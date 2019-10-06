Pour tous les déplacements. Peu importe le climat

Ne perdez jamais le rythme. Ces écouteurs sans fil étanches comprennent un tour de cou mince pour une utilisation pratique. Que les écouteurs-boutons soient en place ou non, vous saurez toujours où ils sont. Le mode vibration vous avertit quand vous recevez un appel, et vous avez une autonomie de lecture de 14 heures.