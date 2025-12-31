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  • Dites adieu aux fils.
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Plus offert 

7000 seriesCasque sans fil

TAST702BK/00

Disponibles en

Noire
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Noire
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Vert lime
Vert lime
Dites adieu aux fils.
Ces écouteurs intra-auriculaires de sport True Wireless ne craignent pas la sueur. Grâce à leur résistance aux éclaboussures IPX5 et à leur technologie de nettoyage par UV, ils résistent aux séances de sport les plus intenses. Le boîtier de charge portable offre jusqu'à 24 heures d'autonomie.
Voir tous les avantages

Faites du sport en toute liberté.

Dites adieu aux fils.

  • HP 6 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

  • 6 + 18 h d'autonomie

  • Maintien parfait

Ailettes en caoutchouc souple. Confort et maintien sûr

Les embouts en caoutchouc interchangeables garantissent une étanchéité parfaite. Les ailettes flexibles s'adaptent en toute sécurité sous la saillie de votre oreille. Quelle que soit l'intensité de votre entraînement, ces écouteurs sport restent bien en place.

Étanchéité parfaite, excellente isolation phonique passive

Quelle que soit l'intensité de votre entraînement, ces écouteurs restent en place. Les ailettes flexibles s'adaptent en toute sécurité sous la saillie de votre oreille. Les embouts en caoutchouc interchangeables de taille petite, moyenne ou grande vous permettent de trouver l'ajustement intra-auriculaire parfait pour vous.

Couplage intelligent. Trouve automatiquement votre appareil Bluetooth

Les boutons pratiques vous permettent d’interrompre votre liste de lecture et de prendre des appels, le tout sans passer par votre téléphone intelligent. Le casque d’écoute est prêt à coupler dès l’instant où vous activez la liaison Bluetooth. Une fois jumelé, il retient le dernier périphérique avec lequel il a été couplé.

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