IntelliSpace Cardiovascular

Système de gestion des données et des images

Cardiovascular Workspace est une solution évolutive et interopérable qui associe une expertise clinique approfondie à des innovations technologiques pour optimiser le flux de travail et améliorer les performances opérationnelles tout au long du parcours de soins cardiovasculaires.

Intégration fluide

Intégration fluide

Accès facile aux outils cliniques avancés et intégration rationalisée aux systèmes DPI/SIH depuis un emplacement unique, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.

Optimisation de la collaboration pluridisciplinaire

Collaboration pluridisciplinaire optimisée

Accès à des données précises et exploitables dans tous les services, tout en réduisant la charge administrative grâce à la synchronisation automatique des données avec le système d’archivage neutre (VNA).

L’évolutivité au cœur de la structure

L’évolutivité au cœur de la structure

Solution évolutive et interopérable qui évolue en fonction de vos besoins spécifiques, d’un service unique à une solution étendue dans tout l’établissement dans toutes les régions.

Amélioration de la confiance diagnostique

Amélioration de la confiance diagnostique

Accès aux informations patient complètes et outils de quantification clinique intelligents pour des décisions thérapeutiques rapides et éclairées en matière de soins cardiaques.

Accès à des données précises et exploitables dans tous les services, tout en réduisant la charge administrative grâce à la synchronisation automatique des données avec le système d’archivage neutre (VNA).

Solution évolutive et interopérable qui évolue en fonction de vos besoins spécifiques, d’un service unique à une solution étendue dans tout l’établissement dans toutes les régions.

Accès aux informations patient complètes et outils de quantification clinique intelligents pour des décisions thérapeutiques rapides et éclairées en matière de soins cardiaques.

