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SmartCT Soft Tissue offre une technique d’acquisition CBCT (Cone Beam CT) complétée par un guidage pas à pas, des outils de visualisation 3D et de mesure avancés, tous accessibles sur l’écran tactile depuis la table. Pour vous aider dans le processus d’acquisition des images CBCT dès la première fois et à rationaliser votre processus de travail, vous êtes guidé à travers les étapes clés. Une fois l’acquisition CBCT réalisée avec succès, l’image 3D acquise est automatiquement affichée dans l’outil de visualisation 3D SmartCT avec les paramètres de rendu appropriés et les outils de mesure 3D adaptés au protocole 3D sélectionné.
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Obtenez un guidage étape par étape pour simplifier l’acquisition CBCT
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Interagissez avec l’image CBCT depuis la table
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Outils avancés de visualisation et de mesure 3D au niveau de la table
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CBCT Open pour une visualisation plus large
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CBCT Dual phase CBCT pour l’imagerie du foie
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CBCT Dual phase CBCT pour l’imagerie du foie
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CBCT Dual Phase pour l’imagerie cérébrale
CBCT Dual Phase pour l’imagerie cérébrale
CBCT Dual Phase pour l’imagerie cérébrale
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SmartCT Dual Viewer pour visualiser et comparer les volumes
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CBCT Dual phase CBCT pour l’imagerie du foie
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CBCT Dual phase CBCT pour l’imagerie du foie
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CBCT Dual Phase pour l’imagerie cérébrale
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CBCT Dual Phase pour l’imagerie cérébrale
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SmartCT Dual Viewer pour visualiser et comparer les volumes
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SmartCT Dual Viewer pour visualiser et comparer les volumes
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Le logiciel d’application clinique SmartCT de Phillips Image Guided Therapy vient étoffer notre excellent écosystème d’outils interventionnels 3D grâce à un guidage clair, conçu pour surmonter les difficultés d’acquisition d’images 3D en salle de radiologie interventionnelle. Une fois acquises, les images 3D s’affichent automatiquement en quelques secondes sur le module tactile dans le mode de rendu correspondant. Sur ce même écran tactile, l’utilisateur peut facilement contrôler et exploiter les visualisations 3D avancées et les outils de mesure. SmartCT permet également de réaliser des mesures avancées et de visualiser vos images du bout des doigts pour bénéficier des images de grande qualité, qui vous aideront ainsi à établir votre diagnostic[1-3] et à améliorer les résultats de traitements des patients[4-6].
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Le système Philips Azurion équipé de SmartCT vous permet d’effectuer une large gamme de procédures interventionnelles de routine comme complexes avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Des fonctionnalités avancées intégrées à une géométrie de système innovante permettent d’améliorer le processus de travail, ce qui vous aide à optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients.
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Découvrez les performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées de la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution d’imagerie interventionnelle de pointe permet à vos équipes de bénéficier d’un niveau élevé de cohérence et d’efficacité lorsqu’elles réalisent diverses interventions vasculaires et cardiaques. Vous pouvez facilement contrôler toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table d’examen, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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Découvrez les performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées de la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution d’imagerie interventionnelle de pointe permet à vos équipes de bénéficier d’un niveau élevé de cohérence et d’efficacité lorsqu’elles réalisent diverses interventions vasculaires et cardiaques. Vous pouvez facilement contrôler toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table d’examen, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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SmartCT Roadmap facilite les interventions complexes en fournissant un guidage par imagerie 3D en temps réel, segmentable pour mettre en évidence le vaisseau cible et les lésions, facilitant la navigation du guide et du cathéter dans les structures vasculaires complexes.
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SmartCT Vaso permet une imagerie à contraste élevé et haute résolution du système vasculaire cérébral basée sur une imagerie rotationnelle 3D et une injection de produit de contraste intra-artérielle. Cette technique améliore la visualisation des stents endovasculaires, des déviateurs de flux et d’autres dispositifs, ainsi que la morphologie des vaisseaux jusqu’à la veine perforante.
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SmartCT Dual Viewer permet d’afficher côte à côte deux volumes du système Azurion et de les superposer pour créer des images de fusion afin d’aider le médecin dans l’évaluation et le diagnostic, ainsi que la planification du traitement (segmentation, par exemple, détection manuelle des vaisseaux nourriciers). Dual Viewer dans SmartCT permet à l’utilisateur de visualiser et de manipuler les volumes depuis la table sans rompre la stérilité à l’aide du module à écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier. Il n’est pas non plus nécessaire de changer d’application, car l’ensemble du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation, la manipulation, la superposition et le post-traitement des images, peut être effectué dans SmartCT et sur le TSM.
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SmartCT Soft Tissue Helical crée des images CBCT afin de faciliter la détection des modifications des tissus mous en salle d’angiographie. Le nouveau protocole avec trajectoire d’acquisition à deux axes et logiciel de reconstruction amélioré permet d’obtenir des images de meilleure qualité que les techniques d’acquisition à faisceau conique classiques. SmartCT Soft Tissue Helical est notre protocole CBCT amélioré pour les soins neurovasculaires, avec une trajectoire rapide de 8 secondes, des artefacts métalliques et des algorithmes de compensation des mouvements pour améliorer davantage la qualité des images.
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Dual Phase Cerebral permet deux acquisitions (CBCT) consécutives avec injection de produit de contraste. Chez un patient victime d’un AVC avec suspicion d’occlusion d’un gros vaisseau, ce type d’acquisition permet d’identifier l’occlusion vasculaire lors de la première phase et la présence de vaisseaux collatéraux lors de la seconde. Cette acquisition peut être réalisée avec injection de produit de contraste par voie intra-artérielle ou intraveineuse.
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