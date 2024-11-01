SmartCT

Le logiciel d’application clinique SmartCT de Phillips Image Guided Therapy vient étoffer notre excellent écosystème d’outils interventionnels 3D grâce à un guidage clair, conçu pour surmonter les difficultés d’acquisition d’images 3D en salle de radiologie interventionnelle. Une fois acquises, les images 3D s’affichent automatiquement en quelques secondes sur le module tactile dans le mode de rendu correspondant. Sur ce même écran tactile, l’utilisateur peut facilement contrôler et exploiter les visualisations 3D avancées et les outils de mesure. SmartCT permet également de réaliser des mesures avancées et de visualiser vos images du bout des doigts pour bénéficier des images de grande qualité, qui vous aideront ainsi à établir votre diagnostic[1-3] et à améliorer les résultats de traitements des patients[4-6].​

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