FR
EN

Critères de recherche

Nouveau

SmartCT Dual Phase Cerebral

Technologie d’imagerie neurologique

Trouver produits similaires

Dual Phase Cerebral permet deux acquisitions (CBCT) consécutives avec injection de produit de contraste. Chez un patient victime d’un AVC avec suspicion d’occlusion d’un gros vaisseau, ce type d’acquisition permet d’identifier l’occlusion vasculaire lors de la première phase et la présence de vaisseaux collatéraux lors de la seconde. Cette acquisition peut être réalisée avec injection de produit de contraste par voie intra-artérielle ou intraveineuse.

Contactez nous
Caractéristiques
SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

Malgré ses avantages, l’imagerie 3D reste une technique complexe pour de nombreux utilisateurs. Afin de simplifier l’acquisition 3D, SmartCT propose un guidage pas à pas et des aides visuelles pendant l’acquisition, facilitant ainsi la réalisation d’images 3D. L’imagerie 3D peut améliorer la précision diagnostique [1-3], optimiser les résultats thérapeutiques [4-6] et accroître l’efficacité des procédures en salle d’intervention [7].

SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
Malgré ses avantages, l’imagerie 3D reste une technique complexe pour de nombreux utilisateurs. Afin de simplifier l’acquisition 3D, SmartCT propose un guidage pas à pas et des aides visuelles pendant l’acquisition, facilitant ainsi la réalisation d’images 3D. L’imagerie 3D peut améliorer la précision diagnostique [1-3], optimiser les résultats thérapeutiques [4-6] et accroître l’efficacité des procédures en salle d’intervention [7].

SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

Malgré ses avantages, l’imagerie 3D reste une technique complexe pour de nombreux utilisateurs. Afin de simplifier l’acquisition 3D, SmartCT propose un guidage pas à pas et des aides visuelles pendant l’acquisition, facilitant ainsi la réalisation d’images 3D. L’imagerie 3D peut améliorer la précision diagnostique [1-3], optimiser les résultats thérapeutiques [4-6] et accroître l’efficacité des procédures en salle d’intervention [7].
Pour en savoir plus
SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

Malgré ses avantages, l’imagerie 3D reste une technique complexe pour de nombreux utilisateurs. Afin de simplifier l’acquisition 3D, SmartCT propose un guidage pas à pas et des aides visuelles pendant l’acquisition, facilitant ainsi la réalisation d’images 3D. L’imagerie 3D peut améliorer la précision diagnostique [1-3], optimiser les résultats thérapeutiques [4-6] et accroître l’efficacité des procédures en salle d’intervention [7].
Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Grâce au module à écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et exploiter les outils SmartCT en toute simplicité. Une fois l’image acquise, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement votre image 3D avec les outils de rendu et de visualisation appropriés sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette au sein de la zone stérile.

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
Grâce au module à écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et exploiter les outils SmartCT en toute simplicité. Une fois l’image acquise, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement votre image 3D avec les outils de rendu et de visualisation appropriés sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette au sein de la zone stérile.

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Grâce au module à écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et exploiter les outils SmartCT en toute simplicité. Une fois l’image acquise, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement votre image 3D avec les outils de rendu et de visualisation appropriés sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette au sein de la zone stérile.
Pour en savoir plus
Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Grâce au module à écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et exploiter les outils SmartCT en toute simplicité. Une fois l’image acquise, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement votre image 3D avec les outils de rendu et de visualisation appropriés sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette au sein de la zone stérile.
Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen
Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen

Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen

Grâce à des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile depuis la table d’examen afin d’étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la mise en œuvre du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour le patient [4-9].

Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen

Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen
Grâce à des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile depuis la table d’examen afin d’étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la mise en œuvre du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour le patient [4-9].

Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen

Grâce à des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile depuis la table d’examen afin d’étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la mise en œuvre du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour le patient [4-9].
Pour en savoir plus
Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen
Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen

Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen

Grâce à des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile depuis la table d’examen afin d’étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la mise en œuvre du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour le patient [4-9].
La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.
La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.

