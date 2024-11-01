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SmartCT

Solution de visualisation et de mesure 3D

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Le logiciel d’application clinique SmartCT de Phillips Image Guided Therapy vient étoffer notre excellent écosystème d’outils interventionnels 3D grâce à un guidage clair, conçu pour surmonter les difficultés d’acquisition d’images 3D en salle de radiologie interventionnelle. Une fois acquises, les images 3D s’affichent automatiquement en quelques secondes sur le module tactile dans le mode de rendu correspondant. Sur ce même écran tactile, l’utilisateur peut facilement contrôler et exploiter les visualisations 3D avancées et les outils de mesure. SmartCT permet également de réaliser des mesures avancées et de visualiser vos images du bout des doigts pour bénéficier des images de grande qualité, qui vous aideront ainsi à établir votre diagnostic[1-3] et à améliorer les résultats de traitements des patients[4-6].​

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Caractéristiques
SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

En utilisant des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile à la table d’examen pour étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent aider à révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la réalisation du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour les patients [4-9].

SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

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En utilisant des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile à la table d’examen pour étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent aider à révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la réalisation du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour les patients [4-9].

SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

En utilisant des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile à la table d’examen pour étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent aider à révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la réalisation du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour les patients [4-9].
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SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

En utilisant des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile à la table d’examen pour étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent aider à révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la réalisation du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour les patients [4-9].
Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Grâce à l’écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et interagir avec les outils SmartCT en toute simplicité grâce à une interface tactile intuitive. Une fois l’acquisition terminée, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement l’image 3D avec la vue adéquate et les outils de visualisation appropriés, directement accessibles sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette dans la zone stérile.

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
Grâce à l’écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et interagir avec les outils SmartCT en toute simplicité grâce à une interface tactile intuitive. Une fois l’acquisition terminée, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement l’image 3D avec la vue adéquate et les outils de visualisation appropriés, directement accessibles sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette dans la zone stérile.

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Grâce à l’écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et interagir avec les outils SmartCT en toute simplicité grâce à une interface tactile intuitive. Une fois l’acquisition terminée, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement l’image 3D avec la vue adéquate et les outils de visualisation appropriés, directement accessibles sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette dans la zone stérile.
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Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Grâce à l’écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et interagir avec les outils SmartCT en toute simplicité grâce à une interface tactile intuitive. Une fois l’acquisition terminée, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement l’image 3D avec la vue adéquate et les outils de visualisation appropriés, directement accessibles sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette dans la zone stérile.
SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement
SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement

SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement

Pour définir rapidement le trajet d’un vaisseau sur un volume 3D, sélectionnez un point de départ et un point d’arrivée du segment de la vascularisation d’intérêt. Le tracé entre les deux points est automatiquement détecté et affiché dans différentes vues. SmartCT Vessel Analysis permet de sélectionner l’incidence optimale pour l’analyse des vaisseaux et le cathétérisme. Il permet d’analyser le vaisseau et de positionner le dispositif facilement grâce à des reconstructions dans les différentes coupes.

SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement

SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement
Pour définir rapidement le trajet d’un vaisseau sur un volume 3D, sélectionnez un point de départ et un point d’arrivée du segment de la vascularisation d’intérêt. Le tracé entre les deux points est automatiquement détecté et affiché dans différentes vues. SmartCT Vessel Analysis permet de sélectionner l’incidence optimale pour l’analyse des vaisseaux et le cathétérisme. Il permet d’analyser le vaisseau et de positionner le dispositif facilement grâce à des reconstructions dans les différentes coupes.

