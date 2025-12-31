Garantie de 2 ans
Plus offert
TAUT102BK/00
HP 6 mm/conception arrière fermée
Bluetooth®
Noir
Une charge offre jusqu'à 3 heures d'autonomie. Si vous vous déplacez avec un boîtier entièrement chargé, vous bénéficierez d'une autonomie cumulée de 9 heures. Placez les écouteurs dans le boîtier à chaque fois qu'ils ont besoin d'être rechargés. Ils se rechargent entièrement en 2 heures.
Vibrez au son de votre musique tout en profitant d'un confort maximal grâce à une conception légère et ajustée.
Les haut-parleurs de 6 mm en néodyme produisent un son exceptionnel et des basses puissantes. L'embout acoustique ovale maximise l'isolation phonique passive. Le mode mono vous donne la possibilité de n'écouter que d'une oreille afin de percevoir votre environnement.
Notation globale