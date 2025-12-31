Garantie de 2 ans
Plus offert
TAST702BK/00
HP 6 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
6 + 18 h d'autonomie
Maintien parfait
Les embouts en caoutchouc interchangeables garantissent une étanchéité parfaite. Les ailettes flexibles s'adaptent en toute sécurité sous la saillie de votre oreille. Quelle que soit l'intensité de votre entraînement, ces écouteurs sport restent bien en place.
Quelle que soit l'intensité de votre entraînement, ces écouteurs restent en place. Les ailettes flexibles s'adaptent en toute sécurité sous la saillie de votre oreille. Les embouts en caoutchouc interchangeables de taille petite, moyenne ou grande vous permettent de trouver l'ajustement intra-auriculaire parfait pour vous.
Les boutons pratiques vous permettent d’interrompre votre liste de lecture et de prendre des appels, le tout sans passer par votre téléphone intelligent. Le casque d’écoute est prêt à coupler dès l’instant où vous activez la liaison Bluetooth. Une fois jumelé, il retient le dernier périphérique avec lequel il a été couplé.
Notation globale
Les résultats réels peuvent varier