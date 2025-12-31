Jusqu'à 12 h d'autonomie avec le boîtier de charge

Une charge offre jusqu'à 3 heures d'autonomie. Si vous vous déplacez avec un boîtier entièrement chargé, vous bénéficierez d'une autonomie cumulée de 9 heures. Placez les écouteurs dans le boîtier à chaque fois qu'ils ont besoin d'être rechargés. Ils se rechargent entièrement en 2 heures.