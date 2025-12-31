Garantie de 2 ans
Plus offert
TAUH202BK/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Jusqu'à 15 h d'autonomie
Pliage compact
Vous bénéficiez de 15 heures d'autonomie, et les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes. Une charge complète nécessite entre deux ou trois heures.
Une charge complète nécessite entre deux ou trois heures.
Les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes.
Notation globale