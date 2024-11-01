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Touch screen module pro

Module de contrôle à écran tactile intuitif depuis la table

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Le module à écran tactile Pro permet d’intégrer et de connecter le fonctionnement par écran tactile des applications compatibles, ce qui réduit l’encombrement sur la table. Accédez à la physiologie, à l’échographie intravasculaire, aux mesures hémodynamiques, aux outils interventionnels et à tous les paramètres d’imagerie pour travailler rapidement et efficacement.

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Caractéristiques
Favorise un travail d’équipe efficace
Favorise un travail d’équipe efficace

Favorise un travail d’équipe efficace

Pour favoriser un travail d’équipe efficace, le travail en parallèle permet de réduire les temps de rotation des salles et la durée des interventions, améliorant ainsi l’efficacité en salle. Vous pouvez ajuster facilement tous les réglages radiologiques, effectuer une collimation sur l’image clinique et sélectionner des images pour les examiner et en réaliser un post-traitement – avec la même simplicité qu’une tablette. Mémoriser et rappeler les positions du système est on ne peut plus facile.

Favorise un travail d’équipe efficace

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Communication très claire
Communication très claire

Communication très claire

Un curseur de souris de grande taille peut être affiché sur votre image en direct dans la salle d’examen et dans la salle de commande pour une communication très claire entre les deux salles via l’écran tactile. En cas d’équipes comprenant de nombreuses personnes dans la salle d’examen, cela facilite la communication afin qu’elles puissent se concentrer sur l’intervention.

Communication très claire

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Signaux visuels clairs
Signaux visuels clairs

Signaux visuels clairs

La nouvelle interface utilisateur du module à écran tactile Pro, avec son arrière-plan noir typique, facilite la visibilité des informations dont vous avez besoin. Les applications et étapes actives sont mises en évidence pour fournir des conseils supplémentaires à l’utilisateur.

Signaux visuels clairs

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Positionnement flexible
Positionnement flexible

Positionnement flexible

Le module Pro à écran tactile optimisé peut être placé sur le côté de la table, à son extrémité pour les manipulateurs, ou dans la salle de commande, s’adaptant ainsi à différents types d’interventions et de méthodes de travail. Jusqu’à trois modules à écran tactile peuvent être intégrés à un seul système. 

Positionnement flexible

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Positionnement flexible
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Intègre les systèmes tiers
Intègre les systèmes tiers

Intègre les systèmes tiers

D’autres applications peuvent être intégrées au module Pro à écran tactile optimisé afin d’améliorer l’efficacité et de réduire les retards. Vous pouvez récupérer des fichiers depuis le système PACS et contrôler des équipements périphériques, tels que l’échographie intravasculaire numérique, ainsi que d’autres outils interventionnels et applications d’analyse. Passez d’une modalité d’imagerie tierce connectée à un autre en effectuant au maximum deux interactions utilisateur. Affichez automatiquement les modalités d’imagerie tierces mobiles ou intégrées compatibles sur le module à écran tactile dès que vous êtes connecté au réseau.

Intègre les systèmes tiers

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Intègre les systèmes tiers
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Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision

Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision

Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table d’examen. Vous pouvez ainsi évaluer et prendre des décisions en toute confiance dans l’environnement stérile, gagner du temps et éviter les retards.

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Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran

Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran

L’outil de marquage numérique vous permet de mettre en surbrillance une région d’intérêt qui reste visible pendant la fluoroscopie et l’exposition aux rayons, vous offrant ainsi des instructions visuelles tout au long de l’intervention. L’outil s’adapte aux variations d’agrandissement, de zoom, de distance foyer-image ou de format du capteur plan. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Cela peut s’avérer utile pour indiquer une bifurcation, des branches latérales ou d’autres détails pertinents. Grâce à l’outil de marquage, il n’est plus nécessaire d’utiliser une application de marquage distincte dans la salle.

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L’outil de marquage numérique vous permet de mettre en surbrillance une région d’intérêt qui reste visible pendant la fluoroscopie et l’exposition aux rayons, vous offrant ainsi des instructions visuelles tout au long de l’intervention. L’outil s’adapte aux variations d’agrandissement, de zoom, de distance foyer-image ou de format du capteur plan. Les repères sont clairement affichés sur les images de référence et de fluoroscopie, et s’adaptent à l’échelle et au panoramique de l’image. Cela peut s’avérer utile pour indiquer une bifurcation, des branches latérales ou d’autres détails pertinents. Grâce à l’outil de marquage, il n’est plus nécessaire d’utiliser une application de marquage distincte dans la salle.

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Réalisez des mesures entre deux points sur l’écran en toute simplicité

Réalisez des mesures entre deux points sur l’écran en toute simplicité

Mesurez rapidement une distance sur une image 2D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. 88 % des utilisateurs estiment qu’ils peuvent se concentrer davantage sur le patient grâce au module à écran tactile qui permet un contrôle complet au niveau de la table.

Réalisez des mesures entre deux points sur l’écran en toute simplicité

Mesurez rapidement une distance sur une image 2D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. 88 % des utilisateurs estiment qu’ils peuvent se concentrer davantage sur le patient grâce au module à écran tactile qui permet un contrôle complet au niveau de la table.

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Améliore la visibilité des détails

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Pour faciliter la navigation, il vous suffit de zoomer sur la radiographie et/ou l’image de feuille de route avec vos doigts. L’image est agrandie de 200 %. Avec l’option Dual Fluoro, l’image agrandie reste à l’écran pendant la procédure.

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  • Favorise un travail d’équipe efficace
  • Communication très claire
  • Signaux visuels clairs
  • Positionnement flexible
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Communication très claire
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Intègre les systèmes tiers
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Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran

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Réalisez des mesures entre deux points sur l’écran en toute simplicité

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