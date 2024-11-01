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Le module à écran tactile Pro permet d’intégrer et de connecter le fonctionnement par écran tactile des applications compatibles, ce qui réduit l’encombrement sur la table. Accédez à la physiologie, à l’échographie intravasculaire, aux mesures hémodynamiques, aux outils interventionnels et à tous les paramètres d’imagerie pour travailler rapidement et efficacement.
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Le système Philips Azurion équipé de SmartCT vous permet d’effectuer une large gamme de procédures interventionnelles de routine comme complexes avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Des fonctionnalités avancées intégrées à une géométrie de système innovante permettent d’améliorer le processus de travail, ce qui vous aide à optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients.
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Améliorez vos capacités de cardiologie interventionnelle avec l’Azurion 7 équipé d’un capteur plan 12”. Cette solution d’imagerie interventionnelle hautes performances permet aux équipes interventionnelles de réaliser des interventions cardiaques complexes. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes depuis la table d’examen pour une expérience utilisateur unique, de hautes performances en salle et une prise en charge des patients de qualité.
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Découvrez les performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées de la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution d’imagerie interventionnelle de pointe permet à vos équipes de bénéficier d’un niveau élevé de cohérence et d’efficacité lorsqu’elles réalisent diverses interventions vasculaires et cardiaques. Vous pouvez facilement contrôler toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table d’examen, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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Découvrez de nouvelles possibilités pour la cardiologie interventionnelle, la cardiologie pédiatrique ou l’électrophysiologie avec le système biplan Azurion série 7 équipé de deux capteurs plans 12”. Ce système d’imagerie interventionnelle de pointe vous permet de réaliser vos interventions avec simplicité et fiabilité au travers d’une expérience utilisateur unique. Vous pouvez ainsi optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table d’examen, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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Le système biplan Azurion 7 équipé de deux détecteurs 12” (22 x 22 cm) et 20” (30 x 40 cm) vous permet de réaliser un ensemble d’interventions cardiaques et vasculaires avec une précision et une facilité uniques. Cette plate-forme d’imagerie interventionnelle de pointe vous permet de réaliser des interventions avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Vous pouvez ainsi optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table d’examen, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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