La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.

Dans le cas d’une injection intraveineuse de produit de contraste, la fonction de suivi de bolus utilise un mode spécial de fluoroscopie pour visualiser la progression du produit de contraste dans le système vasculaire. De cette façon, l’acquisition CBCT (Cone Beam CT) peut être démarrée au bon moment lorsque le produit de contraste atteint le système vasculaire cérébral. Une fois acquis, les deux volumes CBCT s’ouvrent automatiquement côte à côte ou sont superposés dans SmartCT Dual Viewer.​​

La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.

La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.
Dans le cas d’une injection intraveineuse de produit de contraste, la fonction de suivi de bolus utilise un mode spécial de fluoroscopie pour visualiser la progression du produit de contraste dans le système vasculaire. De cette façon, l’acquisition CBCT (Cone Beam CT) peut être démarrée au bon moment lorsque le produit de contraste atteint le système vasculaire cérébral. Une fois acquis, les deux volumes CBCT s’ouvrent automatiquement côte à côte ou sont superposés dans SmartCT Dual Viewer.​​

La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.

Dans le cas d’une injection intraveineuse de produit de contraste, la fonction de suivi de bolus utilise un mode spécial de fluoroscopie pour visualiser la progression du produit de contraste dans le système vasculaire. De cette façon, l’acquisition CBCT (Cone Beam CT) peut être démarrée au bon moment lorsque le produit de contraste atteint le système vasculaire cérébral. Une fois acquis, les deux volumes CBCT s’ouvrent automatiquement côte à côte ou sont superposés dans SmartCT Dual Viewer.​​
Pour en savoir plus
La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.
La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.

La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.

Dans le cas d’une injection intraveineuse de produit de contraste, la fonction de suivi de bolus utilise un mode spécial de fluoroscopie pour visualiser la progression du produit de contraste dans le système vasculaire. De cette façon, l’acquisition CBCT (Cone Beam CT) peut être démarrée au bon moment lorsque le produit de contraste atteint le système vasculaire cérébral. Une fois acquis, les deux volumes CBCT s’ouvrent automatiquement côte à côte ou sont superposés dans SmartCT Dual Viewer.​​
CBCT avec contraste en phases précoce et tardive pour visualiser les occlusions de gros vaisseaux et la présence de collatérales
CBCT avec injection de produit de contraste en phase précoce et tardive pour visualiser l’occlusion des gros vaisseaux et la présence de vaisseaux collatéraux

CBCT avec injection de produit de contraste en phase précoce et tardive pour visualiser l’occlusion des gros vaisseaux et la présence de vaisseaux collatéraux

En cas d’AVC avec une suspicion d’occlusion de gros vaisseaux, ce type d’acquisition permet d’identifier le vaisseau obstrué dans une première phase, et la présence de vaisseaux collatéraux dans une seconde phase. Le CBCT Dual Phase est une application de plus en plus utilisée pour le diagnostic des AVC. Un CBCT sans produit de contraste facilite la détection des modifications ischémiques précoces. Avec un CBCT Dual Phase Cerebral, une image en phase précoce aide à identifier l’occlusion proximale, tandis que la phase tardive prend en charge la détection des vaisseaux collatéraux, via une injection de produit de contraste unique[4].

CBCT avec injection de produit de contraste en phase précoce et tardive pour visualiser l’occlusion des gros vaisseaux et la présence de vaisseaux collatéraux

CBCT avec injection de produit de contraste en phase précoce et tardive pour visualiser l’occlusion des gros vaisseaux et la présence de vaisseaux collatéraux
En cas d’AVC avec une suspicion d’occlusion de gros vaisseaux, ce type d’acquisition permet d’identifier le vaisseau obstrué dans une première phase, et la présence de vaisseaux collatéraux dans une seconde phase. Le CBCT Dual Phase est une application de plus en plus utilisée pour le diagnostic des AVC. Un CBCT sans produit de contraste facilite la détection des modifications ischémiques précoces. Avec un CBCT Dual Phase Cerebral, une image en phase précoce aide à identifier l’occlusion proximale, tandis que la phase tardive prend en charge la détection des vaisseaux collatéraux, via une injection de produit de contraste unique[4].

