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Azurion 7 M12

Système d’imagerie interventionnelle monoplan fixé au sol/plafond

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Améliorez vos capacités de cardiologie interventionnelle avec l’Azurion 7 équipé d’un capteur plan 12”. Cette solution d’imagerie interventionnelle hautes performances permet aux équipes interventionnelles de réaliser des interventions cardiaques complexes. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes depuis la table d’examen pour une expérience utilisateur unique, de hautes performances en salle et une prise en charge des patients de qualité.

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Caractéristiques
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
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Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques tout en vous offrant la flexibilité de réaliser des interventions de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge tous les types d’interventions.

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Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision

Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision

Pour vous aider dans la prise de décision clinique rapide et éclairée, vous pouvez contrôler les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, à partir du module à écran tactile depuis la table d’examen. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.

Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision

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Pour vous aider dans la prise de décision clinique rapide et éclairée, vous pouvez contrôler les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, à partir du module à écran tactile depuis la table d’examen. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.

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Pour vous aider dans la prise de décision clinique rapide et éclairée, vous pouvez contrôler les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, à partir du module à écran tactile depuis la table d’examen. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.
Visualisation accrue des coronaires
Visualisation accrue des coronaires

Visualisation accrue des coronaires

Le capteur plan 12” offre une haute résolution d’image sur un large champ d’acquisition (FOV). Vous pouvez visualiser la valve aortique et une bonne partie de la crosse aortique ou l’arbre coronaire entier en une seule vue. Son design compact permet d’utiliser une gamme complète d’angles d’incidence.

Visualisation accrue des coronaires

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Le capteur plan 12” offre une haute résolution d’image sur un large champ d’acquisition (FOV). Vous pouvez visualiser la valve aortique et une bonne partie de la crosse aortique ou l’arbre coronaire entier en une seule vue. Son design compact permet d’utiliser une gamme complète d’angles d’incidence.

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Le capteur plan 12” offre une haute résolution d’image sur un large champ d’acquisition (FOV). Vous pouvez visualiser la valve aortique et une bonne partie de la crosse aortique ou l’arbre coronaire entier en une seule vue. Son design compact permet d’utiliser une gamme complète d’angles d’incidence.
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Le capteur plan 12” offre une haute résolution d’image sur un large champ d’acquisition (FOV). Vous pouvez visualiser la valve aortique et une bonne partie de la crosse aortique ou l’arbre coronaire entier en une seule vue. Son design compact permet d’utiliser une gamme complète d’angles d’incidence.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité

Fonctionnement flexible pour plus de productivité

Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.

Fonctionnement flexible pour plus de productivité

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Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.

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Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Standardisation de la configuration et de l’utilisation

Standardisation de la configuration et de l’utilisation

Les ProcedureCards (cartes de procédures) permettent de standardiser les configurations du système pour une préparation efficace et assurent un processus de travail fluide lors de l’intervention. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards (cartes de procédures) pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC associé à la procédure.

Standardisation de la configuration et de l’utilisation

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Les ProcedureCards (cartes de procédures) permettent de standardiser les configurations du système pour une préparation efficace et assurent un processus de travail fluide lors de l’intervention. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards (cartes de procédures) pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC associé à la procédure.

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Les ProcedureCards (cartes de procédures) permettent de standardiser les configurations du système pour une préparation efficace et assurent un processus de travail fluide lors de l’intervention. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards (cartes de procédures) pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC associé à la procédure.
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Un flux de travail optimisé
Un flux de travail optimisé

Un flux de travail optimisé

La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une seule station de travail. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles.

Un flux de travail optimisé

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La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une seule station de travail. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles.

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La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une seule station de travail. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles.
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Gestion efficace de la dose
Gestion efficace de la dose

Gestion efficace de la dose

La technologie ClarityIQ réduit l’exposition aux rayons des patients[1] et du personnel[2] dans les salles de radiologie interventionnelle, en offrant une grande qualité d’image à faible dose. Notre technologie ClarityIQ unique permet de réaliser cette avancée majeure en matière de réduction de dose. Elle contribue à réduire la dose de rayonnement tout en offrant une qualité d’image équivalente[3].

Gestion efficace de la dose

Gestion efficace de la dose
La technologie ClarityIQ réduit l’exposition aux rayons des patients[1] et du personnel[2] dans les salles de radiologie interventionnelle, en offrant une grande qualité d’image à faible dose. Notre technologie ClarityIQ unique permet de réaliser cette avancée majeure en matière de réduction de dose. Elle contribue à réduire la dose de rayonnement tout en offrant une qualité d’image équivalente[3].

Gestion efficace de la dose

La technologie ClarityIQ réduit l’exposition aux rayons des patients[1] et du personnel[2] dans les salles de radiologie interventionnelle, en offrant une grande qualité d’image à faible dose. Notre technologie ClarityIQ unique permet de réaliser cette avancée majeure en matière de réduction de dose. Elle contribue à réduire la dose de rayonnement tout en offrant une qualité d’image équivalente[3].
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Gestion efficace de la dose
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La technologie ClarityIQ réduit l’exposition aux rayons des patients[1] et du personnel[2] dans les salles de radiologie interventionnelle, en offrant une grande qualité d’image à faible dose. Notre technologie ClarityIQ unique permet de réaliser cette avancée majeure en matière de réduction de dose. Elle contribue à réduire la dose de rayonnement tout en offrant une qualité d’image équivalente[3].
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour

La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour

Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [4].

