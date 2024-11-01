Le logiciel d’application clinique SmartCT de Phillips Image Guided Therapy vient étoffer notre excellent écosystème d’outils interventionnels 3D grâce à un guidage clair, conçu pour surmonter les difficultés d’acquisition d’images 3D en salle de radiologie interventionnelle. Une fois acquises, les images 3D s’affichent automatiquement en quelques secondes sur le module tactile dans le mode de rendu correspondant. Sur ce même écran tactile, l’utilisateur peut facilement contrôler et exploiter les visualisations 3D avancées et les outils de mesure. SmartCT permet également de réaliser des mesures avancées et de visualiser vos images du bout des doigts pour bénéficier des images de grande qualité, qui vous aideront ainsi à établir votre diagnostic[1-3] et à améliorer les résultats de traitements des patients[4-6].
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SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
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Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
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Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
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SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement
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SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement
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SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
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Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran
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Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran
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Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
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SmartCT Roadmap – Visualisation en temps réel pour une navigation rapide et précise des cathéters
SmartCT Roadmap – Visualisation en temps réel pour une navigation rapide et précise des cathéters
SmartCT Roadmap – Visualisation en temps réel pour une navigation rapide et précise des cathéters
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L’imagerie de type TDM dans la salle de radio. intervent. libère le scanner pour opérations de diag.
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SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
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Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
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SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement
SmartCT Vessel Analysis avec suivi des vaisseaux de nouvelle génération permet la planification du traitement
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SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
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SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
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Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran
Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran
Mesurez facilement la distance entre deux points sur l’écran
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Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
Outil SmartCT Segmentation pour définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
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SmartCT Roadmap – Visualisation en temps réel pour une navigation rapide et précise des cathéters
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L’imagerie de type TDM dans la salle de radio. intervent. libère le scanner pour opérations de diag.
L’imagerie de type TDM dans la salle de radio. intervent. libère le scanner pour opérations de diag.
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Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plat 12”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plat 20”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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