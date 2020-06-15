Chantez. Parlez. Amusez-vous !

Cette enceinte Bluetooth® ultra-portable est équipée d'un micro sans fil. Les enfants peuvent chanter sur leur musique, raconter des histoires ou même jouer des scènes de films inventées avec leurs amis ! Quel que soit leur choix, la fonction d'enregistrement d'une simple pression sur un bouton leur permet de créer facilement des enregistrements audio sur une carte micro SD.