Garantie de 2 ans
Plus offert
X2HR/00
Audio haute résolution
Circum-auriculaire
Acoustique ouvert à l'arrière
Coussinets aérés
Les haut-parleurs ont été soigneusement choisis, réglés, testés et associés par paire pour garantir le son le plus naturel et le plus précis qui soit. Les transducteurs de 50 mm exploitent des aimants haute puissance en néodyme pour reproduire tout le dynamisme des morceaux que vous écoutez et garantir des basses très nettes et parfaitement équilibrées, des moyennes fréquences limpides et des notes haute fréquence parfaites.
L’architecture acoustique ouverte à l’arrière évite l’accumulation de pression d’air derrière le transducteur et permet au diaphragme une plus grande amplitude de mouvement, ce qui rehausse la transparence acoustique et adoucit les hautes fréquences prolongées.
Notation globale