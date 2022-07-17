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Câble HDMI 2.1

SWV9702/00

La 8K Ultra HD à 60 Hz avec Dynamic HDR

Découvrez la résolution 8K Ultra HD à 60 IPS. La technologie Dynamic HDR permet d'afficher une image parfaitement nette, au contraste optimal et aux mouvements ultra-rapides. La technologie eARC (enhanced Audio Return Channel) prend en charge jusqu'à 192 kHz en résolution 24 bits.

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Câble certifié HDMI

La 8K Ultra HD à 60 Hz avec Dynamic HDR

  • 8 K 60 Hz

  • 2 m

60 Hz avec Dynamic HDR

60 images par seconde avec Dynamic HDR pour un contraste et des détails optimaux.

Résolution 8K (7680 x 4320)

Prend en charge une résolution vidéo jusqu'à 8K (7680 x 4320) pour offrir une qualité d'image et des expériences de jeu optimales.

Fil de cuivre pur 28 AWG pour une qualité d'image et de son optimale.

Utilisation de matériaux de qualité : fil de cuivre pur 28 AWG pour assurer une connexion optimale avec un minimum de perte de données.

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