 8 profils utilisateur.

Label CSA : Saeco extrait le meilleur de vos grains de café

Label CSA : Saeco extrait le meilleur de vos grains de café

La technologie Saeco vous permet d'extraire le meilleur de votre café en grains préféré, pour des saveurs et arômes intenses et authentiques (notes torréfiées, chocolatées, de noisette, fruitées, fleuries, épicées).

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

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Récompenses

  • Award image VRS_AWARD-961326

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 5

6

Critiques

100%

recommandent ce produit

4
2
1

21/02/2022

Canada

Canada

Acheteur vérifié

La cafetière produit d'excellents café!

La cafetière est d'une qualité irréprochable. Fonctionnement facile, adaptation très facile selon les goûts de chacun. Je recommande totalement ce produit! * Le bac de récupération d'eau sous l'appareil manque un peu de volume.

Avantages

Qualité du produit, service du café exceptionnel!

Inconvénients

Bac de récupération d'eau à faible volume et difficile à vider.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7685/04 Machine espresso Automatique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7685/04 Machine espresso Automatique

22/09/2021

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Super machine pour tous nos cafés.

C’est ma première machine à café et je n’hésite pas à la recommander. Magnifique design et facile d’entretien, cette machine a été pensé et c’est un succès, enfin pour nous à la maison.

Avantages

Tous les cafés sont bien dosés et l’appareil est tout simplement facile à opérer.

Inconvénients

Tout se nettoie aisément seul la tige en acier inoxydable peut contenir quelques gouttes de lait lorsqu’on la place dans son réceptacle et ne se vide pas complètement. Peut être devrait-il y avoir un mode rinçage plus long de quelques secondes de plus ainsi la tige serait bien nettoyée.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7685/04 Machine espresso Automatique

Oui, je recommande ce produit

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28/08/2021

Canada

Canada

Cette machine est encore mieux que la Royale.

C'est la machine espresso la plus avancée que j'ai vu à ce jour. Ce qui lui manque c'est un refroidisseur à lait pour éviter de placer la carafe à lait au réfrigérateur, après chaque utilisation.

Avantages

Interface utilisateur, écran tactile couleur, très conviviale.

Inconvénients

Un refroidisseur à lait pour éviter de placer la carafe à lait au réfrigérateur, après chaque utilisation.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xelsis SM7685/04 Machine espresso Automatique

Oui, je recommande ce produit

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Avis de non-responsabilité

  1. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

  2. Label énergétique : classe B, selon le label énergétique suisse et selon la méthode de mesure de la norme EN 60661.