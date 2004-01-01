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Interventional Cardiology Workspace (Xper IM)

Solution de processus de travail en cardiologie

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Cette suite logicielle innovante de solutions de gestion des données dans les salles de cathétérisme (anciennement Xper Information Management, Xper IM) est conçue pour optimiser les processus de travail en cardiologie interventionnelle. Interventional Cardiology Workspace offre de nombreux outils efficaces destinés à la création de rapports et à la planification ainsi qu’à la gestion intelligente des stocks et des données, contribuant ainsi à améliorer et simplifier les processus de travail de tous les professionnels en cardiologie.

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Caractéristiques
Améliorez le processus de travail de la salle de cathétérisme et la prise en charge des patients
Améliorez le processus de travail de la salle de cathétérisme et la prise en charge des patients

Améliorez le processus de travail de la salle de cathétérisme et la prise en charge des patients

Le système Xper Information Management (Xper IM) est conçu pour optimiser les processus de travail afin que les formalités administratives n’entravent jamais la prise en charge des patients. Il regroupe les données obtenues avant, pendant et après les procédures, remplit le rapport final de cardiologie avec les données patient et se connecte aux SIH, PACS et DPI afin d’éviter la saisie de données redondantes et de créer des dossiers patient intégrés. Si vous le souhaitez, vous pouvez même partager avec vos patients des informations et images liées à leurs examens.

Améliorez le processus de travail de la salle de cathétérisme et la prise en charge des patients

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Le système Xper Information Management (Xper IM) est conçu pour optimiser les processus de travail afin que les formalités administratives n’entravent jamais la prise en charge des patients. Il regroupe les données obtenues avant, pendant et après les procédures, remplit le rapport final de cardiologie avec les données patient et se connecte aux SIH, PACS et DPI afin d’éviter la saisie de données redondantes et de créer des dossiers patient intégrés. Si vous le souhaitez, vous pouvez même partager avec vos patients des informations et images liées à leurs examens.

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Le système Xper Information Management (Xper IM) est conçu pour optimiser les processus de travail afin que les formalités administratives n’entravent jamais la prise en charge des patients. Il regroupe les données obtenues avant, pendant et après les procédures, remplit le rapport final de cardiologie avec les données patient et se connecte aux SIH, PACS et DPI afin d’éviter la saisie de données redondantes et de créer des dossiers patient intégrés. Si vous le souhaitez, vous pouvez même partager avec vos patients des informations et images liées à leurs examens.
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Le système Xper Information Management (Xper IM) est conçu pour optimiser les processus de travail afin que les formalités administratives n’entravent jamais la prise en charge des patients. Il regroupe les données obtenues avant, pendant et après les procédures, remplit le rapport final de cardiologie avec les données patient et se connecte aux SIH, PACS et DPI afin d’éviter la saisie de données redondantes et de créer des dossiers patient intégrés. Si vous le souhaitez, vous pouvez même partager avec vos patients des informations et images liées à leurs examens.
Amélioration de la communication
Amélioration de la communication

Amélioration de la communication

Dans la salle de commande, le personnel hospitalier peut surveiller tous les signes vitaux du patient, analyser les paramètres physiologiques et afficher facilement les résultats des calculs en salle d’examen. Les résultats sont affichés sous forme de valeur numérique et d’image de gradient. L’affichage des résultats sous forme numérique et graphique permet au personnel hospitalier de rester concentré sur les tâches en cours sans avoir à quitter la zone stérile.

Amélioration de la communication

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Dans la salle de commande, le personnel hospitalier peut surveiller tous les signes vitaux du patient, analyser les paramètres physiologiques et afficher facilement les résultats des calculs en salle d’examen. Les résultats sont affichés sous forme de valeur numérique et d’image de gradient. L’affichage des résultats sous forme numérique et graphique permet au personnel hospitalier de rester concentré sur les tâches en cours sans avoir à quitter la zone stérile.

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Contrôle par écran tactile
Contrôle par écran tactile

Contrôle par écran tactile

Les membres de l’équipe en salle d’examen peuvent désormais visualiser et ajuster facilement les signes vitaux et les calculs physiologiques à l’aide du module à écran tactile. La possibilité de contrôler les visualisations et d’ajuster les mesures sur le module à écran tactile contribue à améliorer le processus de travail en vous permettant d’effectuer davantage de tâches depuis la table.

Contrôle par écran tactile

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Surveillance hémodynamique intuitive
Surveillance hémodynamique intuitive

Surveillance hémodynamique intuitive

La nouvelle interface utilisateur fournit un guidage à l’écran afin d’aider les membres de l’équipe à effectuer les procédures et à travailler efficacement ensemble. Le diagramme cardiaque interactif sur la station de travail aide les membres de l’équipe en salle de commande à effectuer des retraits et modifier les libellés de pression rapidement. Ces fonctionnalités offrent une simplicité d’utilisation à tous les membres du personnel avec une formation minimale.

Surveillance hémodynamique intuitive

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La nouvelle interface utilisateur fournit un guidage à l’écran afin d’aider les membres de l’équipe à effectuer les procédures et à travailler efficacement ensemble. Le diagramme cardiaque interactif sur la station de travail aide les membres de l’équipe en salle de commande à effectuer des retraits et modifier les libellés de pression rapidement. Ces fonctionnalités offrent une simplicité d’utilisation à tous les membres du personnel avec une formation minimale.
Rationalisation du processus de travail en salle
Rationalisation du processus de travail en salle

Rationalisation du processus de travail en salle

Vos systèmes Philips de radiologie interventionnelle et Hemo fonctionnent efficacement ensemble en limitant la saisie manuelle de données, ce qui peut réduire les erreurs de saisie utilisateur, contribuer à améliorer l’intégrité de vos rapports et minimiser les interruptions, et ce dans le but de vous permettre de vous concentrer sur votre patient et de communiquer efficacement avec votre équipe.

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  • Améliorez le processus de travail de la salle de cathétérisme et la prise en charge des patients
  • Amélioration de la communication
  • Contrôle par écran tactile
  • Surveillance hémodynamique intuitive
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Surveillance hémodynamique intuitive
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  • -Résultats obtenus lors de l’étude sur la facilité d’utilisation réalisée en décembre 2016. L’étude impliquait 33 participants. Les participants étaient répartis de manière uniforme entre les manipulateurs/infirmiers et les médecins. Pour évaluer les avantages des capacités multi-utilisateurs de la nouvelle conception du système et la satisfaction des utilisateurs, sa nouvelle conception a été testée par des participants ayant une expérience professionnelle pertinente dans la salle de radiologie interventionnelle et n’ayant pas utilisé le nouveau système auparavant.
  • Pour connaître la disponibilité de nos produits et services dans votre pays, contactez votre équipe locale Philips.
  • -Pour connaître la disponibilité de la fonctionnalité iFR sur le système Philips Hemo, veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

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