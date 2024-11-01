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Azurion 7 B20/12

Système d’imagerie interventionnelle biplan

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Le système biplan Azurion 7 équipé de deux détecteurs 12” (22 x 22 cm) et 20” (30 x 40 cm) vous permet de réaliser un ensemble d’interventions cardiaques et vasculaires avec une précision et une facilité uniques. Cette plate-forme d’imagerie interventionnelle de pointe vous permet de réaliser des interventions avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Vous pouvez ainsi optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table d’examen, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.

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Caractéristiques
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
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Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.

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Visualisation de vues complexes
Visualisation de vues complexes

Visualisation de vues complexes

La conception du système unique à double arceau latéral, fixé au plafond, offre un soutien exceptionnel et une flexibilité de positionnement pour le traitement de cardiopathies congénitales ou des interventions vasculaires complexes. Il est possible d’effectuer des incidences crâniennes/caudales extrêmes pour révéler des pathologies cachées. Les deux arceaux peuvent être placés indépendamment, ce qui permet un accès complet au patient et à sa tête pour l’anesthésiologie/l’échocardiologie.

Visualisation de vues complexes

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La conception du système unique à double arceau latéral, fixé au plafond, offre un soutien exceptionnel et une flexibilité de positionnement pour le traitement de cardiopathies congénitales ou des interventions vasculaires complexes. Il est possible d’effectuer des incidences crâniennes/caudales extrêmes pour révéler des pathologies cachées. Les deux arceaux peuvent être placés indépendamment, ce qui permet un accès complet au patient et à sa tête pour l’anesthésiologie/l’échocardiologie.

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La conception du système unique à double arceau latéral, fixé au plafond, offre un soutien exceptionnel et une flexibilité de positionnement pour le traitement de cardiopathies congénitales ou des interventions vasculaires complexes. Il est possible d’effectuer des incidences crâniennes/caudales extrêmes pour révéler des pathologies cachées. Les deux arceaux peuvent être placés indépendamment, ce qui permet un accès complet au patient et à sa tête pour l’anesthésiologie/l’échocardiologie.
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La conception du système unique à double arceau latéral, fixé au plafond, offre un soutien exceptionnel et une flexibilité de positionnement pour le traitement de cardiopathies congénitales ou des interventions vasculaires complexes. Il est possible d’effectuer des incidences crâniennes/caudales extrêmes pour révéler des pathologies cachées. Les deux arceaux peuvent être placés indépendamment, ce qui permet un accès complet au patient et à sa tête pour l’anesthésiologie/l’échocardiologie.
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie

Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie

Découvrez la possibilité d’améliorer la compréhension et la prise de décision lors d’interventions complexes avec les innovations Philips en matière de guidage en temps réel par l’imagerie, telles que SmartCT Angio et bien d’autres encore. Le tout parfaitement intégré à l’Azurion 7 pour faciliter votre processus de travail clinique.

Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie

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Découvrez la possibilité d’améliorer la compréhension et la prise de décision lors d’interventions complexes avec les innovations Philips en matière de guidage en temps réel par l’imagerie, telles que SmartCT Angio et bien d’autres encore. Le tout parfaitement intégré à l’Azurion 7 pour faciliter votre processus de travail clinique.

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Meilleure visibilité
Meilleure visibilité

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Avec le détecteur de 20” (30 x 40 cm), vos interventions vasculaires bénéficient d’une haute qualité d’image et d’une large couverture anatomique, lorsqu’il est combiné avec le détecteur de 12” (22 x22 cm) sur le canal latéral. Ceci offre une souplesse de projection qui vous permet de visualiser l’arbre coronaire complet avec un grand champ d’acquisition. La chaîne de traitement des images Philips vous offre une visualisation détaillée des petits vaisseaux ainsi qu’une image extrêmement nette.

Meilleure visibilité

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Avec le détecteur de 20” (30 x 40 cm), vos interventions vasculaires bénéficient d’une haute qualité d’image et d’une large couverture anatomique, lorsqu’il est combiné avec le détecteur de 12” (22 x22 cm) sur le canal latéral. Ceci offre une souplesse de projection qui vous permet de visualiser l’arbre coronaire complet avec un grand champ d’acquisition. La chaîne de traitement des images Philips vous offre une visualisation détaillée des petits vaisseaux ainsi qu’une image extrêmement nette.

