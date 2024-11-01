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Le système biplan Azurion 7 équipé de deux détecteurs 12” (22 x 22 cm) et 20” (30 x 40 cm) vous permet de réaliser un ensemble d’interventions cardiaques et vasculaires avec une précision et une facilité uniques. Cette plate-forme d’imagerie interventionnelle de pointe vous permet de réaliser des interventions avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Vous pouvez ainsi optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table d’examen, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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Visualisation de vues complexes
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Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
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Meilleure visibilité
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Fonctionnement flexible pour plus de productivité
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Imagerie de qualité et à faible dose
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La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
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Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
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Un flux de travail optimisé
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Des avantages sur le long terme
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Imagerie de qualité et à faible dose
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Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
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Un flux de travail optimisé
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La plateforme d’applications IntraSight réunit l’imagerie échographique, la physiologie, le recalage automatique* et l’outil logiciel afin d’identifier précisément les maladies coronariennes et les vasculopathies périphériques et de mettre en place des plans de traitement optimisés. IntraSight repose sur une nouvelle plateforme de base conçue pour répondre aujourd’hui et demain à vos besoins en constante évolution au sein des salles.
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Le système Philips Azurion équipé de SmartCT vous permet d’effectuer une large gamme de procédures interventionnelles de routine comme complexes avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Des fonctionnalités avancées intégrées à une géométrie de système innovante permettent d’améliorer le processus de travail, ce qui vous aide à optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients.
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L’amélioration de la productivité et des résultats est essentielle pour que les établissements de santé puissent répondre à la demande croissante d’interventions en salle de cathétérisme. Afin de simplifier davantage le processus de travail, Philips présente le système Interventional Hemodynamic (système Hemo) qui permet d’effectuer des mesures hémodynamiques avancées dans la salle de cathétérisme. L’intégration avec le moniteur patient IntelliVue X3 permet de prendre des décisions cliniques en toute confiance et de conserver les dossiers médicaux complets des patients, mais aussi de surveiller en continu le patient dans la salle de cathétérisme ou dans tout l’hôpital.
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Alors que le nombre d’applications présentes dans votre salle augmente, il n’a jamais été aussi important d’optimiser votre travail. La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une seule station de travail. Les membres de l’équipe peuvent réaliser plusieurs tâches séparément, sans déranger leurs collègues, ce qui permet de réduire les interruptions entre les examens.
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Le module à écran tactile Pro permet d’intégrer et de connecter le fonctionnement par écran tactile des applications compatibles, ce qui réduit l’encombrement sur la table. Accédez à la physiologie, à l’échographie intravasculaire, aux mesures hémodynamiques, aux outils interventionnels et à tous les paramètres d’imagerie pour travailler rapidement et efficacement.
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Le logiciel EP Navigator assure un guidage intuitif des cathéters, via des images 3D, lors des procédures d’ablation pratiquées en cas de fibrillation auriculaire. Il fournit une image 3D détaillée de la structure anatomique pouvant être enregistrée avec précision par superposition sur les images de fluoroscopie 2D en temps réel, afin de faciliter les interventions complexes.
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Améliorez la confiance et la facilité d’utilisation lors du remplacement valvulaire aortique percutané (TAVI) et d’autres procédures techniquement difficiles associées à une cardiopathie structurelle. L’expérience utilisateur immersive est hautement automatisée pour simplifier la planification, ainsi que la sélection du dispositif et de l’angle d’incidence. Pendant les procédures, cet outil fournit une imagerie guidée en temps réel pour faciliter le positionnement du dispositif.
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VesselNavigator réutilise des informations anatomiques vasculaires 3D provenant de jeux de données d’angiographie par TDM et par IRM existants. Il superpose la cartographie 3D sur une image radiologique en temps réel. Grâce à sa visualisation précise, VesselNavigator fournit une cartographie 3D intuitive et continue qui vous guide dans les vaisseaux pendant toute la procédure.
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