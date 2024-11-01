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SmartCT Dual Viewer​

Solution de comparaison de volumes et de fusion 3D

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SmartCT Dual Viewer permet d’afficher côte à côte deux volumes du système Azurion et de les superposer pour créer des images de fusion afin d’aider le médecin dans l’évaluation et le diagnostic, ainsi que la planification du traitement (segmentation, par exemple, détection manuelle des vaisseaux nourriciers). Dual Viewer dans SmartCT permet à l’utilisateur de visualiser et de manipuler les volumes depuis la table sans rompre la stérilité à l’aide du module à écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier. Il n’est pas non plus nécessaire de changer d’application, car l’ensemble du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation, la manipulation, la superposition et le post-traitement des images, peut être effectué dans SmartCT et sur le TSM.

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Caractéristiques
SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
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SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

Malgré ses avantages, l’imagerie 3D reste une technique complexe pour de nombreux utilisateurs. Afin de simplifier l’acquisition 3D, SmartCT propose un guidage pas à pas et des aides visuelles pendant l’acquisition, facilitant ainsi la réalisation d’images 3D. L’imagerie 3D peut améliorer la précision diagnostique [1-3], optimiser les résultats thérapeutiques [4-6] et accroître l’efficacité des procédures en salle d’intervention [7].

SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

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Malgré ses avantages, l’imagerie 3D reste une technique complexe pour de nombreux utilisateurs. Afin de simplifier l’acquisition 3D, SmartCT propose un guidage pas à pas et des aides visuelles pendant l’acquisition, facilitant ainsi la réalisation d’images 3D. L’imagerie 3D peut améliorer la précision diagnostique [1-3], optimiser les résultats thérapeutiques [4-6] et accroître l’efficacité des procédures en salle d’intervention [7].

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Malgré ses avantages, l’imagerie 3D reste une technique complexe pour de nombreux utilisateurs. Afin de simplifier l’acquisition 3D, SmartCT propose un guidage pas à pas et des aides visuelles pendant l’acquisition, facilitant ainsi la réalisation d’images 3D. L’imagerie 3D peut améliorer la précision diagnostique [1-3], optimiser les résultats thérapeutiques [4-6] et accroître l’efficacité des procédures en salle d’intervention [7].
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Malgré ses avantages, l’imagerie 3D reste une technique complexe pour de nombreux utilisateurs. Afin de simplifier l’acquisition 3D, SmartCT propose un guidage pas à pas et des aides visuelles pendant l’acquisition, facilitant ainsi la réalisation d’images 3D. L’imagerie 3D peut améliorer la précision diagnostique [1-3], optimiser les résultats thérapeutiques [4-6] et accroître l’efficacité des procédures en salle d’intervention [7].
Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Grâce au module à écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et exploiter les outils SmartCT en toute simplicité. Une fois l’image acquise, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement votre image 3D avec les outils de rendu et de visualisation appropriés sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette au sein de la zone stérile.

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

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Grâce au module à écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et exploiter les outils SmartCT en toute simplicité. Une fois l’image acquise, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement votre image 3D avec les outils de rendu et de visualisation appropriés sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette au sein de la zone stérile.

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Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
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Grâce au module à écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et exploiter les outils SmartCT en toute simplicité. Une fois l’image acquise, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement votre image 3D avec les outils de rendu et de visualisation appropriés sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette au sein de la zone stérile.
Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen
Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen

Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen

Grâce à des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile depuis la table d’examen afin d’étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la mise en œuvre du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour le patient [4-9].

Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen

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Grâce à des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile depuis la table d’examen afin d’étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la mise en œuvre du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour le patient [4-9].

