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Cette suite logicielle innovante de solutions de gestion des données dans les salles de cathétérisme (anciennement Xper Information Management, Xper IM) est conçue pour optimiser les processus de travail en cardiologie interventionnelle. Interventional Cardiology Workspace offre de nombreux outils efficaces destinés à la création de rapports et à la planification ainsi qu’à la gestion intelligente des stocks et des données, contribuant ainsi à améliorer et simplifier les processus de travail de tous les professionnels en cardiologie.
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Améliorez le processus de travail de la salle de cathétérisme et la prise en charge des patients
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Amélioration de la communication
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Contrôle par écran tactile
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Surveillance hémodynamique intuitive
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Rationalisation du processus de travail en salle
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Améliorez le processus de travail de la salle de cathétérisme et la prise en charge des patients
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Amélioration de la communication
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Rationalisation du processus de travail en salle
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Cardiovascular Workspace est une solution évolutive et interopérable qui associe une expertise clinique approfondie à des innovations technologiques pour optimiser le flux de travail et améliorer les performances opérationnelles tout au long du parcours de soins cardiovasculaires.
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