SmartCT Dual Viewer​ Solution de comparaison de volumes et de fusion 3D

SmartCT Dual Viewer permet d’afficher côte à côte deux volumes du système Azurion et de les superposer pour créer des images de fusion afin d’aider le médecin dans l’évaluation et le diagnostic, ainsi que la planification du traitement (segmentation, par exemple, détection manuelle des vaisseaux nourriciers). Dual Viewer dans SmartCT permet à l’utilisateur de visualiser et de manipuler les volumes depuis la table sans rompre la stérilité à l’aide du module à écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier. Il n’est pas non plus nécessaire de changer d’application, car l’ensemble du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation, la manipulation, la superposition et le post-traitement des images, peut être effectué dans SmartCT et sur le TSM.