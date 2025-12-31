Connectivité et son améliorés : Bluetooth® nouvelle génération*

Ces écouteurs fonctionnent avec des appareils prenant en charge Bluetooth® LE Audio et le codec LC3* pour vous offrir une connexion plus stable et un son nettement meilleur. Le son ne faiblira pas si vous écoutez de la musique ou répondez au téléphone dans des zones peu dégagées, et il n'y a pratiquement aucune latence si vous regardez des films ou jouez.