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Pour définir rapidement le trajet d’un vaisseau sur un volume 3D, sélectionnez un point de départ et un point d’arrivée du segment de la vascularisation d’intérêt. Le tracé entre les deux points est automatiquement détecté et affiché dans différentes vues. SmartCT Vessel Analysis permet de sélectionner l’incidence optimale pour l’analyse des vaisseaux et le cathétérisme. Il permet d’analyser le vaisseau et de positionner le dispositif facilement grâce à des reconstructions dans les différentes coupes.
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SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement
SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement

SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement

Pour définir rapidement le trajet d’un vaisseau sur un volume 3D, sélectionnez un point de départ et un point d’arrivée du segment de la vascularisation d’intérêt. Le tracé entre les deux points est automatiquement détecté et affiché dans différentes vues. SmartCT Vessel Analysis permet de sélectionner l’incidence optimale pour l’analyse des vaisseaux et le cathétérisme. Il permet d’analyser le vaisseau et de positionner le dispositif facilement grâce à des reconstructions dans les différentes coupes.
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D

SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D

SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le praticien dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.

SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D

SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le praticien dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.

SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D

SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le praticien dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
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SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
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SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D

SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le praticien dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran
Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran

Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran

Mesurez rapidement une distance sur une image 2D ou 3D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement le trajet vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, d’évaluer la taille d’une région anatomique ou d’identifier une anomalie. Elle contribue ainsi à accélérer et optimiser la planification du traitement, le choix des incidences et la navigation.

Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran

Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran
Mesurez rapidement une distance sur une image 2D ou 3D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement le trajet vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, d’évaluer la taille d’une région anatomique ou d’identifier une anomalie. Elle contribue ainsi à accélérer et optimiser la planification du traitement, le choix des incidences et la navigation.

Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran

Mesurez rapidement une distance sur une image 2D ou 3D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement le trajet vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, d’évaluer la taille d’une région anatomique ou d’identifier une anomalie. Elle contribue ainsi à accélérer et optimiser la planification du traitement, le choix des incidences et la navigation.
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Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran
Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran

Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran

Mesurez rapidement une distance sur une image 2D ou 3D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement le trajet vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, d’évaluer la taille d’une région anatomique ou d’identifier une anomalie. Elle contribue ainsi à accélérer et optimiser la planification du traitement, le choix des incidences et la navigation.
Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt

Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt

L’outil de segmentation semi-automatique des lésions vous permet de définir facilement n’importe quelle région d’intérêt et de mesurer son volume. Grâce à la fonction de découpe, vous pouvez supprimer des éléments d’anatomie pour améliorer la visualisation des régions d’intérêt.

Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt

Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
L’outil de segmentation semi-automatique des lésions vous permet de définir facilement n’importe quelle région d’intérêt et de mesurer son volume. Grâce à la fonction de découpe, vous pouvez supprimer des éléments d’anatomie pour améliorer la visualisation des régions d’intérêt.

Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt

L’outil de segmentation semi-automatique des lésions vous permet de définir facilement n’importe quelle région d’intérêt et de mesurer son volume. Grâce à la fonction de découpe, vous pouvez supprimer des éléments d’anatomie pour améliorer la visualisation des régions d’intérêt.
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Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt

Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt

L’outil de segmentation semi-automatique des lésions vous permet de définir facilement n’importe quelle région d’intérêt et de mesurer son volume. Grâce à la fonction de découpe, vous pouvez supprimer des éléments d’anatomie pour améliorer la visualisation des régions d’intérêt.
SmartCT Roadmap – Visualisation en temps réel pour une navigation rapide et précise des cathéters
SmartCT Roadmap – Visualisation en temps réel pour une navigation rapide et précise des cathéters

SmartCT Roadmap – Visualisation en temps réel pour une navigation rapide et précise des cathéters

L’outil SmartCT Roadmap offre un guidage de superposition d’images 3D en temps réel pouvant être segmenté afin de mettre en évidence le vaisseau et les lésions cibles, permettant ainsi d’accélérer le cathétérisme. SmartCT Roadmap superpose une reconstruction 3D de l’arbre artériel, des segments de vaisseaux ou des annotations à des images fluoroscopiques en temps réel. Vous pouvez adapter la transparence et le contraste de l’image 3D pour améliorer la visibilité des détails.

SmartCT Roadmap – Visualisation en temps réel pour une navigation rapide et précise des cathéters

SmartCT Roadmap – Visualisation en temps réel pour une navigation rapide et précise des cathéters
L’outil SmartCT Roadmap offre un guidage de superposition d’images 3D en temps réel pouvant être segmenté afin de mettre en évidence le vaisseau et les lésions cibles, permettant ainsi d’accélérer le cathétérisme. SmartCT Roadmap superpose une reconstruction 3D de l’arbre artériel, des segments de vaisseaux ou des annotations à des images fluoroscopiques en temps réel. Vous pouvez adapter la transparence et le contraste de l’image 3D pour améliorer la visibilité des détails.

