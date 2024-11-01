L’amélioration de la productivité et des résultats est essentielle pour que les établissements de santé puissent répondre à la demande croissante d’interventions en salle de cathétérisme. Afin de simplifier davantage le processus de travail, Philips présente le système Interventional Hemodynamic (système Hemo) qui permet d’effectuer des mesures hémodynamiques avancées dans la salle de cathétérisme. L’intégration avec le moniteur patient IntelliVue X3 permet de prendre des décisions cliniques en toute confiance et de conserver les dossiers médicaux complets des patients, mais aussi de surveiller en continu le patient dans la salle de cathétérisme ou dans tout l’hôpital.
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Médiathèque
Caractéristiques
Amélioration de la communication
Amélioration de la communication
Dans la salle de commande, le personnel hospitalier peut surveiller tous les signes vitaux du patient, analyser les paramètres physiologiques et afficher facilement les résultats des calculs en salle d’examen. Les résultats sont affichés sous forme de valeur numérique et d’image de gradient. L’affichage des résultats sous forme numérique et graphique permet au personnel hospitalier de rester concentré sur les tâches en cours sans avoir à quitter la zone stérile.
Amélioration de la communication
Dans la salle de commande, le personnel hospitalier peut surveiller tous les signes vitaux du patient, analyser les paramètres physiologiques et afficher facilement les résultats des calculs en salle d’examen. Les résultats sont affichés sous forme de valeur numérique et d’image de gradient. L’affichage des résultats sous forme numérique et graphique permet au personnel hospitalier de rester concentré sur les tâches en cours sans avoir à quitter la zone stérile.
Amélioration de la communication
Dans la salle de commande, le personnel hospitalier peut surveiller tous les signes vitaux du patient, analyser les paramètres physiologiques et afficher facilement les résultats des calculs en salle d’examen. Les résultats sont affichés sous forme de valeur numérique et d’image de gradient. L’affichage des résultats sous forme numérique et graphique permet au personnel hospitalier de rester concentré sur les tâches en cours sans avoir à quitter la zone stérile.
Dans la salle de commande, le personnel hospitalier peut surveiller tous les signes vitaux du patient, analyser les paramètres physiologiques et afficher facilement les résultats des calculs en salle d’examen. Les résultats sont affichés sous forme de valeur numérique et d’image de gradient. L’affichage des résultats sous forme numérique et graphique permet au personnel hospitalier de rester concentré sur les tâches en cours sans avoir à quitter la zone stérile.
Contrôle par écran tactile
Contrôle par écran tactile
Les membres de l’équipe en salle d’examen peuvent désormais visualiser et ajuster facilement les mesures des paramètres vitaux et les calculs physiologiques depuis la table à l’aide du module à écran tactile. La possibilité de contrôler les visualisations et d’ajuster les mesures sur le module à écran tactile contribue à améliorer le processus de travail en vous permettant d’effectuer davantage de tâches depuis la table.
Contrôle par écran tactile
Les membres de l’équipe en salle d’examen peuvent désormais visualiser et ajuster facilement les mesures des paramètres vitaux et les calculs physiologiques depuis la table à l’aide du module à écran tactile. La possibilité de contrôler les visualisations et d’ajuster les mesures sur le module à écran tactile contribue à améliorer le processus de travail en vous permettant d’effectuer davantage de tâches depuis la table.
Contrôle par écran tactile
Les membres de l’équipe en salle d’examen peuvent désormais visualiser et ajuster facilement les mesures des paramètres vitaux et les calculs physiologiques depuis la table à l’aide du module à écran tactile. La possibilité de contrôler les visualisations et d’ajuster les mesures sur le module à écran tactile contribue à améliorer le processus de travail en vous permettant d’effectuer davantage de tâches depuis la table.
Les membres de l’équipe en salle d’examen peuvent désormais visualiser et ajuster facilement les mesures des paramètres vitaux et les calculs physiologiques depuis la table à l’aide du module à écran tactile. La possibilité de contrôler les visualisations et d’ajuster les mesures sur le module à écran tactile contribue à améliorer le processus de travail en vous permettant d’effectuer davantage de tâches depuis la table.
Surveillance hémodynamique intuitive
Surveillance hémodynamique intuitive
La nouvelle interface utilisateur fournit un guidage à l’écran afin d’aider les membres de l’équipe à effectuer les procédures et à travailler efficacement ensemble. Le diagramme cardiaque interactif sur la station de travail aide les membres de l’équipe en salle de commande à effectuer des retraits et modifier les libellés de pression rapidement. Ces fonctionnalités offrent une simplicité d’utilisation à tous les membres du personnel avec une formation minimale.