Fiche technique

Unité centrale, plus de 25 clients
  • Deux processeurs Xeon E5-2620 ou supérieurs
Processeur virtuel
  • Minimum 4 ou 8 pour plus de 10 clients
Mémoire vive
  • 16 Go minimum, 32 Go recommandés
Stockage, partition du système d’exploitation
  • 64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, référentiel
  • Doit être équivalent à celui du serveur IntelliSpace Cardiovascular¹
Type de stockage
  • Doit être équivalent à celui du serveur IntelliSpace Cardiovascular
Bande passante de stockage (simultané)
  • Par connexion client 100 IOPS
Réseau, 1 Gbit/s
  • Minimum
Réseau, plusieurs liaisons de 1 Gbit/s
  • Recommandé
Sources d’alimentation redondantes
  • Recommandé
Unité centrale, moins de 5 clients
  • Au moins un processeur Xeon E5-2620 ou supérieur
Processeur virtuel
  • 2 minimum, 4 recommandés
Mémoire vive
  • 8 Go minimum, 16 Go recommandés
Stockage, partition du système d’exploitation
  • 64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, partition de données
  • 100 Go minimum sur le RAID 1 matériel
Capacité personnalisable
  • 10 Go minimum, peut être augmentée en fonction de l’utilisation
Type de stockage
  • N/A (aucune redondance requise)
Bande passante de stockage (simultané)
  • N/A (non utilisée pour les tests de performances)
Archivage, système NAS dupliqué
  • En option
Archivage, archive DICOM
  • En option
Archivage, archivage sur SAN
  • En option
Réseau, 1 Gbit/s
  • Minimum
Sources d’alimentation redondantes
  • N/A (aucune redondance requise)
Unité centrale
  • Processeur Dual core 1,2 GHz minimum
Mémoire vive
  • 1 Go d’espace libre
Écran (taille et résolution)
  • 10” avec une résolution minimale de 1024 x 768
Réseau
  • Sans fil, 54 Gbit/s minimum
Système d’exploitation
  • Windows 7 SP1 (x64) (versions Ultimate, Enterprise et Professional)
Navigateur client
  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 37 (minimum), Apple Safari 7.0 (MacOS X)
Unité centrale, moins de 5 clients
  • Au moins un processeur Xeon E5-2620 ou supérieur
Unité centrale, plus de 5 clients
  • Deux processeurs Xeon E5-2620 ou supérieurs
Processeur virtuel
  • 4 minimum
Mémoire vive
  • 16 Go minimum
Stockage, partition du système d’exploitation
  • 64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, partition de données
  • 100 Go minimum sur le RAID 1 matériel
Réseau, 1 Gbit/s
  • Minimum
Sources d’alimentation redondantes
  • Recommandé
Unité centrale
  • Minimum recommandé : processeur Intel Core2 Duo 1,86 GHz ou Xeon E5-1620 (3 GHz, 8 Mo de cache, 4 cœurs)
Mémoire vive
  • 4 Go minimum, 8 Go recommandés
Écran (taille et résolution)
  • 1280 x 1024 minimum
Résolution de l’écran pour une utilisation en électrophysiologie
  • Écran vertical, 1200 pixels
Carte graphique
  • nVidia Quadro (k)2000(d), nVidia Q600 pour chaque moniteur
Stockage
  • 64 Go d’espace libre sur le disque dur pour l’installation et le stockage des images
Réseau
  • 100 Mbit minimum, 1 Gbit recommandé
Écrans de diagnostic
  • Obligatoires. Deux moniteurs patient couleur Barco 2 MP recommandés
Système d’exploitation
  • Windows 7 SP1 (x64) (versions Ultimate, Enterprise et Professional)
Navigateur client
  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 37 (minimum), Apple Safari 7.0 (MacOS X)
Unité centrale, moins de 5 clients
  • Au moins un processeur Xeon E5-2620 ou supérieur
Unité centrale, plus de 5 clients
  • Deux processeurs Xeon E5-2620 ou supérieurs
Unité centrale, plus de 25 clients
  • Deux processeurs Xeon E5-2620 ou supérieurs et un serveur Web dédié
Processeur virtuel
  • 4 minimum
Mémoire vive
  • 16 Go minimum, 32 Go recommandés
Stockage, partition du système d’exploitation
  • 64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, partition de données
  • 100 Go minimum sur le RAID 1 matériel
Stockage, référentiel
  • 1 To minimum, 2 To recommandés
Type de stockage
  • Un RAID 5 matériel + disques d’échange à chaud
Bande passante de stockage (simultané)
  • Par connexion d’une modalité 100 IOPS
Bande passante de stockage (simultané)
  • Autres 100 IOPS par connexion
Stockage, sauvegarde externe
  • Obligatoire
Archivage, système NAS dupliqué
  • Recommandé
Archivage, archive DICOM
  • Pris en charge
Archivage, archivage sur SAN
  • Recommandé
Réseau, 1 Gbit/s
  • 5 clients simultanés minimum
Réseau, plusieurs liaisons de 1 Gbit/s
  • Au moins 5 clients simultanés recommandés
Sources d’alimentation redondantes
  • Recommandé
Système d’exploitation
  • Windows Server 2008R2 SP1 (x64) (versions Standard et Enterprise)
Logiciel de base de données
  • SQL Server 2008R2 SP2 (x64)
Mémoire vive
  • 16 Go minimum, 32 Go recommandés
