Interface bidirectionnelle

IntelliBridge Enterprise est un moteur unique d’interopérabilité au sein de l’établissement. Il permet l’échange de données bidirectionnel entre les solutions informatiques en cardiologie (IntelliSpace Cardiovascular, IntelliSpace ECG, Xper IM) et les systèmes cliniques et administratifs de l’hôpital. En respectant les normes du secteur telles que HL7, DICOM et IHE, IntelliBridge Enterprise contribue à réduire le travail requis par votre service informatique. IntelliBridge Enterprise B.08 pour Xper IM prend en charge les installations d’interface avec inventaire entrant, Epic Cupid, GE MacLab, GE CardioLab, St Jude/Abbott EP WorkMate et PowerScribe, en plus des configurations suivantes : AST, requête AST, facturation, commandes, inventaire sortant, valeurs d’analyses en temps réel, résultats, données cliniques, dossier patient informatisé, listes de travail DICOM et MPPS.