En avant pour le son

Des playlists épiques. Les derniers podcasts. Ce casque supra-aural sans fil offre un son clair et des basses puissantes. Son arceau est si léger que vous le sentirez à peine, et les coques se replient à plat. Profitez de 15 heures d'autonomie, pour une journée (ou une nuit) bien remplie.