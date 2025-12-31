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  • Fait pour vous
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Écouteurs sans fils

TAUT102BK/00

Disponibles en

Blanche
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Noire
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Fait pour vous
Écoutez votre musique en tout confort. Ces écouteurs intra-auriculaires compacts au maintien sûr offrent la liberté d'une conception réellement sans fil. Glissez le boîtier de charge compact dans votre poche ou votre sac pour bénéficier de 12 heures d'autonomie.
Voir tous les avantages

Fait pour vous

  • HP 6 mm/conception arrière fermée

  • Bluetooth®

  • Noir

Jusqu'à 12 h d'autonomie avec le boîtier de charge

Une charge offre jusqu'à 3 heures d'autonomie. Si vous vous déplacez avec un boîtier entièrement chargé, vous bénéficierez d'une autonomie cumulée de 9 heures. Placez les écouteurs dans le boîtier à chaque fois qu'ils ont besoin d'être rechargés. Ils se rechargent entièrement en 2 heures.

Écouteurs compacts

Vibrez au son de votre musique tout en profitant d'un confort maximal grâce à une conception légère et ajustée.

Haut-parleurs de 6 mm en néodyme : un son excellent et des basses puissantes

Les haut-parleurs de 6 mm en néodyme produisent un son exceptionnel et des basses puissantes. L'embout acoustique ovale maximise l'isolation phonique passive. Le mode mono vous donne la possibilité de n'écouter que d'une oreille afin de percevoir votre environnement.

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