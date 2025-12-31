Garantie de 2 ans
Plus offert
TAH4205BK/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Pliage compact
Jusqu'à 29 h d'autonomie
Ce casque supra-aural est doté de puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm qui produisent un son net et des basses profondes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses. La différence est instantanée.
Une charge de 2 heures via USB-C permet jusqu'à 29 heures d'autonomie. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant 4 heures de plus.
Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.
Notation globale
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.