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Avec le détecteur de 20” (30 x 40 cm), vos interventions vasculaires bénéficient d’une haute qualité d’image et d’une large couverture anatomique, lorsqu’il est combiné avec le détecteur de 12” (22 x22 cm) sur le canal latéral. Ceci offre une souplesse de projection qui vous permet de visualiser l’arbre coronaire complet avec un grand champ d’acquisition. La chaîne de traitement des images Philips vous offre une visualisation détaillée des petits vaisseaux ainsi qu’une image extrêmement nette.
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Fonctionnement flexible pour plus de productivité
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Fonctionnement flexible pour plus de productivité

Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.

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Imagerie de qualité et à faible dose
Imagerie de qualité et à faible dose

Imagerie de qualité et à faible dose

La technologie ClarityIQ réduit l’exposition aux rayons des patients[1] et du personnel[2] dans les salles de radiologie interventionnelle, en offrant une grande qualité d’image à faible dose. Notre technologie ClarityIQ unique permet de réaliser cette avancée majeure en matière de réduction de dose. Elle contribue à réduire la dose de rayonnement tout en offrant une qualité d’image équivalente[3].

Imagerie de qualité et à faible dose

Imagerie de qualité et à faible dose
La technologie ClarityIQ réduit l’exposition aux rayons des patients[1] et du personnel[2] dans les salles de radiologie interventionnelle, en offrant une grande qualité d’image à faible dose. Notre technologie ClarityIQ unique permet de réaliser cette avancée majeure en matière de réduction de dose. Elle contribue à réduire la dose de rayonnement tout en offrant une qualité d’image équivalente[3].

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La technologie ClarityIQ réduit l’exposition aux rayons des patients[1] et du personnel[2] dans les salles de radiologie interventionnelle, en offrant une grande qualité d’image à faible dose. Notre technologie ClarityIQ unique permet de réaliser cette avancée majeure en matière de réduction de dose. Elle contribue à réduire la dose de rayonnement tout en offrant une qualité d’image équivalente[3].
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La technologie ClarityIQ réduit l’exposition aux rayons des patients[1] et du personnel[2] dans les salles de radiologie interventionnelle, en offrant une grande qualité d’image à faible dose. Notre technologie ClarityIQ unique permet de réaliser cette avancée majeure en matière de réduction de dose. Elle contribue à réduire la dose de rayonnement tout en offrant une qualité d’image équivalente[3].
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour

La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour

Ceci n’est qu’une des nombreuses améliorations réalisées par le département de chirurgie vasculaire interventionnelle de l’hôpital St. Antonius en matière de performance en salle depuis l’installation du système Azurion. L’hôpital St. Antonius a enregistré une réduction du temps de préparation des patients (12 %), de la durée d’intervention (17 %) et du temps passé en salle après l’intervention (28 %), permettant ainsi de traiter un patient supplémentaire chaque jour[4].

La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour

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Ceci n’est qu’une des nombreuses améliorations réalisées par le département de chirurgie vasculaire interventionnelle de l’hôpital St. Antonius en matière de performance en salle depuis l’installation du système Azurion. L’hôpital St. Antonius a enregistré une réduction du temps de préparation des patients (12 %), de la durée d’intervention (17 %) et du temps passé en salle après l’intervention (28 %), permettant ainsi de traiter un patient supplémentaire chaque jour[4].

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Ceci n’est qu’une des nombreuses améliorations réalisées par le département de chirurgie vasculaire interventionnelle de l’hôpital St. Antonius en matière de performance en salle depuis l’installation du système Azurion. L’hôpital St. Antonius a enregistré une réduction du temps de préparation des patients (12 %), de la durée d’intervention (17 %) et du temps passé en salle après l’intervention (28 %), permettant ainsi de traiter un patient supplémentaire chaque jour[4].
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La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
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Ceci n’est qu’une des nombreuses améliorations réalisées par le département de chirurgie vasculaire interventionnelle de l’hôpital St. Antonius en matière de performance en salle depuis l’installation du système Azurion. L’hôpital St. Antonius a enregistré une réduction du temps de préparation des patients (12 %), de la durée d’intervention (17 %) et du temps passé en salle après l’intervention (28 %), permettant ainsi de traiter un patient supplémentaire chaque jour[4].
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision

Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision

Pour vous aider dans la prise de décision clinique rapide et éclairée, vous pouvez contrôler les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile depuis la table d’examen. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.