CBCT avec injection de produit de contraste en phase précoce et tardive pour visualiser l’occlusion des gros vaisseaux et la présence de vaisseaux collatéraux

En cas d’AVC avec une suspicion d’occlusion de gros vaisseaux, ce type d’acquisition permet d’identifier le vaisseau obstrué dans une première phase, et la présence de vaisseaux collatéraux dans une seconde phase. Le CBCT Dual Phase est une application de plus en plus utilisée pour le diagnostic des AVC. Un CBCT sans produit de contraste facilite la détection des modifications ischémiques précoces. Avec un CBCT Dual Phase Cerebral, une image en phase précoce aide à identifier l’occlusion proximale, tandis que la phase tardive prend en charge la détection des vaisseaux collatéraux, via une injection de produit de contraste unique[4].
Pour en savoir plus
CBCT avec contraste en phases précoce et tardive pour visualiser les occlusions de gros vaisseaux et la présence de collatérales
CBCT avec injection de produit de contraste en phase précoce et tardive pour visualiser l’occlusion des gros vaisseaux et la présence de vaisseaux collatéraux

CBCT avec injection de produit de contraste en phase précoce et tardive pour visualiser l’occlusion des gros vaisseaux et la présence de vaisseaux collatéraux

En cas d’AVC avec une suspicion d’occlusion de gros vaisseaux, ce type d’acquisition permet d’identifier le vaisseau obstrué dans une première phase, et la présence de vaisseaux collatéraux dans une seconde phase. Le CBCT Dual Phase est une application de plus en plus utilisée pour le diagnostic des AVC. Un CBCT sans produit de contraste facilite la détection des modifications ischémiques précoces. Avec un CBCT Dual Phase Cerebral, une image en phase précoce aide à identifier l’occlusion proximale, tandis que la phase tardive prend en charge la détection des vaisseaux collatéraux, via une injection de produit de contraste unique[4].
Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.
Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.

Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.

Le guidage d’acquisition aide également à aligner correctement la tête du patient avec l’isocentre. Dans cette étape, le logiciel détecte la position de la tête à partir d’une image fluoroscopique et suggère comment déplacer la table pour positionner la tête à l’isocentre de la rotation.

Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.

Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.
Le guidage d’acquisition aide également à aligner correctement la tête du patient avec l’isocentre. Dans cette étape, le logiciel détecte la position de la tête à partir d’une image fluoroscopique et suggère comment déplacer la table pour positionner la tête à l’isocentre de la rotation.

Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.

Le guidage d’acquisition aide également à aligner correctement la tête du patient avec l’isocentre. Dans cette étape, le logiciel détecte la position de la tête à partir d’une image fluoroscopique et suggère comment déplacer la table pour positionner la tête à l’isocentre de la rotation.
Pour en savoir plus
Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.
Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.

Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.

Le guidage d’acquisition aide également à aligner correctement la tête du patient avec l’isocentre. Dans cette étape, le logiciel détecte la position de la tête à partir d’une image fluoroscopique et suggère comment déplacer la table pour positionner la tête à l’isocentre de la rotation.
L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.
L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.

L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.

La solution SmartCT offre des images de type TDM en salle de radiologie interventionnelle pour faciliter toutes les étapes des procédures interventionnelles. Les données d’image peuvent être visualisées, segmentées et traitées comme celles d’une image TDM classique avec une visualisation avancée du volume 3D. L’accès aux informations d’imagerie de type TDM en salle de radiologie interventionnelle permet de libérer votre scanner pour effectuer des examens diagnostiques supplémentaires.