Surveillance hémodynamique intuitive
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Surveillance hémodynamique intuitive
La nouvelle interface utilisateur fournit un guidage à l’écran afin d’aider les membres de l’équipe à effectuer les procédures et à travailler efficacement ensemble. Le diagramme cardiaque interactif sur la station de travail aide les membres de l’équipe en salle de commande à effectuer des retraits et modifier les libellés de pression rapidement. Ces fonctionnalités offrent une simplicité d’utilisation à tous les membres du personnel avec une formation minimale.
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Configuration hémodynamique flexible
Configuration hémodynamique flexible
Choisissez parmi les différentes configurations du système Interventional Hemodynamic. Chaque système est fourni avec un appareil de monitorage patient monté au niveau de la table. Des configurations à une ou deux stations de travail sont disponibles. Grâce à la configuration à double affichage en salle de commande, vous pouvez assurer la surveillance du patient tout en affichant les analyses hémodynamiques et les rapports en plein écran.
Configuration hémodynamique flexible
Choisissez parmi les différentes configurations du système Interventional Hemodynamic. Chaque système est fourni avec un appareil de monitorage patient monté au niveau de la table. Des configurations à une ou deux stations de travail sont disponibles. Grâce à la configuration à double affichage en salle de commande, vous pouvez assurer la surveillance du patient tout en affichant les analyses hémodynamiques et les rapports en plein écran.
Configuration hémodynamique flexible
Choisissez parmi les différentes configurations du système Interventional Hemodynamic. Chaque système est fourni avec un appareil de monitorage patient monté au niveau de la table. Des configurations à une ou deux stations de travail sont disponibles. Grâce à la configuration à double affichage en salle de commande, vous pouvez assurer la surveillance du patient tout en affichant les analyses hémodynamiques et les rapports en plein écran.
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Intégration à IntelliVue X3
Intégration à IntelliVue X3
Chaque système est fourni avec un moniteur patient compact IntelliVue X3. Lorsqu’il est monté au niveau de la table en salle de cathétérisme, vous disposez d’un accès illimité à votre patient depuis presque toutes les positions, sans restreindre le mouvement de la table. Il est suffisamment compact pour tenir dans vos mains et peut être aisément monté là où vous en avez le plus besoin.
Intégration à IntelliVue X3
Chaque système est fourni avec un moniteur patient compact IntelliVue X3. Lorsqu’il est monté au niveau de la table en salle de cathétérisme, vous disposez d’un accès illimité à votre patient depuis presque toutes les positions, sans restreindre le mouvement de la table. Il est suffisamment compact pour tenir dans vos mains et peut être aisément monté là où vous en avez le plus besoin.
Intégration à IntelliVue X3
Chaque système est fourni avec un moniteur patient compact IntelliVue X3. Lorsqu’il est monté au niveau de la table en salle de cathétérisme, vous disposez d’un accès illimité à votre patient depuis presque toutes les positions, sans restreindre le mouvement de la table. Il est suffisamment compact pour tenir dans vos mains et peut être aisément monté là où vous en avez le plus besoin.
Chaque système est fourni avec un moniteur patient compact IntelliVue X3. Lorsqu’il est monté au niveau de la table en salle de cathétérisme, vous disposez d’un accès illimité à votre patient depuis presque toutes les positions, sans restreindre le mouvement de la table. Il est suffisamment compact pour tenir dans vos mains et peut être aisément monté là où vous en avez le plus besoin.
Monitorage patient en continu
Monitorage patient en continu
En connectant l’IntelliVue X3 de la salle de cathétérisme au système Philips Hemo, vous pouvez surveiller un patient en continu. Vous n’avez pas besoin de changer de câble, ce qui minimise les perturbations et vous donne plus de temps pour vous concentrer sur votre patient.
Monitorage patient en continu
En connectant l’IntelliVue X3 de la salle de cathétérisme au système Philips Hemo, vous pouvez surveiller un patient en continu. Vous n’avez pas besoin de changer de câble, ce qui minimise les perturbations et vous donne plus de temps pour vous concentrer sur votre patient.
Monitorage patient en continu
En connectant l’IntelliVue X3 de la salle de cathétérisme au système Philips Hemo, vous pouvez surveiller un patient en continu. Vous n’avez pas besoin de changer de câble, ce qui minimise les perturbations et vous donne plus de temps pour vous concentrer sur votre patient.
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Processus de travail amélioré avec iFR
Processus de travail amélioré avec iFR
L’option de mesure fonctionnelle entièrement intégrée vous permet d’effectuer et analyser des mesures de retrait iFR Spot et iFR Scout dans les salles d’examen et de commande. Il s’agit de la passerelle vous permettant d’introduire les dernières techniques de surveillance hémodynamique et physiologique en salle de radiologie interventionnelle.
