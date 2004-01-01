FR
EN

Critères de recherche

Kit de réponse rapide V5 V5

Accessoires

Trouver produits similaires

La trousse d’intervention rapide comprend tous les accessoires nécessaires pour assurer les soins patient et la protection du personnel : 2 paires de gants hypoallergéniques en nitrile, 1 masque de poche Laerdal, 1 paire de ciseaux équipés d’embouts protecteurs, 1 rasoir de préparation Gallant et 1 grande serviette en papier super absorbant. Tous les accessoires sont rangés dans une pochette zippée (dimensions : 14 cm x 24 cm) qui s’attache à la poignée de la mallette de transport en vinyle ou semi-rigide.

Contactez nous

Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M5066A, M5067A, M5068A, M3860A, M3861A, M3840A, M3841A, 861304
Type de produit
  • Accessoires
Utilisation monopatient OU multipatient
  • À usage unique
Certification CE
  • Non
Poids
  • 0,204 kg
Conditionnement
  • 1 trousse par paquet
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Voir toutes les caractéristiques
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M5066A, M5067A, M5068A, M3860A, M3861A, M3840A, M3841A, 861304
Type de produit
  • Accessoires
Utilisation monopatient OU multipatient
  • À usage unique
Certification CE
  • Non
Poids
  • 0,204 kg
Conditionnement
  • 1 trousse par paquet
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Notice: this link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE.

Avis: ce lien vous redirige vers des documents provenant d'une société affiliée de Philips située à l'extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu'en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER.

Je comprends

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Notice: this link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE.

Avis: ce lien vous redirige vers des documents provenant d'une société affiliée de Philips située à l'extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu'en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER.

Je comprends
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.