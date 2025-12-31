Garantie de 2 ans
Plus offert
TAH4105BK/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Arceau léger
Pliage compact
Revivez tous vos meilleurs moments sur le dancefloor. Les haut-parleurs en néodyme de 32 mm produisent des basses puissantes et un son clair. La conception arrière fermée offre une isolation phonique exceptionnelle pour que vous puissiez profiter de chaque seconde de vos morceaux préférés.
Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.
Des basses rien que pour vous. Les coques se replient et pivotent vers l'intérieur, pour un rangement facilite dans votre poche ou votre sac. Il vous suffit de les replier pour les prendre avec vous en déplacement.
Notation globale