Processus de travail amélioré avec iFR
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Processus de travail amélioré avec iFR
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Rationalisation du processus de travail en salle
Rationalisation du processus de travail en salle
Vos systèmes Philips de radiologie interventionnelle et Hemo fonctionnent efficacement ensemble en limitant la saisie manuelle de données. Cela permet de réduire les erreurs de saisie utilisateur, contribuer à améliorer l’intégrité de vos rapports et limiter les interruptions, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre patient et communiquer efficacement avec votre équipe.
Rationalisation du processus de travail en salle
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Rationalisation du processus de travail en salle
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Dans la salle de commande, le personnel hospitalier peut surveiller tous les signes vitaux du patient, analyser les paramètres physiologiques et afficher facilement les résultats des calculs en salle d’examen. Les résultats sont affichés sous forme de valeur numérique et d’image de gradient. L’affichage des résultats sous forme numérique et graphique permet au personnel hospitalier de rester concentré sur les tâches en cours sans avoir à quitter la zone stérile.
Amélioration de la communication
Dans la salle de commande, le personnel hospitalier peut surveiller tous les signes vitaux du patient, analyser les paramètres physiologiques et afficher facilement les résultats des calculs en salle d’examen. Les résultats sont affichés sous forme de valeur numérique et d’image de gradient. L’affichage des résultats sous forme numérique et graphique permet au personnel hospitalier de rester concentré sur les tâches en cours sans avoir à quitter la zone stérile.
Amélioration de la communication
Dans la salle de commande, le personnel hospitalier peut surveiller tous les signes vitaux du patient, analyser les paramètres physiologiques et afficher facilement les résultats des calculs en salle d’examen. Les résultats sont affichés sous forme de valeur numérique et d’image de gradient. L’affichage des résultats sous forme numérique et graphique permet au personnel hospitalier de rester concentré sur les tâches en cours sans avoir à quitter la zone stérile.
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Contrôle par écran tactile
Contrôle par écran tactile
Les membres de l’équipe en salle d’examen peuvent désormais visualiser et ajuster facilement les mesures des paramètres vitaux et les calculs physiologiques depuis la table à l’aide du module à écran tactile. La possibilité de contrôler les visualisations et d’ajuster les mesures sur le module à écran tactile contribue à améliorer le processus de travail en vous permettant d’effectuer davantage de tâches depuis la table.
Contrôle par écran tactile
Les membres de l’équipe en salle d’examen peuvent désormais visualiser et ajuster facilement les mesures des paramètres vitaux et les calculs physiologiques depuis la table à l’aide du module à écran tactile. La possibilité de contrôler les visualisations et d’ajuster les mesures sur le module à écran tactile contribue à améliorer le processus de travail en vous permettant d’effectuer davantage de tâches depuis la table.
Contrôle par écran tactile
Les membres de l’équipe en salle d’examen peuvent désormais visualiser et ajuster facilement les mesures des paramètres vitaux et les calculs physiologiques depuis la table à l’aide du module à écran tactile. La possibilité de contrôler les visualisations et d’ajuster les mesures sur le module à écran tactile contribue à améliorer le processus de travail en vous permettant d’effectuer davantage de tâches depuis la table.
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Surveillance hémodynamique intuitive
Surveillance hémodynamique intuitive
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Surveillance hémodynamique intuitive
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Surveillance hémodynamique intuitive
La nouvelle interface utilisateur fournit un guidage à l’écran afin d’aider les membres de l’équipe à effectuer les procédures et à travailler efficacement ensemble. Le diagramme cardiaque interactif sur la station de travail aide les membres de l’équipe en salle de commande à effectuer des retraits et modifier les libellés de pression rapidement. Ces fonctionnalités offrent une simplicité d’utilisation à tous les membres du personnel avec une formation minimale.
La nouvelle interface utilisateur fournit un guidage à l’écran afin d’aider les membres de l’équipe à effectuer les procédures et à travailler efficacement ensemble. Le diagramme cardiaque interactif sur la station de travail aide les membres de l’équipe en salle de commande à effectuer des retraits et modifier les libellés de pression rapidement. Ces fonctionnalités offrent une simplicité d’utilisation à tous les membres du personnel avec une formation minimale.
Configuration hémodynamique flexible
Configuration hémodynamique flexible
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Configuration hémodynamique flexible
Choisissez parmi les différentes configurations du système Interventional Hemodynamic. Chaque système est fourni avec un appareil de monitorage patient monté au niveau de la table. Des configurations à une ou deux stations de travail sont disponibles. Grâce à la configuration à double affichage en salle de commande, vous pouvez assurer la surveillance du patient tout en affichant les analyses hémodynamiques et les rapports en plein écran.
