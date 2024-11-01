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Le système Philips Azurion équipé de SmartCT vous permet d’effectuer une large gamme de procédures interventionnelles de routine comme complexes avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Des fonctionnalités avancées intégrées à une géométrie de système innovante permettent d’améliorer le processus de travail, ce qui vous aide à optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients.
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Meilleur accès au patient
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Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*
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Parking sécurisé et rapide
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Capturez facilement des images orientées patient quelque soit l’angulation
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Couverture du corps entier
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SmartCT Soft Tissue Helical*
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Meilleur accès au patient
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Couverture du corps entier
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SmartCT Soft Tissue Helical*
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Le logiciel d’application clinique SmartCT de Phillips Image Guided Therapy vient étoffer notre excellent écosystème d’outils interventionnels 3D grâce à un guidage clair, conçu pour surmonter les difficultés d’acquisition d’images 3D en salle de radiologie interventionnelle. Une fois acquises, les images 3D s’affichent automatiquement en quelques secondes sur le module tactile dans le mode de rendu correspondant. Sur ce même écran tactile, l’utilisateur peut facilement contrôler et exploiter les visualisations 3D avancées et les outils de mesure. SmartCT permet également de réaliser des mesures avancées et de visualiser vos images du bout des doigts pour bénéficier des images de grande qualité, qui vous aideront ainsi à établir votre diagnostic[1-3] et à améliorer les résultats de traitements des patients[4-6].
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Alors que le nombre d’applications présentes dans votre salle augmente, il n’a jamais été aussi important d’optimiser votre travail. La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une seule station de travail. Les membres de l’équipe peuvent réaliser plusieurs tâches séparément, sans déranger leurs collègues, ce qui permet de réduire les interruptions entre les examens.
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SmartCT Soft Tissue Helical crée des images CBCT afin de faciliter la détection des modifications des tissus mous en salle d’angiographie. Le nouveau protocole avec trajectoire d’acquisition à deux axes et logiciel de reconstruction amélioré permet d’obtenir des images de meilleure qualité que les techniques d’acquisition à faisceau conique classiques. SmartCT Soft Tissue Helical est notre protocole CBCT amélioré pour les soins neurovasculaires, avec une trajectoire rapide de 8 secondes, des artefacts métalliques et des algorithmes de compensation des mouvements pour améliorer davantage la qualité des images.
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Le module à écran tactile Pro permet d’intégrer et de connecter le fonctionnement par écran tactile des applications compatibles, ce qui réduit l’encombrement sur la table. Accédez à la physiologie, à l’échographie intravasculaire, aux mesures hémodynamiques, aux outils interventionnels et à tous les paramètres d’imagerie pour travailler rapidement et efficacement.
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