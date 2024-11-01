La vue 3D en temps réel facilite la navigation des fils-guides et des cathéters dans les structures vasculaires complexes

La cartographie 3D vous permet de suivre en temps réel la progression des guides, des cathéters et des coils. Pour visualisation optimale, elle propose un mode plein écran agrandi et un zoom numérique. SmartCT Roadmap ajuste automatiquement les images 3D aux changements de position de l’arceau et aux mouvements latéraux ou longitudinaux de la table afin de garantir une précision maximale.