L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.

L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.
La solution SmartCT offre des images de type TDM en salle de radiologie interventionnelle pour faciliter toutes les étapes des procédures interventionnelles. Les données d’image peuvent être visualisées, segmentées et traitées comme celles d’une image TDM classique avec une visualisation avancée du volume 3D. L’accès aux informations d’imagerie de type TDM en salle de radiologie interventionnelle permet de libérer votre scanner pour effectuer des examens diagnostiques supplémentaires.

L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.

La solution SmartCT offre des images de type TDM en salle de radiologie interventionnelle pour faciliter toutes les étapes des procédures interventionnelles. Les données d’image peuvent être visualisées, segmentées et traitées comme celles d’une image TDM classique avec une visualisation avancée du volume 3D. L’accès aux informations d’imagerie de type TDM en salle de radiologie interventionnelle permet de libérer votre scanner pour effectuer des examens diagnostiques supplémentaires.
Pour en savoir plus
L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.
L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.

L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.

La solution SmartCT offre des images de type TDM en salle de radiologie interventionnelle pour faciliter toutes les étapes des procédures interventionnelles. Les données d’image peuvent être visualisées, segmentées et traitées comme celles d’une image TDM classique avec une visualisation avancée du volume 3D. L’accès aux informations d’imagerie de type TDM en salle de radiologie interventionnelle permet de libérer votre scanner pour effectuer des examens diagnostiques supplémentaires.
  • SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
  • Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
  • Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen
  • La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.
Voir toutes les caractéristiques
SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

Malgré ses avantages, l’imagerie 3D reste une technique complexe pour de nombreux utilisateurs. Afin de simplifier l’acquisition 3D, SmartCT propose un guidage pas à pas et des aides visuelles pendant l’acquisition, facilitant ainsi la réalisation d’images 3D. L’imagerie 3D peut améliorer la précision diagnostique [1-3], optimiser les résultats thérapeutiques [4-6] et accroître l’efficacité des procédures en salle d’intervention [7].

SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
Malgré ses avantages, l’imagerie 3D reste une technique complexe pour de nombreux utilisateurs. Afin de simplifier l’acquisition 3D, SmartCT propose un guidage pas à pas et des aides visuelles pendant l’acquisition, facilitant ainsi la réalisation d’images 3D. L’imagerie 3D peut améliorer la précision diagnostique [1-3], optimiser les résultats thérapeutiques [4-6] et accroître l’efficacité des procédures en salle d’intervention [7].

SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

Malgré ses avantages, l’imagerie 3D reste une technique complexe pour de nombreux utilisateurs. Afin de simplifier l’acquisition 3D, SmartCT propose un guidage pas à pas et des aides visuelles pendant l’acquisition, facilitant ainsi la réalisation d’images 3D. L’imagerie 3D peut améliorer la précision diagnostique [1-3], optimiser les résultats thérapeutiques [4-6] et accroître l’efficacité des procédures en salle d’intervention [7].
Pour en savoir plus
SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle
SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

SmartCT permet d’adopter facilement l’imagerie 3D en salle de radiologie interventionnelle

Malgré ses avantages, l’imagerie 3D reste une technique complexe pour de nombreux utilisateurs. Afin de simplifier l’acquisition 3D, SmartCT propose un guidage pas à pas et des aides visuelles pendant l’acquisition, facilitant ainsi la réalisation d’images 3D. L’imagerie 3D peut améliorer la précision diagnostique [1-3], optimiser les résultats thérapeutiques [4-6] et accroître l’efficacité des procédures en salle d’intervention [7].
Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Grâce au module à écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et exploiter les outils SmartCT en toute simplicité. Une fois l’image acquise, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement votre image 3D avec les outils de rendu et de visualisation appropriés sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette au sein de la zone stérile.

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
Grâce au module à écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et exploiter les outils SmartCT en toute simplicité. Une fois l’image acquise, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement votre image 3D avec les outils de rendu et de visualisation appropriés sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette au sein de la zone stérile.

