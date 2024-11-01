FR
EN

Critères de recherche

Nouveau

Azurion 7 B20/15

Système d’imagerie interventionnelle biplan

Trouver produits similaires

Le système Philips Azurion équipé de SmartCT vous permet d’effectuer une large gamme de procédures interventionnelles de routine comme complexes avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Des fonctionnalités avancées intégrées à une géométrie de système innovante permettent d’améliorer le processus de travail, ce qui vous aide à optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients.

Contactez nous
Caractéristiques
Meilleur accès au patient
Meilleur accès au patient

Meilleur accès au patient

Le positionnement de l’arc frontal à 135 degrés permet un meilleur accès à la tête du patient et facilite l’adoption de positions de travail correctes, notamment pour libérer l’espace au niveau de la tête pour l’anesthésiste et pour positionner de manière satisfaisante les autres équipements médicaux, p. ex. l’échographe.

Meilleur accès au patient

Meilleur accès au patient
Le positionnement de l’arc frontal à 135 degrés permet un meilleur accès à la tête du patient et facilite l’adoption de positions de travail correctes, notamment pour libérer l’espace au niveau de la tête pour l’anesthésiste et pour positionner de manière satisfaisante les autres équipements médicaux, p. ex. l’échographe.

Meilleur accès au patient

Le positionnement de l’arc frontal à 135 degrés permet un meilleur accès à la tête du patient et facilite l’adoption de positions de travail correctes, notamment pour libérer l’espace au niveau de la tête pour l’anesthésiste et pour positionner de manière satisfaisante les autres équipements médicaux, p. ex. l’échographe.
Pour en savoir plus
Meilleur accès au patient
Meilleur accès au patient

Meilleur accès au patient

Le positionnement de l’arc frontal à 135 degrés permet un meilleur accès à la tête du patient et facilite l’adoption de positions de travail correctes, notamment pour libérer l’espace au niveau de la tête pour l’anesthésiste et pour positionner de manière satisfaisante les autres équipements médicaux, p. ex. l’échographe.
Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*
Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*

Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*

SmartCT Dual Viewer offre une imagerie de fusion 3D des ensembles de données 3D-RA et CBCT pendant l’intervention, facilitant ainsi l’évaluation et le diagnostic. Chargez deux volumes depuis le système Azurion et comparez-les directement depuis la table d’examen, sans compromettre la stérilité ni changer d’application.

Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*

Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*
SmartCT Dual Viewer offre une imagerie de fusion 3D des ensembles de données 3D-RA et CBCT pendant l’intervention, facilitant ainsi l’évaluation et le diagnostic. Chargez deux volumes depuis le système Azurion et comparez-les directement depuis la table d’examen, sans compromettre la stérilité ni changer d’application.

Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*

SmartCT Dual Viewer offre une imagerie de fusion 3D des ensembles de données 3D-RA et CBCT pendant l’intervention, facilitant ainsi l’évaluation et le diagnostic. Chargez deux volumes depuis le système Azurion et comparez-les directement depuis la table d’examen, sans compromettre la stérilité ni changer d’application.
Pour en savoir plus
Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*
Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*

Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*

SmartCT Dual Viewer offre une imagerie de fusion 3D des ensembles de données 3D-RA et CBCT pendant l’intervention, facilitant ainsi l’évaluation et le diagnostic. Chargez deux volumes depuis le système Azurion et comparez-les directement depuis la table d’examen, sans compromettre la stérilité ni changer d’application.
Parking sécurisé et rapide

Parking sécurisé et rapide

Le déplacement, sécurisé et rapide, en position parking du statif latéral permet de basculer facilement entre l’acquisition d’images 2D et 3D.

Parking sécurisé et rapide

Le déplacement, sécurisé et rapide, en position parking du statif latéral permet de basculer facilement entre l’acquisition d’images 2D et 3D.

Parking sécurisé et rapide

Le déplacement, sécurisé et rapide, en position parking du statif latéral permet de basculer facilement entre l’acquisition d’images 2D et 3D.
Capturez facilement des images orientées patient quelque soit l’angulation

Capturez facilement des images orientées patient quelque soit l’angulation

La rotation du faisceau d’image assure des images orientées patient, quelle que soit l’inclinaison. Cette fonctionnalité permet un accès radial aisé, car l’image reste toujours alignée avec la structure anatomique, même lorsqu’elle est positionnée en diagonale. Il n’est pas nécessaire de faire pivoter la table d’examen ni de repositionner le patient.