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Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen
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SmartCT Vessel Analysis avec suivi vasculaire de nouvelle génération facilite la planification du traitement
SmartCT Vessel Analysis avec suivi vasculaire de nouvelle génération facilite la planification du traitement

SmartCT Vessel Analysis avec suivi vasculaire de nouvelle génération facilite la planification du traitement

Pour définir rapidement le trajet d’un vaisseau sur un volume 3D, sélectionnez un point de départ et un point d’arrivée du segment vasculaire d’intérêt ; le trajet entre ces deux points est automatiquement détecté et visualisé sous différents angles. SmartCT Vessel Analysis facilite la sélection de l’incidence optimale pour l’analyse et le cathétérisme des vaisseaux. Elle permet une inspection facile des vaisseaux et du positionnement des dispositifs grâce à des reconstructions rectilignes, courbes et en coupe.

SmartCT Vessel Analysis avec suivi vasculaire de nouvelle génération facilite la planification du traitement

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Pour définir rapidement le trajet d’un vaisseau sur un volume 3D, sélectionnez un point de départ et un point d’arrivée du segment vasculaire d’intérêt ; le trajet entre ces deux points est automatiquement détecté et visualisé sous différents angles. SmartCT Vessel Analysis facilite la sélection de l’incidence optimale pour l’analyse et le cathétérisme des vaisseaux. Elle permet une inspection facile des vaisseaux et du positionnement des dispositifs grâce à des reconstructions rectilignes, courbes et en coupe.

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Fusion automatique pour superposer deux volumes
Fusion automatique pour superposer deux volumes

Fusion automatique pour superposer deux volumes

SmartCT Dual Viewer peut traiter deux volumes du système Azurion de tailles différentes et les fusionner automatiquement pour créer une superposition de ces deux volumes. Par exemple, deux phases d’acquisition peuvent être superposées et colorées pour comparaison ; la segmentation des lésions et des vaisseaux peut être effectuée en vue de la planification du traitement. Toutes ces opérations peuvent être réalisées dans la salle d’examen à partir du module à écran tactile (TSM).

Fusion automatique pour superposer deux volumes

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SmartCT Dual Viewer peut traiter deux volumes du système Azurion de tailles différentes et les fusionner automatiquement pour créer une superposition de ces deux volumes. Par exemple, deux phases d’acquisition peuvent être superposées et colorées pour comparaison ; la segmentation des lésions et des vaisseaux peut être effectuée en vue de la planification du traitement. Toutes ces opérations peuvent être réalisées dans la salle d’examen à partir du module à écran tactile (TSM).

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  • SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
  • Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
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SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
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Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
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  • SmartCT R3.0 est soumis à autorisation réglementaire et peut ne pas être disponible sur tous les marchés. Contactez votre ingénieur commercial pour plus de détails.
  • 1. Akkakrisee S.A., Hongsakul K.R., Percutaneous transthoracic needle biopsy for pulmonary nodules: a retrospective study of a comparison between C-arm cone-beam computed tomography and conventional computed tomography guidance. Pol J Radiol., 2020 ; 85(-):e309–e315
  • 2,. Jang H., Jung W.S., Myoung S.U., Kim J.J., Jang C.K., Cho K.C., Source Image Based New 3D Rotational Angiography for Differential Diagnosis between the In-fundibulum and an Internal Carotid Artery Aneurysm : Pilot Study. J Korean Neurosurg Soc, 2021. 64(5):726-731
  • 3. Schernthaner et al., Delayed-Phase Cone-Beam CT Improves Detectability of Intrahepatic Cholangiocarcinoma During Conventional Transarterial Chemoembolization Cardiovasc Intervent Radiol , 38 (4), 929-36, 2015​
  • 4. Xiong, F., et al., Xper-CT combined with laser-assisted navigation radiofrequency thermocoagulation in the treatment of trigeminal neuralgia. Front Neu-rol, 2022. 13: p. 930902.
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  • 8. Fagan et al., MultiModality 3-dimensional image integration for Congenital Cardiac Catheterization. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2014, 10 (2), 68-76
  • 9. Hirotaka Hasegawa et al. Integration of rotational angiography enables better dose planning in Gamma Knife radiosurgery for brain arteriovenous malformations. J Neurosurg. (Suppl) 129:17-25, 2018

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