Configuration hémodynamique flexible
Choisissez parmi les différentes configurations du système Interventional Hemodynamic. Chaque système est fourni avec un appareil de monitorage patient monté au niveau de la table. Des configurations à une ou deux stations de travail sont disponibles. Grâce à la configuration à double affichage en salle de commande, vous pouvez assurer la surveillance du patient tout en affichant les analyses hémodynamiques et les rapports en plein écran.
Choisissez parmi les différentes configurations du système Interventional Hemodynamic. Chaque système est fourni avec un appareil de monitorage patient monté au niveau de la table. Des configurations à une ou deux stations de travail sont disponibles. Grâce à la configuration à double affichage en salle de commande, vous pouvez assurer la surveillance du patient tout en affichant les analyses hémodynamiques et les rapports en plein écran.
Intégration à IntelliVue X3
Intégration à IntelliVue X3
Chaque système est fourni avec un moniteur patient compact IntelliVue X3. Lorsqu’il est monté au niveau de la table en salle de cathétérisme, vous disposez d’un accès illimité à votre patient depuis presque toutes les positions, sans restreindre le mouvement de la table. Il est suffisamment compact pour tenir dans vos mains et peut être aisément monté là où vous en avez le plus besoin.
Intégration à IntelliVue X3
Chaque système est fourni avec un moniteur patient compact IntelliVue X3. Lorsqu’il est monté au niveau de la table en salle de cathétérisme, vous disposez d’un accès illimité à votre patient depuis presque toutes les positions, sans restreindre le mouvement de la table. Il est suffisamment compact pour tenir dans vos mains et peut être aisément monté là où vous en avez le plus besoin.
Intégration à IntelliVue X3
Chaque système est fourni avec un moniteur patient compact IntelliVue X3. Lorsqu’il est monté au niveau de la table en salle de cathétérisme, vous disposez d’un accès illimité à votre patient depuis presque toutes les positions, sans restreindre le mouvement de la table. Il est suffisamment compact pour tenir dans vos mains et peut être aisément monté là où vous en avez le plus besoin.
Chaque système est fourni avec un moniteur patient compact IntelliVue X3. Lorsqu’il est monté au niveau de la table en salle de cathétérisme, vous disposez d’un accès illimité à votre patient depuis presque toutes les positions, sans restreindre le mouvement de la table. Il est suffisamment compact pour tenir dans vos mains et peut être aisément monté là où vous en avez le plus besoin.
Monitorage patient en continu
Monitorage patient en continu
En connectant l’IntelliVue X3 de la salle de cathétérisme au système Philips Hemo, vous pouvez surveiller un patient en continu. Vous n’avez pas besoin de changer de câble, ce qui minimise les perturbations et vous donne plus de temps pour vous concentrer sur votre patient.
Monitorage patient en continu
En connectant l’IntelliVue X3 de la salle de cathétérisme au système Philips Hemo, vous pouvez surveiller un patient en continu. Vous n’avez pas besoin de changer de câble, ce qui minimise les perturbations et vous donne plus de temps pour vous concentrer sur votre patient.
Monitorage patient en continu
En connectant l’IntelliVue X3 de la salle de cathétérisme au système Philips Hemo, vous pouvez surveiller un patient en continu. Vous n’avez pas besoin de changer de câble, ce qui minimise les perturbations et vous donne plus de temps pour vous concentrer sur votre patient.
En connectant l’IntelliVue X3 de la salle de cathétérisme au système Philips Hemo, vous pouvez surveiller un patient en continu. Vous n’avez pas besoin de changer de câble, ce qui minimise les perturbations et vous donne plus de temps pour vous concentrer sur votre patient.
Processus de travail amélioré avec iFR
Processus de travail amélioré avec iFR
L’option de mesure fonctionnelle entièrement intégrée vous permet d’effectuer et analyser des mesures de retrait iFR Spot et iFR Scout dans les salles d’examen et de commande. Il s’agit de la passerelle vous permettant d’introduire les dernières techniques de surveillance hémodynamique et physiologique en salle de radiologie interventionnelle.
Processus de travail amélioré avec iFR
L’option de mesure fonctionnelle entièrement intégrée vous permet d’effectuer et analyser des mesures de retrait iFR Spot et iFR Scout dans les salles d’examen et de commande. Il s’agit de la passerelle vous permettant d’introduire les dernières techniques de surveillance hémodynamique et physiologique en salle de radiologie interventionnelle.