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Pour vous aider dans la prise de décision clinique rapide et éclairée, vous pouvez contrôler les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile depuis la table d’examen. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.

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Pour vous aider dans la prise de décision clinique rapide et éclairée, vous pouvez contrôler les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile depuis la table d’examen. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.
Un flux de travail optimisé

Un flux de travail optimisé

La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une seule station de travail. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.

Un flux de travail optimisé

La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une seule station de travail. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.

Un flux de travail optimisé

La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une seule station de travail. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Des avantages sur le long terme

Des avantages sur le long terme

Le concept de mise à niveau et de développement a été intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées. Alors que de nouvelles contraintes apparaissent et que vos besoins évoluent, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs.

Des avantages sur le long terme

Le concept de mise à niveau et de développement a été intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées. Alors que de nouvelles contraintes apparaissent et que vos besoins évoluent, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs.

Des avantages sur le long terme

Le concept de mise à niveau et de développement a été intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées. Alors que de nouvelles contraintes apparaissent et que vos besoins évoluent, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs.
  • Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
  • Visualisation de vues complexes
  • Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
  • Meilleure visibilité
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Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.

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Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.

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Visualisation de vues complexes
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La conception du système unique à double arceau latéral, fixé au plafond, offre un soutien exceptionnel et une flexibilité de positionnement pour le traitement de cardiopathies congénitales ou des interventions vasculaires complexes. Il est possible d’effectuer des incidences crâniennes/caudales extrêmes pour révéler des pathologies cachées. Les deux arceaux peuvent être placés indépendamment, ce qui permet un accès complet au patient et à sa tête pour l’anesthésiologie/l’échocardiologie.

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La conception du système unique à double arceau latéral, fixé au plafond, offre un soutien exceptionnel et une flexibilité de positionnement pour le traitement de cardiopathies congénitales ou des interventions vasculaires complexes. Il est possible d’effectuer des incidences crâniennes/caudales extrêmes pour révéler des pathologies cachées. Les deux arceaux peuvent être placés indépendamment, ce qui permet un accès complet au patient et à sa tête pour l’anesthésiologie/l’échocardiologie.

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Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
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Meilleure visibilité
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Avec le détecteur de 20” (30 x 40 cm), vos interventions vasculaires bénéficient d’une haute qualité d’image et d’une large couverture anatomique, lorsqu’il est combiné avec le détecteur de 12” (22 x22 cm) sur le canal latéral. Ceci offre une souplesse de projection qui vous permet de visualiser l’arbre coronaire complet avec un grand champ d’acquisition. La chaîne de traitement des images Philips vous offre une visualisation détaillée des petits vaisseaux ainsi qu’une image extrêmement nette.

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Avec le détecteur de 20” (30 x 40 cm), vos interventions vasculaires bénéficient d’une haute qualité d’image et d’une large couverture anatomique, lorsqu’il est combiné avec le détecteur de 12” (22 x22 cm) sur le canal latéral. Ceci offre une souplesse de projection qui vous permet de visualiser l’arbre coronaire complet avec un grand champ d’acquisition. La chaîne de traitement des images Philips vous offre une visualisation détaillée des petits vaisseaux ainsi qu’une image extrêmement nette.
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Avec le détecteur de 20” (30 x 40 cm), vos interventions vasculaires bénéficient d’une haute qualité d’image et d’une large couverture anatomique, lorsqu’il est combiné avec le détecteur de 12” (22 x22 cm) sur le canal latéral. Ceci offre une souplesse de projection qui vous permet de visualiser l’arbre coronaire complet avec un grand champ d’acquisition. La chaîne de traitement des images Philips vous offre une visualisation détaillée des petits vaisseaux ainsi qu’une image extrêmement nette.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
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Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.

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Imagerie de qualité et à faible dose
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Imagerie de qualité et à faible dose

La technologie ClarityIQ réduit l’exposition aux rayons des patients[1] et du personnel[2] dans les salles de radiologie interventionnelle, en offrant une grande qualité d’image à faible dose. Notre technologie ClarityIQ unique permet de réaliser cette avancée majeure en matière de réduction de dose. Elle contribue à réduire la dose de rayonnement tout en offrant une qualité d’image équivalente[3].

