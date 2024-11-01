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FlexSpot

Console intégrée axée sur l’utilisateur dans la salle de commande

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Alors que le nombre d’applications présentes dans votre salle augmente, il n’a jamais été aussi important d’optimiser votre travail. La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une seule station de travail. Les membres de l’équipe peuvent réaliser plusieurs tâches séparément, sans déranger leurs collègues, ce qui permet de réduire les interruptions entre les examens.

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Caractéristiques
Contrôle total en un seul point
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La possibilité de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées de façon centralisée dans la salle de commande vous permet de travailler plus facilement. Notre console intégrée FlexSpot est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans dans la salle de commande et dans la salle d’examen et d’accéder à toutes les applications disponibles.

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Travail en parallèle instantané
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La console FlexSpot est spécialement conçue pour offrir un gain de temps. Le travail en parallèle permet de réduire les temps de rotation des salles et la durée des interventions, améliorant ainsi l’efficacité en salle. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du même patient ou d’un autre patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.

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Examens réalisés intuitivement
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Visualisez facilement les informations sur le fond noir distinctif de l’interface utilisateur de la console FlexSpot. Les applications et les étapes actives sont mises en surbrillance afin de fournir des instructions supplémentaires. Tous les systèmes Azurion et les outils interventionnels sont équipés de la même interface utilisateur standardisée, facilitant ainsi la formation du personnel médical et sa mobilité entre les salles de radiologie interventionnelle. 

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Simplification de la configuration et du fonctionnement
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Pour simplifier et standardiser la configuration système de votre console FlexSpot, votre présentation personnalisée accompagne automatiquement les ProcedureCards (cartes de procédures). Votre service peut créer un nombre illimité de présentations pour chaque procédure et/ou utilisateur clinique. L’écran peut même être réorganisé et redimensionné instantanément si nécessaire pour gagner du temps.

Simplification de la configuration et du fonctionnement

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Ajout de consoles FlexSpot
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Une console FlexSpot supplémentaire peut être placée dans la salle de commande ou la salle d’examen pour disposer d’une console supplémentaire pour visualiser et contrôler toutes les applications disponibles. Elle peut, par exemple, permettre à une personne de surveiller la procédure tandis qu’une autre enregistre des données ou prépare des rapports afin d’augmenter la productivité.

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Rationalisation de votre salle de commande
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En intégrant toutes les applications pertinentes dans une console, vous pouvez profiter d’un environnement de salle de commande efficace et épuré. Il peut en résulter un effet positif sur un espace de travail utilisé par plusieurs personnes au cours d’une intervention ou d’un service.

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  • Contrôle total en un seul point
  • Travail en parallèle instantané
  • Examens réalisés intuitivement
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La possibilité de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées de façon centralisée dans la salle de commande vous permet de travailler plus facilement. Notre console intégrée FlexSpot est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans dans la salle de commande et dans la salle d’examen et d’accéder à toutes les applications disponibles.

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Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

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