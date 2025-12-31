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  • En avant pour le son
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Casque sans fil

TAUH202BK/00

Disponibles en

Blanche
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Noire
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En avant pour le son
Des playlists épiques. Les derniers podcasts. Ce casque supra-aural sans fil offre un son clair et des basses puissantes. Son arceau est si léger que vous le sentirez à peine, et les coques se replient à plat. Profitez de 15 heures d'autonomie, pour une journée (ou une nuit) bien remplie.
Voir tous les avantages

En avant pour le son

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Jusqu'à 15 h d'autonomie

  • Pliage compact

15 heures d'autonomie. Suffisamment pour une journée ou une nuit.

Vous bénéficiez de 15 heures d'autonomie, et les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes. Une charge complète nécessite entre deux ou trois heures.

Temps de charge de 2 à 3 heures.

Une charge complète nécessite entre deux ou trois heures.

Haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm. Son limpide, basses puissantes.

Les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes.

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