Processus de travail amélioré avec iFR
L’option de mesure fonctionnelle entièrement intégrée vous permet d’effectuer et analyser des mesures de retrait iFR Spot et iFR Scout dans les salles d’examen et de commande. Il s’agit de la passerelle vous permettant d’introduire les dernières techniques de surveillance hémodynamique et physiologique en salle de radiologie interventionnelle.
L’option de mesure fonctionnelle entièrement intégrée vous permet d’effectuer et analyser des mesures de retrait iFR Spot et iFR Scout dans les salles d’examen et de commande. Il s’agit de la passerelle vous permettant d’introduire les dernières techniques de surveillance hémodynamique et physiologique en salle de radiologie interventionnelle.
Rationalisation du processus de travail en salle
Rationalisation du processus de travail en salle
Vos systèmes Philips de radiologie interventionnelle et Hemo fonctionnent efficacement ensemble en limitant la saisie manuelle de données. Cela permet de réduire les erreurs de saisie utilisateur, contribuer à améliorer l’intégrité de vos rapports et limiter les interruptions, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre patient et communiquer efficacement avec votre équipe.
Rationalisation du processus de travail en salle
Vos systèmes Philips de radiologie interventionnelle et Hemo fonctionnent efficacement ensemble en limitant la saisie manuelle de données. Cela permet de réduire les erreurs de saisie utilisateur, contribuer à améliorer l’intégrité de vos rapports et limiter les interruptions, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre patient et communiquer efficacement avec votre équipe.
Rationalisation du processus de travail en salle
Vos systèmes Philips de radiologie interventionnelle et Hemo fonctionnent efficacement ensemble en limitant la saisie manuelle de données. Cela permet de réduire les erreurs de saisie utilisateur, contribuer à améliorer l’intégrité de vos rapports et limiter les interruptions, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre patient et communiquer efficacement avec votre équipe.
Vos systèmes Philips de radiologie interventionnelle et Hemo fonctionnent efficacement ensemble en limitant la saisie manuelle de données. Cela permet de réduire les erreurs de saisie utilisateur, contribuer à améliorer l’intégrité de vos rapports et limiter les interruptions, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre patient et communiquer efficacement avec votre équipe.
Fiche technique
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
2,6 kg
Taille
190 x 97 x 183 mm
Progiciels en option
Progiciels en option
iFR et FFR Philips intégrés
✓
Saisie des procédures/événements et collecte des données
✓
Chariot pour la station de travail Hemo dans la zone du patient
✓
ETCO2
✓
Mesures
Mesures
ECG 12 dérivations
✓
SpO2 (Choix entre la technologie Philips FAST-SpO2, Nellcor OxiMax SpO2 et Masimo rainbow SET SpO2)
✓
Fréquence respiratoire
✓
Pression non invasive
✓
Quatre canaux pour mesure de la pression invasive
✓
Débit cardiaque par thermodilution
✓
Température cutanée
✓
ETCO2 Covidien Microstream
✓
Capteurs d’ETCO2 par voie directe ou aspirative Respironics LoFlo
✓
Robustesse
Robustesse
Matériaux de surface hautement résistants aux produits désinfectants
✓
Robustesse mécanique
7M3
Fonctionnalité hémodynamique
Fonctionnalité hémodynamique
Acquisition et stockage des mesures et calculs hémodynamiques
✓
Analyses et mesures hémodynamiques complètes
Mesure de gradient, Calcification de la valve, Index d’insuffisance aortique (ARI), valeurs ST
Enregistrement complet (enregistre/stocke toutes les données et les courbes pour visualisation/analyse ultérieures)
✓
Rapport de fin d’intervention Hémodynamie (mesures et calculs hémodynamiques)
Synopsis complet du dossier, incluant les courbes et les calculs
Enregistrement de toutes les données patient
✓
Impression des courbes et de l’analyse hémodynamique
✓
Intégré au système d’imagerie interventionnelle Philips
Intégré au système d’imagerie interventionnelle Philips
Contrôle du système Hemo à partir du module à écran tactile
✓
Connecté à la suspension plafonnière de l’écran ou à FlexVision
✓
Renseignements administratifs
✓
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
2,6 kg
Taille
190 x 97 x 183 mm
Progiciels en option
Progiciels en option
iFR et FFR Philips intégrés
✓
Saisie des procédures/événements et collecte des données
Pour connaître la disponibilité de la fonctionnalité iFR sur le système Philips Hemo, veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips.
Pour connaître la disponibilité de la surveillance continue des patients sur le système Philips Hemo avec IntelliVue X3, veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips.
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