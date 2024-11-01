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SmartCT Roadmap

Outil de guidage par image 3D en direct

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SmartCT Roadmap facilite les interventions complexes en fournissant un guidage par imagerie 3D en temps réel, segmentable pour mettre en évidence le vaisseau cible et les lésions, facilitant la navigation du guide et du cathéter dans les structures vasculaires complexes.

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Caractéristiques
Guidage 3D dynamique et précis
Guidage 3D dynamique et précis

Guidage 3D dynamique et précis

SmartCT Roadmap superpose une reconstruction 3D de l’arbre vasculaire, des segments vasculaires ou des annotations, (acquise en mode SmartCT sur votre système de radiologie interventionnelle Philips) aux images fluoroscopiques en temps réel. Elle offre une vue 3D complète pour la navigation des guides et des cathéters à travers les structures vasculaires complexes.

Guidage 3D dynamique et précis

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SmartCT Roadmap superpose une reconstruction 3D de l’arbre vasculaire, des segments vasculaires ou des annotations, (acquise en mode SmartCT sur votre système de radiologie interventionnelle Philips) aux images fluoroscopiques en temps réel. Elle offre une vue 3D complète pour la navigation des guides et des cathéters à travers les structures vasculaires complexes.

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La vue 3D en temps réel facilite la navigation des fils-guides et des cathéters dans les structures vasculaires complexes
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La vue 3D en temps réel facilite la navigation des fils-guides et des cathéters dans les structures vasculaires complexes

La cartographie 3D vous permet de suivre en temps réel la progression des guides, des cathéters et des coils. Pour visualisation optimale, elle propose un mode plein écran agrandi et un zoom numérique. SmartCT Roadmap ajuste automatiquement les images 3D aux changements de position de l’arceau et aux mouvements latéraux ou longitudinaux de la table afin de garantir une précision maximale.

La vue 3D en temps réel facilite la navigation des fils-guides et des cathéters dans les structures vasculaires complexes

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La cartographie 3D vous permet de suivre en temps réel la progression des guides, des cathéters et des coils. Pour visualisation optimale, elle propose un mode plein écran agrandi et un zoom numérique. SmartCT Roadmap ajuste automatiquement les images 3D aux changements de position de l’arceau et aux mouvements latéraux ou longitudinaux de la table afin de garantir une précision maximale.

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La cartographie 3D vous permet de suivre en temps réel la progression des guides, des cathéters et des coils. Pour visualisation optimale, elle propose un mode plein écran agrandi et un zoom numérique. SmartCT Roadmap ajuste automatiquement les images 3D aux changements de position de l’arceau et aux mouvements latéraux ou longitudinaux de la table afin de garantir une précision maximale.
S’adapte aux changements de position en temps réel
S’adapte aux changements de position en temps réel

S’adapte aux changements de position en temps réel

Pour plus de précision, SmartCT Roadmap s’adapte en temps réel aux modifications de l’inclinaison et de la rotation de l’arceau, du champ d’acquisition et de la distance foyer-image. Tous les modes d’utilisation peuvent être contrôlés depuis la table et sont entièrement dynamiques pour permettre de modifier la position du statif et de la table, le champ d’acquisition et la distance foyer-image.

S’adapte aux changements de position en temps réel

S’adapte aux changements de position en temps réel
Pour plus de précision, SmartCT Roadmap s’adapte en temps réel aux modifications de l’inclinaison et de la rotation de l’arceau, du champ d’acquisition et de la distance foyer-image. Tous les modes d’utilisation peuvent être contrôlés depuis la table et sont entièrement dynamiques pour permettre de modifier la position du statif et de la table, le champ d’acquisition et la distance foyer-image.

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Paramètres variables pour améliorer la visualisation
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Pour améliorer la visibilité des différents guides, dispositifs et structures anatomiques, vous pouvez adapter la transparence et le contraste de la visualisation 3D et afficher le trajet du vaisseau, la segmentation, les marqueurs et les mesures du volume 3D sur SmartCT Roadmap.

Paramètres variables pour améliorer la visualisation

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  • Guidage 3D dynamique et précis
  • La vue 3D en temps réel facilite la navigation des fils-guides et des cathéters dans les structures vasculaires complexes
  • S’adapte aux changements de position en temps réel
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Guidage 3D dynamique et précis
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La vue 3D en temps réel facilite la navigation des fils-guides et des cathéters dans les structures vasculaires complexes
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  • SmartCT R3.0 est soumis à autorisation réglementaire et peut ne pas être disponible sur tous les marchés. Contactez votre ingénieur commercial pour plus de détails.

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