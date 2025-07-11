Cardiovascular Workspace est une solution évolutive et interopérable qui associe une expertise clinique approfondie à des innovations technologiques pour optimiser le flux de travail et améliorer les performances opérationnelles tout au long du parcours de soins cardiovasculaires.
Accès facile aux outils cliniques avancés et intégration rationalisée aux systèmes DPI/SIH depuis un emplacement unique, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.
Intégration fluide
Accès facile aux outils cliniques avancés et intégration rationalisée aux systèmes DPI/SIH depuis un emplacement unique, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.
Accès à des données précises et exploitables dans tous les services, tout en réduisant la charge administrative grâce à la synchronisation automatique des données avec le système d’archivage neutre (VNA).
Solution évolutive et interopérable qui évolue en fonction de vos besoins spécifiques, d’un service unique à une solution étendue dans tout l’établissement dans toutes les régions.
Accès aux informations patient complètes et outils de quantification clinique intelligents pour des décisions thérapeutiques rapides et éclairées en matière de soins cardiaques.
*Philips Cardiovascular Workspace est le nom commercial de l’appareil médical Philips IntelliSpace Cardiovascular.
²Les serveurs IntelliSpace Cardiovascular et Web peuvent être associés à des fins de test uniquement. La solution d’analyse avancée nécessite un serveur distinct.
**La disponibilité de certains produits varie suivant les pays. Veuillez consulter votre ingénieur commercial Philips pour plus de détails.
