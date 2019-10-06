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Casque sans fil Bluetooth®

TAPN402BK/00

Pour tous les déplacements. Peu importe le climat

Ne perdez jamais le rythme. Ces écouteurs sans fil étanches comprennent un tour de cou mince pour une utilisation pratique. Que les écouteurs-boutons soient en place ou non, vous saurez toujours où ils sont. Le mode vibration vous avertit quand vous recevez un appel, et vous avez une autonomie de lecture de 14 heures.

Voir tous les avantages

Écouteurs-boutons sans fil, étanches, avec tour de cou

Pour tous les déplacements. Peu importe le climat

  • Haut-parleurs 12,2mm/fermés à l'arrière

  • Intra-auriculaires

  • Noir

  • Tour de cou

Charge rapide. Rechargez pendant 5 minutes et obtenez 2 heures d'écoute

Si vous avez besoin de davantage d'autonomie, il suffit de 5 minutes de charge pour obtenir 2 heures d'écoute supplémentaires.

Transducteurs acoustiques de 12,2 mm en néodyme

Haut-parleurs en néodyme parfaitement optimisés pour des basses profondes et des fréquences moyennes claires

Tour de cou mince, confortable tout au long de la journée

Le tour de cou mince se positionne confortablement sur le cou. Grâce au mode vibration, vous ne ratez aucun appel même si vous êtes plongé dans votre musique ou si vous portez vos écouteurs-boutons autour du cou.

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