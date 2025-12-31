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  • Restez au frais.
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Casque sans fil

TASH402BK/00

Disponibles en

Noire
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Noire
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Vert carbone et noir
Vert carbone et noir
Vert carbone et noir
Vert carbone et noir
Restez au frais.
Pulvérisez vos records personnels grâce à ce casque circum-auriculaire sport sans fil à l’épreuve de la transpiration. En plus d’être léger et confortable, il assure une autonomie de 20 heures sur une seule charge. Les coussinets des oreillettes demeurent frais et vous permettent de rester concentré dans les moments les plus intenses.
Voir tous les avantages

Dépassez-vous malgré la chaleur.

Restez au frais.

  • Transd. 40mm / fermés à l'arrière

  • Circum-auriculaire

  • Résistant à l’eau et à la sueur

Autonomie de 20 heures

Ce casque d’écoute offre jusqu’à 20 heures de lecture continue afin que vous profitiez pleinement de votre musique pendant vos déplacements.

Transducteurs acoustiques de 40 mm en néodyme

Laissez votre liste de lecture d’entraînement vous mener au niveau suivant. Les transducteurs acoustiques de 40 mm en néodyme parfaitement réglés offrent des basses qui vous poussent à continuer. La conception fermée à l’arrière offre une excellente réduction passive du bruit. Vous pouvez alors monter le volume sans gêner votre entourage.

Coussinets aérés. Facilement amovibles pour le nettoyage

Les coussinets doux et aérés sont remplis de gel refroidissant : peu importe à quel point vous vous entraînez durement, ce casque d’écoute restera frais contre votre peau. Les coussinets sont également amovibles pour un nettoyage facile.

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