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Grâce au module à écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et exploiter les outils SmartCT en toute simplicité. Une fois l’image acquise, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement votre image 3D avec les outils de rendu et de visualisation appropriés sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette au sein de la zone stérile.
Pour en savoir plus
Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen
Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Acquisition et interaction avec l’imagerie 3D depuis la table d’examen

Grâce au module à écran tactile (TSM), vous pouvez acquérir des images 3D et exploiter les outils SmartCT en toute simplicité. Une fois l’image acquise, l’application de visualisation SmartCT ouvre automatiquement votre image 3D avec les outils de rendu et de visualisation appropriés sur le TSM. Faciles d’utilisation, tous les outils fonctionnent avec l’écran tactile de la tablette au sein de la zone stérile.
Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen
Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen

Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen

Grâce à des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile depuis la table d’examen afin d’étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la mise en œuvre du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour le patient [4-9].

Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen

Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen
Grâce à des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile depuis la table d’examen afin d’étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la mise en œuvre du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour le patient [4-9].

Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen

Grâce à des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile depuis la table d’examen afin d’étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la mise en œuvre du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour le patient [4-9].
Pour en savoir plus
Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen
Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen

Contrôle des outils de visualisation et mesure 3D depuis la table d’examen

Grâce à des gestes simples sur la tablette, vous pouvez effectuer des mesures et des visualisations avancées sur l’écran tactile depuis la table d’examen afin d’étudier la maladie en détail. Les images 3D SmartCT peuvent révéler des informations non visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires peuvent modifier le diagnostic, la planification ou la mise en œuvre du traitement, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour le patient [4-9].
La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.
La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.

La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.

Dans le cas d’une injection intraveineuse de produit de contraste, la fonction de suivi de bolus utilise un mode spécial de fluoroscopie pour visualiser la progression du produit de contraste dans le système vasculaire. De cette façon, l’acquisition CBCT (Cone Beam CT) peut être démarrée au bon moment lorsque le produit de contraste atteint le système vasculaire cérébral. Une fois acquis, les deux volumes CBCT s’ouvrent automatiquement côte à côte ou sont superposés dans SmartCT Dual Viewer.​​

La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.

La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.
Dans le cas d’une injection intraveineuse de produit de contraste, la fonction de suivi de bolus utilise un mode spécial de fluoroscopie pour visualiser la progression du produit de contraste dans le système vasculaire. De cette façon, l’acquisition CBCT (Cone Beam CT) peut être démarrée au bon moment lorsque le produit de contraste atteint le système vasculaire cérébral. Une fois acquis, les deux volumes CBCT s’ouvrent automatiquement côte à côte ou sont superposés dans SmartCT Dual Viewer.​​

La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.

Dans le cas d’une injection intraveineuse de produit de contraste, la fonction de suivi de bolus utilise un mode spécial de fluoroscopie pour visualiser la progression du produit de contraste dans le système vasculaire. De cette façon, l’acquisition CBCT (Cone Beam CT) peut être démarrée au bon moment lorsque le produit de contraste atteint le système vasculaire cérébral. Une fois acquis, les deux volumes CBCT s’ouvrent automatiquement côte à côte ou sont superposés dans SmartCT Dual Viewer.​​
Pour en savoir plus
La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.
La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.

La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.

