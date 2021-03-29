Garantie de 2 ans
Plus offert
Compatible avec Bodygroom S3000
Compatible avec Bodygroom S5000
Compatible avec Bodygroom S7000
Compatible avec Click&Style (S500/700)
Entièrement étanche pour faciliter l'utilisation et le nettoyage.
La tête de rasoir comprend des extrémités arrondies brevetées et une grille hypoallergène pour protéger la peau pendant le rasage. Ses tondeuses bidirectionnelles éliminent les poils longs, qui sont rasés par la grille pour un rasage en tout confort et de très près.
5.0
sur 5
5
Critiques
100%
recommandent ce produit
Pseudooo
29/03/2021
Canada
Parfait
Parfait !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche
UGGG
31/07/2020
Canada
Acheteur vérifié
Excellent Rasoir
Rasoir de très bonne qualité et ergonomique, facile d'utilisation, parfait pour le corps et pour la barbe grâce au deux différentes têtes.
Avantages
Prix, qualité
Inconvénients
N/A
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche
Oui, je recommande ce produit
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Alan
30/06/2019
Canada
Excellente manipulation
Bon produits . Se manipule très bien. Sa coonception et son ergometrie est remarquable .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche