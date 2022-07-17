Garantie de 2 ans
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SWV9702/00
La 8K Ultra HD à 60 Hz avec Dynamic HDR
Découvrez la résolution 8K Ultra HD à 60 IPS. La technologie Dynamic HDR permet d'afficher une image parfaitement nette, au contraste optimal et aux mouvements ultra-rapides. La technologie eARC (enhanced Audio Return Channel) prend en charge jusqu'à 192 kHz en résolution 24 bits.
8 K 60 Hz
2 m
60 images par seconde avec Dynamic HDR pour un contraste et des détails optimaux.
Prend en charge une résolution vidéo jusqu'à 8K (7680 x 4320) pour offrir une qualité d'image et des expériences de jeu optimales.
Utilisation de matériaux de qualité : fil de cuivre pur 28 AWG pour assurer une connexion optimale avec un minimum de perte de données.
Notation globale