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L’outil SmartCT Roadmap offre un guidage de superposition d’images 3D en temps réel pouvant être segmenté afin de mettre en évidence le vaisseau et les lésions cibles, permettant ainsi d’accélérer le cathétérisme. SmartCT Roadmap superpose une reconstruction 3D de l’arbre artériel, des segments de vaisseaux ou des annotations à des images fluoroscopiques en temps réel. Vous pouvez adapter la transparence et le contraste de l’image 3D pour améliorer la visibilité des détails.
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SmartCT Roadmap – Visualisation en temps réel pour une navigation rapide et précise des cathéters
SmartCT Roadmap – Visualisation en temps réel pour une navigation rapide et précise des cathéters

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L’outil SmartCT Roadmap offre un guidage de superposition d’images 3D en temps réel pouvant être segmenté afin de mettre en évidence le vaisseau et les lésions cibles, permettant ainsi d’accélérer le cathétérisme. SmartCT Roadmap superpose une reconstruction 3D de l’arbre artériel, des segments de vaisseaux ou des annotations à des images fluoroscopiques en temps réel. Vous pouvez adapter la transparence et le contraste de l’image 3D pour améliorer la visibilité des détails.
L’imagerie de type TDM dans la salle de radio. intervent. libère le scanner pour opérations de diag.
L’imagerie de type TDM dans la salle de radio. intervent. libère le scanner pour opérations de diag.

L’imagerie de type TDM dans la salle de radio. intervent. libère le scanner pour opérations de diag.

La solution SmartCT offre des images de type TDM au sein de la salle de radiologie interventionnelle pour faciliter toutes les phases des procédures interventionnelles. Les images peuvent être visualisées, segmentées et traitées comme celles d’une image TDM classique avec une visualisation avancée du volume 3D. L’accès aux informations d’imagerie de type TDM en salle de radiologie interventionnelle permet de libérer votre scanner pour effectuer des examens diagnostiques supplémentaires.

L’imagerie de type TDM dans la salle de radio. intervent. libère le scanner pour opérations de diag.

L’imagerie de type TDM dans la salle de radio. intervent. libère le scanner pour opérations de diag.
La solution SmartCT offre des images de type TDM au sein de la salle de radiologie interventionnelle pour faciliter toutes les phases des procédures interventionnelles. Les images peuvent être visualisées, segmentées et traitées comme celles d’une image TDM classique avec une visualisation avancée du volume 3D. L’accès aux informations d’imagerie de type TDM en salle de radiologie interventionnelle permet de libérer votre scanner pour effectuer des examens diagnostiques supplémentaires.

L’imagerie de type TDM dans la salle de radio. intervent. libère le scanner pour opérations de diag.

La solution SmartCT offre des images de type TDM au sein de la salle de radiologie interventionnelle pour faciliter toutes les phases des procédures interventionnelles. Les images peuvent être visualisées, segmentées et traitées comme celles d’une image TDM classique avec une visualisation avancée du volume 3D. L’accès aux informations d’imagerie de type TDM en salle de radiologie interventionnelle permet de libérer votre scanner pour effectuer des examens diagnostiques supplémentaires.
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L’imagerie de type TDM dans la salle de radio. intervent. libère le scanner pour opérations de diag.

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La solution SmartCT offre des images de type TDM au sein de la salle de radiologie interventionnelle pour faciliter toutes les phases des procédures interventionnelles. Les images peuvent être visualisées, segmentées et traitées comme celles d’une image TDM classique avec une visualisation avancée du volume 3D. L’accès aux informations d’imagerie de type TDM en salle de radiologie interventionnelle permet de libérer votre scanner pour effectuer des examens diagnostiques supplémentaires.
  • SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
  • Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
  • SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement
  • SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
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SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

En utilisant des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile à la table d’examen pour étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent aider à révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la réalisation du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour les patients [4-9].

SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

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En utilisant des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile à la table d’examen pour étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent aider à révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la réalisation du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour les patients [4-9].

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En utilisant des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile à la table d’examen pour étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent aider à révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la réalisation du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour les patients [4-9].
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En utilisant des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile à la table d’examen pour étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent aider à révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la réalisation du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour les patients [4-9].
Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Grâce à l’écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et interagir avec les outils SmartCT en toute simplicité grâce à une interface tactile intuitive. Une fois l’acquisition terminée, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement l’image 3D avec la vue adéquate et les outils de visualisation appropriés, directement accessibles sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette dans la zone stérile.

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
Grâce à l’écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et interagir avec les outils SmartCT en toute simplicité grâce à une interface tactile intuitive. Une fois l’acquisition terminée, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement l’image 3D avec la vue adéquate et les outils de visualisation appropriés, directement accessibles sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette dans la zone stérile.

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Grâce à l’écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et interagir avec les outils SmartCT en toute simplicité grâce à une interface tactile intuitive. Une fois l’acquisition terminée, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement l’image 3D avec la vue adéquate et les outils de visualisation appropriés, directement accessibles sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette dans la zone stérile.
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Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
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Grâce à l’écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et interagir avec les outils SmartCT en toute simplicité grâce à une interface tactile intuitive. Une fois l’acquisition terminée, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement l’image 3D avec la vue adéquate et les outils de visualisation appropriés, directement accessibles sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette dans la zone stérile.
SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement
SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement

SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement

Pour définir rapidement le trajet d’un vaisseau sur un volume 3D, sélectionnez un point de départ et un point d’arrivée du segment de la vascularisation d’intérêt. Le tracé entre les deux points est automatiquement détecté et affiché dans différentes vues. SmartCT Vessel Analysis permet de sélectionner l’incidence optimale pour l’analyse des vaisseaux et le cathétérisme. Il permet d’analyser le vaisseau et de positionner le dispositif facilement grâce à des reconstructions dans les différentes coupes.

SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement

SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement
Pour définir rapidement le trajet d’un vaisseau sur un volume 3D, sélectionnez un point de départ et un point d’arrivée du segment de la vascularisation d’intérêt. Le tracé entre les deux points est automatiquement détecté et affiché dans différentes vues. SmartCT Vessel Analysis permet de sélectionner l’incidence optimale pour l’analyse des vaisseaux et le cathétérisme. Il permet d’analyser le vaisseau et de positionner le dispositif facilement grâce à des reconstructions dans les différentes coupes.

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Pour définir rapidement le trajet d’un vaisseau sur un volume 3D, sélectionnez un point de départ et un point d’arrivée du segment de la vascularisation d’intérêt. Le tracé entre les deux points est automatiquement détecté et affiché dans différentes vues. SmartCT Vessel Analysis permet de sélectionner l’incidence optimale pour l’analyse des vaisseaux et le cathétérisme. Il permet d’analyser le vaisseau et de positionner le dispositif facilement grâce à des reconstructions dans les différentes coupes.
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SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D

SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D

SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le praticien dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.

SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D

SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le praticien dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.

SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D

SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le praticien dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
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SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
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SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le praticien dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran
Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran

Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran

Mesurez rapidement une distance sur une image 2D ou 3D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement le trajet vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, d’évaluer la taille d’une région anatomique ou d’identifier une anomalie. Elle contribue ainsi à accélérer et optimiser la planification du traitement, le choix des incidences et la navigation.

Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran

Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran
Mesurez rapidement une distance sur une image 2D ou 3D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement le trajet vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, d’évaluer la taille d’une région anatomique ou d’identifier une anomalie. Elle contribue ainsi à accélérer et optimiser la planification du traitement, le choix des incidences et la navigation.

Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran

Mesurez rapidement une distance sur une image 2D ou 3D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement le trajet vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, d’évaluer la taille d’une région anatomique ou d’identifier une anomalie. Elle contribue ainsi à accélérer et optimiser la planification du traitement, le choix des incidences et la navigation.
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Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran

Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran

Mesurez rapidement une distance sur une image 2D ou 3D grâce à la fonctionnalité de mesure entre deux points sur l’écran tactile. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier rapidement le trajet vers un vaisseau cible, de mesurer des distances pour le déploiement d’un stent, d’évaluer la taille d’une région anatomique ou d’identifier une anomalie. Elle contribue ainsi à accélérer et optimiser la planification du traitement, le choix des incidences et la navigation.
Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt

Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt

L’outil de segmentation semi-automatique des lésions vous permet de définir facilement n’importe quelle région d’intérêt et de mesurer son volume. Grâce à la fonction de découpe, vous pouvez supprimer des éléments d’anatomie pour améliorer la visualisation des régions d’intérêt.

Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt

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L’outil de segmentation semi-automatique des lésions vous permet de définir facilement n’importe quelle région d’intérêt et de mesurer son volume. Grâce à la fonction de découpe, vous pouvez supprimer des éléments d’anatomie pour améliorer la visualisation des régions d’intérêt.

Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt

L’outil de segmentation semi-automatique des lésions vous permet de définir facilement n’importe quelle région d’intérêt et de mesurer son volume. Grâce à la fonction de découpe, vous pouvez supprimer des éléments d’anatomie pour améliorer la visualisation des régions d’intérêt.
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SmartCT Roadmap – Visualisation en temps réel pour une navigation rapide et précise des cathéters
SmartCT Roadmap – Visualisation en temps réel pour une navigation rapide et précise des cathéters

SmartCT Roadmap – Visualisation en temps réel pour une navigation rapide et précise des cathéters

L’outil SmartCT Roadmap offre un guidage de superposition d’images 3D en temps réel pouvant être segmenté afin de mettre en évidence le vaisseau et les lésions cibles, permettant ainsi d’accélérer le cathétérisme. SmartCT Roadmap superpose une reconstruction 3D de l’arbre artériel, des segments de vaisseaux ou des annotations à des images fluoroscopiques en temps réel. Vous pouvez adapter la transparence et le contraste de l’image 3D pour améliorer la visibilité des détails.

SmartCT Roadmap – Visualisation en temps réel pour une navigation rapide et précise des cathéters

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L’imagerie de type TDM dans la salle de radio. intervent. libère le scanner pour opérations de diag.
L’imagerie de type TDM dans la salle de radio. intervent. libère le scanner pour opérations de diag.

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La solution SmartCT offre des images de type TDM au sein de la salle de radiologie interventionnelle pour faciliter toutes les phases des procédures interventionnelles. Les images peuvent être visualisées, segmentées et traitées comme celles d’une image TDM classique avec une visualisation avancée du volume 3D. L’accès aux informations d’imagerie de type TDM en salle de radiologie interventionnelle permet de libérer votre scanner pour effectuer des examens diagnostiques supplémentaires.

L’imagerie de type TDM dans la salle de radio. intervent. libère le scanner pour opérations de diag.

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  • SmartCT R3.0 est soumis à autorisation réglementaire et peut ne pas être disponible sur tous les marchés. Contactez votre ingénieur commercial pour plus de détails.
  • 1. Akkakrisee S.A., Hongsakul K.R., Percutaneous transthoracic needle biopsy for pulmonary nodules: a retrospective study of a comparison between C-arm cone-beam computed tomography and conventional computed tomography guidance. Pol J Radiol., 2020 ; 85(-):e309–e315
  • 2,. Jang H., Jung W.S., Myoung S.U., Kim J.J., Jang C.K., Cho K.C., Source Image Based New 3D Rotational Angiography for Differential Diagnosis between the In-fundibulum and an Internal Carotid Artery Aneurysm : Pilot Study. J Korean Neurosurg Soc, 2021. 64(5):726-731
  • 3. Schernthaner et al., Delayed-Phase Cone-Beam CT Improves Detectability of Intrahepatic Cholangiocarcinoma During Conventional Transarterial Chemoembolization Cardiovasc Intervent Radiol , 38 (4), 929-36, 2015
  • 4. Xiong, F., et al., Xper-CT combined with laser-assisted navigation radiofrequency thermocoagulation in the treatment of trigeminal neuralgia. Front Neurol, 2022. 13: p. 930902
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