Garantie de 2 ans
Plus offert
TAPN505BK/00
Toujours disponible. Libère des distractions.
Restez concentré grâce à ces écouteurs intra-auriculaires sans fil avec réduction de bruit offrant jusqu'à 14 heures d'autonomie. Le tour de cou léger vous permet de garder les écouteurs sur vous. Restez organisé grâce à sa fonction de connexion.
HP 13 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Noire
Tour de cou
Gérez votre organisation sans sortir votre téléphone : il vous suffit de parler à l'assistant Google. Appuyez tout simplement sur le bouton de l'arceau pour activer l'assistant. Vous pouvez lui demander d'ouvrir votre calendrier, de lire les notifications de votre téléphone, d'appeler vos amis ou de leur envoyer des messages, de gérer des playlists, et bien plus encore.
Fini, l’écho perturbateur lorsque vous parlez au téléphone. Grâce à notre élimination d’écho acoustique, vous obtenez toujours une connexion claire et intacte.
Le tour de cou fin se place confortablement sur votre nuque.
Notation globale