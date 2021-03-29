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  • Grille de rechange Trim & Shave
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Bodygroom replacement foilGrille de rechange

TT2000/43

5
| (5) Critiques | 100% recommandent ce produit
Grille de rechange Trim & Shave
Tête de rasage de rechange avec grille TT2000/51 pour tondeuses corps des gammes Philips Bodygroom 3000, 5000 et 7000
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Pour des résultats impeccables, remplacez la grille tous les ans

Grille de rechange Trim & Shave

  • Compatible avec Bodygroom S3000

  • Compatible avec Bodygroom S5000

  • Compatible avec Bodygroom S7000

  • Compatible avec Click&Style (S500/700)

Entièrement étanche; utilisation dans la douche, nettoyage facile

Entièrement étanche; utilisation dans la douche, nettoyage facile

Entièrement étanche pour faciliter l'utilisation et le nettoyage.

Rasage sécuritaire et réduction des irritations liées aux soins corporels

Rasage sécuritaire et réduction des irritations liées aux soins corporels

La tête de rasoir comprend des extrémités arrondies brevetées et une grille hypoallergène pour protéger la peau pendant le rasage. Ses tondeuses bidirectionnelles éliminent les poils longs, qui sont rasés par la grille pour un rasage en tout confort et de très près.

Spécificités Techniques

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3
2
1

29/03/2021

Canada

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Parfait

Parfait !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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31/07/2020

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Excellent Rasoir

Rasoir de très bonne qualité et ergonomique, facile d'utilisation, parfait pour le corps et pour la barbe grâce au deux différentes têtes.

Avantages

Prix, qualité

Inconvénients

N/A

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30/06/2019

Canada

Canada

Excellente manipulation

Bon produits . Se manipule très bien. Sa coonception et son ergometrie est remarquable .

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