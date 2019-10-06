Garantie de 2 ans
Plus offert
TAPN402BK/00
Pour tous les déplacements. Peu importe le climat
Ne perdez jamais le rythme. Ces écouteurs sans fil étanches comprennent un tour de cou mince pour une utilisation pratique. Que les écouteurs-boutons soient en place ou non, vous saurez toujours où ils sont. Le mode vibration vous avertit quand vous recevez un appel, et vous avez une autonomie de lecture de 14 heures.
Haut-parleurs 12,2mm/fermés à l'arrière
Intra-auriculaires
Noir
Tour de cou
Si vous avez besoin de davantage d'autonomie, il suffit de 5 minutes de charge pour obtenir 2 heures d'écoute supplémentaires.
Haut-parleurs en néodyme parfaitement optimisés pour des basses profondes et des fréquences moyennes claires
Le tour de cou mince se positionne confortablement sur le cou. Grâce au mode vibration, vous ne ratez aucun appel même si vous êtes plongé dans votre musique ou si vous portez vos écouteurs-boutons autour du cou.
Notation globale