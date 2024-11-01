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SmartCT Roadmap facilite les interventions complexes en fournissant un guidage par imagerie 3D en temps réel, segmentable pour mettre en évidence le vaisseau cible et les lésions, facilitant la navigation du guide et du cathéter dans les structures vasculaires complexes.
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Guidage 3D dynamique et précis
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La vue 3D en temps réel facilite la navigation des fils-guides et des cathéters dans les structures vasculaires complexes
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S’adapte aux changements de position en temps réel
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Paramètres variables pour améliorer la visualisation
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Guidage 3D dynamique et précis
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Le logiciel d’application clinique SmartCT de Phillips Image Guided Therapy vient étoffer notre excellent écosystème d’outils interventionnels 3D grâce à un guidage clair, conçu pour surmonter les difficultés d’acquisition d’images 3D en salle de radiologie interventionnelle. Une fois acquises, les images 3D s’affichent automatiquement en quelques secondes sur le module tactile dans le mode de rendu correspondant. Sur ce même écran tactile, l’utilisateur peut facilement contrôler et exploiter les visualisations 3D avancées et les outils de mesure. SmartCT permet également de réaliser des mesures avancées et de visualiser vos images du bout des doigts pour bénéficier des images de grande qualité, qui vous aideront ainsi à établir votre diagnostic[1-3] et à améliorer les résultats de traitements des patients[4-6].
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Améliorez vos capacités de cardiologie interventionnelle avec l’Azurion 7 équipé d’un capteur plan 12”. Cette solution d’imagerie interventionnelle hautes performances permet aux équipes interventionnelles de réaliser des interventions cardiaques complexes. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes depuis la table d’examen pour une expérience utilisateur unique, de hautes performances en salle et une prise en charge des patients de qualité.
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Découvrez les performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées de la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution d’imagerie interventionnelle de pointe permet à vos équipes de bénéficier d’un niveau élevé de cohérence et d’efficacité lorsqu’elles réalisent diverses interventions vasculaires et cardiaques. Vous pouvez facilement contrôler toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table d’examen, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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