Garantie de 2 ans
Plus offert
TAA1105WT/00
Transd. 15 mm pour un son clair
crochets auriculaires
Câble de 1,2 m
Résistance à la sueur (IPX2)
Grâce aux mini-écouteurs souples et profilés, ajustez ce casque léger pour un port confortable et une bonne tenue. Bougez sans craindre que vos écouteurs ne vous lâchent au pire moment.
Les transducteurs au néodyme de 15 mm, parfaitement syntonisés, produisent un son clair, tandis que les évents de graves renforcent les basses. Les écouteurs-bouton se glissent confortablement dans l’oreille, sans s’enfoncer dans le canal auditif.
Profitez de chaque minute de vos listes de lecture préférées, que vous couriez sur les trottoirs ou les sentiers du parc. La télécommande intégrée vous permet de contrôler votre liste de lecture, de réveiller l’assistant vocal de votre téléphone et de prendre vos appels sans rater un seul couplet.
Notation globale