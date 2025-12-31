ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

Toutes les séries

  • Votre musique, votre style.
  • Votre musique, votre style.
  • Votre musique, votre style.
  • Votre musique, votre style.
  • Votre musique, votre style.
  • Votre musique, votre style.
  • Votre musique, votre style.
  • Votre musique, votre style.
  • Votre musique, votre style.
  • Votre musique, votre style.
  • Votre musique, votre style.
  • Votre musique, votre style.

Plus offert 

3000 seriesCasque Arceau

TAH4105BK/00

Disponibles en

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Rouge
Rouge
Votre musique, votre style.
Retrouvez les sensations du dancefloor. Ce casque supra-aural produit un son clair aux basses puissantes. Son arceau rembourré est confortable, tandis que ses coloris mats vous permettent d'associer votre style à votre musique.
Voir tous les avantages

Votre musique, votre style.

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Arceau léger

  • Pliage compact

Des basses profondes, un son clair

Revivez tous vos meilleurs moments sur le dancefloor. Les haut-parleurs en néodyme de 32 mm produisent des basses puissantes et un son clair. La conception arrière fermée offre une isolation phonique exceptionnelle pour que vous puissiez profiter de chaque seconde de vos morceaux préférés.

Arceau rembourré léger et réglable

Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.

Conception pliable à plat pour un rangement facile

Des basses rien que pour vous. Les coques se replient et pivotent vers l'intérieur, pour un rangement facilite dans votre poche ou votre sac. Il vous suffit de les replier pour les prendre avec vous en déplacement.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés