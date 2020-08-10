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Haut-parleur sans fil

TAS1505B/00

La fête à portée de main

La fête est à portée de main avec ce haut-parleur Bluetooth, assez petit pour le porter à votre poignet! Ce petit haut-parleur est complètement étanche et offre un son étonnamment percutant pour sa taille.

Voir tous les avantages

La fête à portée de main

  • Bluetooth®

  • Puissance de sortie de 2,5 W

  • 8 heures de lecture

  • Cote d’étanchéité IPX7

Robuste et cote d’étanchéité IPX7

Ce haut-parleur portatif Bluetooth est coté IPX7, ce qui signifie qu’il peut résister à une immersion totale dans l’eau jusqu’à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Vous pouvez faire la fête sous la douche, près de la piscine et même dans la piscine! La portée sans fil est de 20 m.

8 heures de lecture. Recharge pendant 2,5 heures

Le son demeure clair même lorsqu’il est fort, et un radiateur passif amplifie les basses. Vous obtenez 8 heures de lecture et une charge complète prend 2,5 heures. La connexion Bluetooth est stable et le jumelage est simple.

Choisissez votre couleur. Affichez votre style

Soyez toujours vous-même. Ce petit haut-parleur Bluetooth est offert en plusieurs couleurs, pour que vous puissiez porter votre style. La sangle de transport assortie vous permet de transporter facilement le haut-parleur partout où vous allez.

Spécificités Techniques

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