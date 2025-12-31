Garantie de 2 ans
TAT3508WT/00
Son naturel
Réduction du bruit
Des appels plus clairs en déplacement
Bluetooth® LE Audio*
La réduction du bruit atténue les bruits extérieurs, dont le vent, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre musique ou vos appels. Laissez-la en mode automatique ou utilisez l'application Philips Headphones pour la régler. Vous voulez mieux entendre ce qui se passe autour de vous ? Touchez un écouteur pour activer le mode « aware ».
Pendant vos appels, un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme d'IA supprime les bruits environnants. Votre interlocuteur vous entendra vous, et non la circulation ou les conversations des personnes à proximité !
Ces écouteurs fonctionnent avec des appareils prenant en charge Bluetooth® LE Audio et le codec LC3* pour vous offrir une connexion plus stable et un son nettement meilleur. Le son ne faiblira pas si vous écoutez de la musique ou répondez au téléphone dans des zones peu dégagées, et il n'y a pratiquement aucune latence si vous regardez des films ou jouez.
Notation globale
Nécessite une mise à jour logicielle. L'application Philips Headphones vous avertit lorsque la nouvelle version du logiciel est disponible.