Stockage, partition du système d’exploitation
  • 64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, référentiel
  • Doit être équivalent à celui du serveur IntelliSpace Cardiovascular¹
Type de stockage
  • Doit être équivalent à celui du serveur IntelliSpace Cardiovascular
Bande passante de stockage (simultané)
  • Par connexion client 100 IOPS
Réseau, 1 Gbit/s
  • Minimum
Réseau, plusieurs liaisons de 1 Gbit/s
  • Recommandé
Sources d’alimentation redondantes
  • Recommandé
Mémoire vive
  • 8 Go minimum, 16 Go recommandés
Stockage, partition du système d’exploitation
  • 64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, partition de données
  • 100 Go minimum sur le RAID 1 matériel
Capacité personnalisable
  • 10 Go minimum, peut être augmentée en fonction de l’utilisation
Type de stockage
  • N/A (aucune redondance requise)
Bande passante de stockage (simultané)
  • N/A (non utilisée pour les tests de performances)
Archivage, système NAS dupliqué
  • En option
Archivage, archive DICOM
  • En option
Archivage, archivage sur SAN
  • En option
Réseau, 1 Gbit/s
  • Minimum
Sources d’alimentation redondantes
  • N/A (aucune redondance requise)
Unité centrale
  • Processeur Dual core 1,2 GHz minimum
Mémoire vive
  • 1 Go d’espace libre
Écran (taille et résolution)
  • 10” avec une résolution minimale de 1024 x 768
Réseau
  • Sans fil, 54 Gbit/s minimum
Système d’exploitation
  • Windows 7 SP1 (x64) (versions Ultimate, Enterprise et Professional)
Navigateur client
  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 37 (minimum), Apple Safari 7.0 (MacOS X)
Unité centrale, moins de 5 clients
  • Au moins un processeur Xeon E5-2620 ou supérieur
Unité centrale, plus de 5 clients
  • Deux processeurs Xeon E5-2620 ou supérieurs
Processeur virtuel
  • 4 minimum
Mémoire vive
  • 16 Go minimum
Stockage, partition du système d’exploitation
  • 64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, partition de données
  • 100 Go minimum sur le RAID 1 matériel
Réseau, 1 Gbit/s
  • Minimum
Sources d’alimentation redondantes
  • Recommandé
Unité centrale
  • Minimum recommandé : processeur Intel Core2 Duo 1,86 GHz ou Xeon E5-1620 (3 GHz, 8 Mo de cache, 4 cœurs)
Mémoire vive
  • 4 Go minimum, 8 Go recommandés
Écran (taille et résolution)
  • 1280 x 1024 minimum
Résolution de l’écran pour une utilisation en électrophysiologie
  • Écran vertical, 1200 pixels
Carte graphique
  • nVidia Quadro (k)2000(d), nVidia Q600 pour chaque moniteur
Stockage
  • 64 Go d’espace libre sur le disque dur pour l’installation et le stockage des images
Réseau
  • 100 Mbit minimum, 1 Gbit recommandé
Écrans de diagnostic
  • Obligatoires. Deux moniteurs patient couleur Barco 2 MP recommandés
Système d’exploitation
  • Windows 7 SP1 (x64) (versions Ultimate, Enterprise et Professional)
Navigateur client
  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 37 (minimum), Apple Safari 7.0 (MacOS X)
Unité centrale, moins de 5 clients
  • Au moins un processeur Xeon E5-2620 ou supérieur
Unité centrale, plus de 5 clients
  • Deux processeurs Xeon E5-2620 ou supérieurs
Unité centrale, plus de 25 clients
  • Deux processeurs Xeon E5-2620 ou supérieurs et un serveur Web dédié
Processeur virtuel
  • 4 minimum
Mémoire vive
  • 16 Go minimum, 32 Go recommandés
Stockage, partition du système d’exploitation
  • 64 Go sur le RAID 1 matériel
Stockage, partition de données
  • 100 Go minimum sur le RAID 1 matériel
Stockage, référentiel
  • 1 To minimum, 2 To recommandés
Type de stockage
  • Un RAID 5 matériel + disques d’échange à chaud
Bande passante de stockage (simultané)
  • Par connexion d’une modalité 100 IOPS
Bande passante de stockage (simultané)
  • Autres 100 IOPS par connexion
Stockage, sauvegarde externe
  • Obligatoire
Archivage, système NAS dupliqué
  • Recommandé
Archivage, archive DICOM
  • Pris en charge
Archivage, archivage sur SAN
  • Recommandé
Réseau, 1 Gbit/s
  • 5 clients simultanés minimum
Réseau, plusieurs liaisons de 1 Gbit/s
  • Au moins 5 clients simultanés recommandés
Sources d’alimentation redondantes
  • Recommandé
Système d’exploitation
  • Windows Server 2008R2 SP1 (x64) (versions Standard et Enterprise)
Logiciel de base de données
  • SQL Server 2008R2 SP2 (x64)
  • *Philips Cardiovascular Workspace est le nom commercial de l’appareil médical Philips IntelliSpace Cardiovascular.
  • ²Les serveurs IntelliSpace Cardiovascular et Web peuvent être associés à des fins de test uniquement. La solution d’analyse avancée nécessite un serveur distinct.
  • **La disponibilité de certains produits varie suivant les pays. Veuillez consulter votre ingénieur commercial Philips pour plus de détails.

