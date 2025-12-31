Un son haute résolution dans le confort de votre foyer

Grâce au casque d'écoute Fidelio X2HR, profitez d'un son parfait dans le confort de votre maison, pour une expérience audio authentique. Laissez-vous submerger par la pureté de la musique et profitez d'un ajustement personnalisé spécialement conçu pour votre plaisir.