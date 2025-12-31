Bouton d'amplification des basses pour des basses plus puissantes

Ce casque supra-aural est doté de puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm qui produisent un son net et des basses profondes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses. La différence est instantanée.