Capturez facilement des images orientées patient quelque soit l’angulation

La rotation du faisceau d’image assure des images orientées patient, quelle que soit l’inclinaison. Cette fonctionnalité permet un accès radial aisé, car l’image reste toujours alignée avec la structure anatomique, même lorsqu’elle est positionnée en diagonale. Il n’est pas nécessaire de faire pivoter la table d’examen ni de repositionner le patient.

Capturez facilement des images orientées patient quelque soit l’angulation

La rotation du faisceau d’image assure des images orientées patient, quelle que soit l’inclinaison. Cette fonctionnalité permet un accès radial aisé, car l’image reste toujours alignée avec la structure anatomique, même lorsqu’elle est positionnée en diagonale. Il n’est pas nécessaire de faire pivoter la table d’examen ni de repositionner le patient.
Couverture du corps entier

Couverture du corps entier

La géométrie du système allie vitesse et sophistication pour permettre une couverture du corps entier et vous offrir le système biplan Philips Azurion le plus flexible à ce jour.

Couverture du corps entier

La géométrie du système allie vitesse et sophistication pour permettre une couverture du corps entier et vous offrir le système biplan Philips Azurion le plus flexible à ce jour.

Couverture du corps entier

La géométrie du système allie vitesse et sophistication pour permettre une couverture du corps entier et vous offrir le système biplan Philips Azurion le plus flexible à ce jour.
SmartCT Soft Tissue Helical*

SmartCT Soft Tissue Helical*

Améliore les images neuro CBCT afin d’identifier les modifications des tissus mous en salle d’angiographie. Un protocole avancé avec trajectoire d’acquisition à deux axes et logiciel de reconstruction amélioré permet d’obtenir des images de meilleure qualité que les techniques d’acquisition CBCT classiques.

SmartCT Soft Tissue Helical*

Améliore les images neuro CBCT afin d’identifier les modifications des tissus mous en salle d’angiographie. Un protocole avancé avec trajectoire d’acquisition à deux axes et logiciel de reconstruction amélioré permet d’obtenir des images de meilleure qualité que les techniques d’acquisition CBCT classiques.

SmartCT Soft Tissue Helical*

Améliore les images neuro CBCT afin d’identifier les modifications des tissus mous en salle d’angiographie. Un protocole avancé avec trajectoire d’acquisition à deux axes et logiciel de reconstruction amélioré permet d’obtenir des images de meilleure qualité que les techniques d’acquisition CBCT classiques.
  • Meilleur accès au patient
  • Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*
  • Parking sécurisé et rapide
  • Capturez facilement des images orientées patient quelque soit l’angulation
Voir toutes les caractéristiques
Meilleur accès au patient
Meilleur accès au patient

Meilleur accès au patient

Le positionnement de l’arc frontal à 135 degrés permet un meilleur accès à la tête du patient et facilite l’adoption de positions de travail correctes, notamment pour libérer l’espace au niveau de la tête pour l’anesthésiste et pour positionner de manière satisfaisante les autres équipements médicaux, p. ex. l’échographe.

Meilleur accès au patient

Meilleur accès au patient
Le positionnement de l’arc frontal à 135 degrés permet un meilleur accès à la tête du patient et facilite l’adoption de positions de travail correctes, notamment pour libérer l’espace au niveau de la tête pour l’anesthésiste et pour positionner de manière satisfaisante les autres équipements médicaux, p. ex. l’échographe.

Meilleur accès au patient

Le positionnement de l’arc frontal à 135 degrés permet un meilleur accès à la tête du patient et facilite l’adoption de positions de travail correctes, notamment pour libérer l’espace au niveau de la tête pour l’anesthésiste et pour positionner de manière satisfaisante les autres équipements médicaux, p. ex. l’échographe.
Pour en savoir plus
Meilleur accès au patient
Meilleur accès au patient

Meilleur accès au patient

Le positionnement de l’arc frontal à 135 degrés permet un meilleur accès à la tête du patient et facilite l’adoption de positions de travail correctes, notamment pour libérer l’espace au niveau de la tête pour l’anesthésiste et pour positionner de manière satisfaisante les autres équipements médicaux, p. ex. l’échographe.
Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*
Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*

Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*

SmartCT Dual Viewer offre une imagerie de fusion 3D des ensembles de données 3D-RA et CBCT pendant l’intervention, facilitant ainsi l’évaluation et le diagnostic. Chargez deux volumes depuis le système Azurion et comparez-les directement depuis la table d’examen, sans compromettre la stérilité ni changer d’application.

Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*

Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*
SmartCT Dual Viewer offre une imagerie de fusion 3D des ensembles de données 3D-RA et CBCT pendant l’intervention, facilitant ainsi l’évaluation et le diagnostic. Chargez deux volumes depuis le système Azurion et comparez-les directement depuis la table d’examen, sans compromettre la stérilité ni changer d’application.

Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*

SmartCT Dual Viewer offre une imagerie de fusion 3D des ensembles de données 3D-RA et CBCT pendant l’intervention, facilitant ainsi l’évaluation et le diagnostic. Chargez deux volumes depuis le système Azurion et comparez-les directement depuis la table d’examen, sans compromettre la stérilité ni changer d’application.
Pour en savoir plus
Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*
Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*

Fusion des ensembles de données 3D pour obtenir des instructions pendant l’intervention grâce à SmartCT Dual Viewer*

SmartCT Dual Viewer offre une imagerie de fusion 3D des ensembles de données 3D-RA et CBCT pendant l’intervention, facilitant ainsi l’évaluation et le diagnostic. Chargez deux volumes depuis le système Azurion et comparez-les directement depuis la table d’examen, sans compromettre la stérilité ni changer d’application.
Parking sécurisé et rapide

Parking sécurisé et rapide

Le déplacement, sécurisé et rapide, en position parking du statif latéral permet de basculer facilement entre l’acquisition d’images 2D et 3D.

Parking sécurisé et rapide

Le déplacement, sécurisé et rapide, en position parking du statif latéral permet de basculer facilement entre l’acquisition d’images 2D et 3D.

Parking sécurisé et rapide

Le déplacement, sécurisé et rapide, en position parking du statif latéral permet de basculer facilement entre l’acquisition d’images 2D et 3D.
Capturez facilement des images orientées patient quelque soit l’angulation

Capturez facilement des images orientées patient quelque soit l’angulation

La rotation du faisceau d’image assure des images orientées patient, quelle que soit l’inclinaison. Cette fonctionnalité permet un accès radial aisé, car l’image reste toujours alignée avec la structure anatomique, même lorsqu’elle est positionnée en diagonale. Il n’est pas nécessaire de faire pivoter la table d’examen ni de repositionner le patient.

Capturez facilement des images orientées patient quelque soit l’angulation

La rotation du faisceau d’image assure des images orientées patient, quelle que soit l’inclinaison. Cette fonctionnalité permet un accès radial aisé, car l’image reste toujours alignée avec la structure anatomique, même lorsqu’elle est positionnée en diagonale. Il n’est pas nécessaire de faire pivoter la table d’examen ni de repositionner le patient.

Capturez facilement des images orientées patient quelque soit l’angulation

La rotation du faisceau d’image assure des images orientées patient, quelle que soit l’inclinaison. Cette fonctionnalité permet un accès radial aisé, car l’image reste toujours alignée avec la structure anatomique, même lorsqu’elle est positionnée en diagonale. Il n’est pas nécessaire de faire pivoter la table d’examen ni de repositionner le patient.
Couverture du corps entier

Couverture du corps entier

La géométrie du système allie vitesse et sophistication pour permettre une couverture du corps entier et vous offrir le système biplan Philips Azurion le plus flexible à ce jour.

Couverture du corps entier

La géométrie du système allie vitesse et sophistication pour permettre une couverture du corps entier et vous offrir le système biplan Philips Azurion le plus flexible à ce jour.

Couverture du corps entier

La géométrie du système allie vitesse et sophistication pour permettre une couverture du corps entier et vous offrir le système biplan Philips Azurion le plus flexible à ce jour.
SmartCT Soft Tissue Helical*

SmartCT Soft Tissue Helical*

Améliore les images neuro CBCT afin d’identifier les modifications des tissus mous en salle d’angiographie. Un protocole avancé avec trajectoire d’acquisition à deux axes et logiciel de reconstruction amélioré permet d’obtenir des images de meilleure qualité que les techniques d’acquisition CBCT classiques.

SmartCT Soft Tissue Helical*

Améliore les images neuro CBCT afin d’identifier les modifications des tissus mous en salle d’angiographie. Un protocole avancé avec trajectoire d’acquisition à deux axes et logiciel de reconstruction amélioré permet d’obtenir des images de meilleure qualité que les techniques d’acquisition CBCT classiques.

SmartCT Soft Tissue Helical*

Améliore les images neuro CBCT afin d’identifier les modifications des tissus mous en salle d’angiographie. Un protocole avancé avec trajectoire d’acquisition à deux axes et logiciel de reconstruction amélioré permet d’obtenir des images de meilleure qualité que les techniques d’acquisition CBCT classiques.
  • *SmartCT R3 et Azurion R3 sont soumis à autorisation réglementaire et peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés. Pour en savoir plus, contactez votre ingénieur commercial.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.

Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

Je comprends

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.

Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

Je comprends
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.