Rationalisation du processus de travail en salle

Vos systèmes Philips de radiologie interventionnelle et Hemo fonctionnent efficacement ensemble en limitant la saisie manuelle de données, ce qui peut réduire les erreurs de saisie utilisateur, contribuer à améliorer l’intégrité de vos rapports et minimiser les interruptions, et ce dans le but de vous permettre de vous concentrer sur votre patient et de communiquer efficacement avec votre équipe.