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  • Un son haute résolution dans le confort de votre foyer
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Un son haute résolution dans le confort de votre foyer
Grâce au casque d'écoute Fidelio X2HR, profitez d'un son parfait dans le confort de votre maison, pour une expérience audio authentique. Laissez-vous submerger par la pureté de la musique et profitez d'un ajustement personnalisé spécialement conçu pour votre plaisir.
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Un son haute résolution dans le confort de votre foyer

  • Audio haute résolution

  • Circum-auriculaire

  • Acoustique ouvert à l'arrière

  • Coussinets aérés

Adaptateur 3,5 mm à 6,3 mm inclus

Puissants transducteurs en néodyme de 50 mm pour un son complet et précis

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Les haut-parleurs ont été soigneusement choisis, réglés, testés et associés par paire pour garantir le son le plus naturel et le plus précis qui soit. Les transducteurs de 50 mm exploitent des aimants haute puissance en néodyme pour reproduire tout le dynamisme des morceaux que vous écoutez et garantir des basses très nettes et parfaitement équilibrées, des moyennes fréquences limpides et des notes haute fréquence parfaites.

Architecture acoustique ouverte à l'arrière pour une fidélité audio absolue

Architecture acoustique ouverte à l'arrière pour une fidélité audio absolue

L’architecture acoustique ouverte à l’arrière évite l’accumulation de pression d’air derrière le transducteur et permet au diaphragme une plus grande amplitude de mouvement, ce qui rehausse la transparence acoustique et adoucit les hautes fréquences prolongées.

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