La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour

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Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [4].

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Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [4].
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La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
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Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [4].
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran

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L’outil marqueur de l’écran tactile vous permet de marquer une zone d’intérêt sur les images 2D. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Avec l’outil marqueur, il n’est pas nécessaire d’avoir une application de marqueur distincte dans la salle.

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L’outil marqueur de l’écran tactile vous permet de marquer une zone d’intérêt sur les images 2D. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Avec l’outil marqueur, il n’est pas nécessaire d’avoir une application de marqueur distincte dans la salle.

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  • Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
  • Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
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Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
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Pour vous aider dans la prise de décision clinique rapide et éclairée, vous pouvez contrôler les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, à partir du module à écran tactile depuis la table d’examen. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.

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Visualisation accrue des coronaires
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Le capteur plan 12” offre une haute résolution d’image sur un large champ d’acquisition (FOV). Vous pouvez visualiser la valve aortique et une bonne partie de la crosse aortique ou l’arbre coronaire entier en une seule vue. Son design compact permet d’utiliser une gamme complète d’angles d’incidence.

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Fonctionnement flexible pour plus de productivité
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Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.

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Standardisation de la configuration et de l’utilisation
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Les ProcedureCards (cartes de procédures) permettent de standardiser les configurations du système pour une préparation efficace et assurent un processus de travail fluide lors de l’intervention. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards (cartes de procédures) pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC associé à la procédure.

Standardisation de la configuration et de l’utilisation

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Les ProcedureCards (cartes de procédures) permettent de standardiser les configurations du système pour une préparation efficace et assurent un processus de travail fluide lors de l’intervention. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards (cartes de procédures) pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC associé à la procédure.

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Les ProcedureCards (cartes de procédures) permettent de standardiser les configurations du système pour une préparation efficace et assurent un processus de travail fluide lors de l’intervention. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards (cartes de procédures) pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC associé à la procédure.
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Un flux de travail optimisé
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La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une seule station de travail. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles.

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La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une seule station de travail. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles.
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Gestion efficace de la dose
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Gestion efficace de la dose

La technologie ClarityIQ réduit l’exposition aux rayons des patients[1] et du personnel[2] dans les salles de radiologie interventionnelle, en offrant une grande qualité d’image à faible dose. Notre technologie ClarityIQ unique permet de réaliser cette avancée majeure en matière de réduction de dose. Elle contribue à réduire la dose de rayonnement tout en offrant une qualité d’image équivalente[3].

Gestion efficace de la dose

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La technologie ClarityIQ réduit l’exposition aux rayons des patients[1] et du personnel[2] dans les salles de radiologie interventionnelle, en offrant une grande qualité d’image à faible dose. Notre technologie ClarityIQ unique permet de réaliser cette avancée majeure en matière de réduction de dose. Elle contribue à réduire la dose de rayonnement tout en offrant une qualité d’image équivalente[3].

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La technologie ClarityIQ réduit l’exposition aux rayons des patients[1] et du personnel[2] dans les salles de radiologie interventionnelle, en offrant une grande qualité d’image à faible dose. Notre technologie ClarityIQ unique permet de réaliser cette avancée majeure en matière de réduction de dose. Elle contribue à réduire la dose de rayonnement tout en offrant une qualité d’image équivalente[3].
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La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour

La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour

Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [4].

La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour

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Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [4].

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Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [4].
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Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran

Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran

L’outil marqueur de l’écran tactile vous permet de marquer une zone d’intérêt sur les images 2D. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Avec l’outil marqueur, il n’est pas nécessaire d’avoir une application de marqueur distincte dans la salle.

Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran

L’outil marqueur de l’écran tactile vous permet de marquer une zone d’intérêt sur les images 2D. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Avec l’outil marqueur, il n’est pas nécessaire d’avoir une application de marqueur distincte dans la salle.

Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran

L’outil marqueur de l’écran tactile vous permet de marquer une zone d’intérêt sur les images 2D. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Avec l’outil marqueur, il n’est pas nécessaire d’avoir une application de marqueur distincte dans la salle.
  • 1, Selon 39 études comparatives distinctes, la technologie ClarityIQ de Philips est associée à une réduction de l’exposition des patients aux rayons.
  • 2. Dans trois études comparatives distinctes, la technologie ClarityIQ de Philips a été associée à une réduction de l’exposition du personnel ou de l’exposition à la dispersion [Dekker et al. (2013), van den Haak (2015) ou encore à l’exposition à la dispersion [van Strijen et al. (2015)].
  • 3. Huit études comparatives ont démontré de manière explicite une qualité d’image équivalente. [Eloot et al. (2015), Kohlbrenner et al. (2015), Lauterbach et al. (2016), Schernthaner et al. (2015), Söderman et al. (2013), ten Cate (2015), van Strijen (2015) et Wen (2015)].
  • 4, Les résultats sont propres à leur établissement d’obtention et peuvent différer des résultats réalisables dans d’autres établissements.

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