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La technologie ClarityIQ réduit l’exposition aux rayons des patients[1] et du personnel[2] dans les salles de radiologie interventionnelle, en offrant une grande qualité d’image à faible dose. Notre technologie ClarityIQ unique permet de réaliser cette avancée majeure en matière de réduction de dose. Elle contribue à réduire la dose de rayonnement tout en offrant une qualité d’image équivalente[3].
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour

La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour

Ceci n’est qu’une des nombreuses améliorations réalisées par le département de chirurgie vasculaire interventionnelle de l’hôpital St. Antonius en matière de performance en salle depuis l’installation du système Azurion. L’hôpital St. Antonius a enregistré une réduction du temps de préparation des patients (12 %), de la durée d’intervention (17 %) et du temps passé en salle après l’intervention (28 %), permettant ainsi de traiter un patient supplémentaire chaque jour[4].

La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour

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Ceci n’est qu’une des nombreuses améliorations réalisées par le département de chirurgie vasculaire interventionnelle de l’hôpital St. Antonius en matière de performance en salle depuis l’installation du système Azurion. L’hôpital St. Antonius a enregistré une réduction du temps de préparation des patients (12 %), de la durée d’intervention (17 %) et du temps passé en salle après l’intervention (28 %), permettant ainsi de traiter un patient supplémentaire chaque jour[4].

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Ceci n’est qu’une des nombreuses améliorations réalisées par le département de chirurgie vasculaire interventionnelle de l’hôpital St. Antonius en matière de performance en salle depuis l’installation du système Azurion. L’hôpital St. Antonius a enregistré une réduction du temps de préparation des patients (12 %), de la durée d’intervention (17 %) et du temps passé en salle après l’intervention (28 %), permettant ainsi de traiter un patient supplémentaire chaque jour[4].
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Ceci n’est qu’une des nombreuses améliorations réalisées par le département de chirurgie vasculaire interventionnelle de l’hôpital St. Antonius en matière de performance en salle depuis l’installation du système Azurion. L’hôpital St. Antonius a enregistré une réduction du temps de préparation des patients (12 %), de la durée d’intervention (17 %) et du temps passé en salle après l’intervention (28 %), permettant ainsi de traiter un patient supplémentaire chaque jour[4].
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision

Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision

Pour vous aider dans la prise de décision clinique rapide et éclairée, vous pouvez contrôler les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile depuis la table d’examen. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.

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Pour vous aider dans la prise de décision clinique rapide et éclairée, vous pouvez contrôler les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile depuis la table d’examen. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.
Un flux de travail optimisé

Un flux de travail optimisé

La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une seule station de travail. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.

Un flux de travail optimisé

La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une seule station de travail. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.

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La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une seule station de travail. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Des avantages sur le long terme

Des avantages sur le long terme

Le concept de mise à niveau et de développement a été intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées. Alors que de nouvelles contraintes apparaissent et que vos besoins évoluent, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs.

Des avantages sur le long terme

Le concept de mise à niveau et de développement a été intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées. Alors que de nouvelles contraintes apparaissent et que vos besoins évoluent, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs.

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Le concept de mise à niveau et de développement a été intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées. Alors que de nouvelles contraintes apparaissent et que vos besoins évoluent, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs.
  • 1, Selon 39 études comparatives distinctes, la technologie ClarityIQ de Philips est associée à une réduction de l’exposition des patients aux rayons.
  • 2. Dans trois études comparatives distinctes, la technologie Philips ClarityIQ a été associée à une réduction de l’exposition du personnel ou de l’exposition à la dispersion [Dekker et al. (2013), van den Haak (2015) ou encore à l’exposition à la dispersion [van Strijen et al. (2015)]
  • 3. Huit études comparatives ont démontré de manière explicite une qualité d’image équivalente. [Eloot et al. (2015), Kohlbrenner et al. (2015), Lauterbach et al. (2016), Schernthaner et al. (2015), Söderman et al. (2013), ten Cate (2015), van Strijen (2015) et Wen (2015)]
  • 4, Les résultats sont propres à leur établissement d’obtention et peuvent différer des résultats réalisables dans d’autres établissements.

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