Dans le cas d’une injection intraveineuse de produit de contraste, la fonction de suivi de bolus utilise un mode spécial de fluoroscopie pour visualiser la progression du produit de contraste dans le système vasculaire. De cette façon, l’acquisition CBCT (Cone Beam CT) peut être démarrée au bon moment lorsque le produit de contraste atteint le système vasculaire cérébral. Une fois acquis, les deux volumes CBCT s’ouvrent automatiquement côte à côte ou sont superposés dans SmartCT Dual Viewer.​​
CBCT avec contraste en phases précoce et tardive pour visualiser les occlusions de gros vaisseaux et la présence de collatérales
CBCT avec injection de produit de contraste en phase précoce et tardive pour visualiser l’occlusion des gros vaisseaux et la présence de vaisseaux collatéraux

CBCT avec injection de produit de contraste en phase précoce et tardive pour visualiser l’occlusion des gros vaisseaux et la présence de vaisseaux collatéraux

En cas d’AVC avec une suspicion d’occlusion de gros vaisseaux, ce type d’acquisition permet d’identifier le vaisseau obstrué dans une première phase, et la présence de vaisseaux collatéraux dans une seconde phase. Le CBCT Dual Phase est une application de plus en plus utilisée pour le diagnostic des AVC. Un CBCT sans produit de contraste facilite la détection des modifications ischémiques précoces. Avec un CBCT Dual Phase Cerebral, une image en phase précoce aide à identifier l’occlusion proximale, tandis que la phase tardive prend en charge la détection des vaisseaux collatéraux, via une injection de produit de contraste unique[4].

CBCT avec injection de produit de contraste en phase précoce et tardive pour visualiser l’occlusion des gros vaisseaux et la présence de vaisseaux collatéraux

CBCT avec injection de produit de contraste en phase précoce et tardive pour visualiser l’occlusion des gros vaisseaux et la présence de vaisseaux collatéraux
En cas d’AVC avec une suspicion d’occlusion de gros vaisseaux, ce type d’acquisition permet d’identifier le vaisseau obstrué dans une première phase, et la présence de vaisseaux collatéraux dans une seconde phase. Le CBCT Dual Phase est une application de plus en plus utilisée pour le diagnostic des AVC. Un CBCT sans produit de contraste facilite la détection des modifications ischémiques précoces. Avec un CBCT Dual Phase Cerebral, une image en phase précoce aide à identifier l’occlusion proximale, tandis que la phase tardive prend en charge la détection des vaisseaux collatéraux, via une injection de produit de contraste unique[4].

CBCT avec injection de produit de contraste en phase précoce et tardive pour visualiser l’occlusion des gros vaisseaux et la présence de vaisseaux collatéraux

En cas d’AVC avec une suspicion d’occlusion de gros vaisseaux, ce type d’acquisition permet d’identifier le vaisseau obstrué dans une première phase, et la présence de vaisseaux collatéraux dans une seconde phase. Le CBCT Dual Phase est une application de plus en plus utilisée pour le diagnostic des AVC. Un CBCT sans produit de contraste facilite la détection des modifications ischémiques précoces. Avec un CBCT Dual Phase Cerebral, une image en phase précoce aide à identifier l’occlusion proximale, tandis que la phase tardive prend en charge la détection des vaisseaux collatéraux, via une injection de produit de contraste unique[4].
Pour en savoir plus
CBCT avec contraste en phases précoce et tardive pour visualiser les occlusions de gros vaisseaux et la présence de collatérales
CBCT avec injection de produit de contraste en phase précoce et tardive pour visualiser l’occlusion des gros vaisseaux et la présence de vaisseaux collatéraux

CBCT avec injection de produit de contraste en phase précoce et tardive pour visualiser l’occlusion des gros vaisseaux et la présence de vaisseaux collatéraux

En cas d’AVC avec une suspicion d’occlusion de gros vaisseaux, ce type d’acquisition permet d’identifier le vaisseau obstrué dans une première phase, et la présence de vaisseaux collatéraux dans une seconde phase. Le CBCT Dual Phase est une application de plus en plus utilisée pour le diagnostic des AVC. Un CBCT sans produit de contraste facilite la détection des modifications ischémiques précoces. Avec un CBCT Dual Phase Cerebral, une image en phase précoce aide à identifier l’occlusion proximale, tandis que la phase tardive prend en charge la détection des vaisseaux collatéraux, via une injection de produit de contraste unique[4].
Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.
Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.

Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.

Le guidage d’acquisition aide également à aligner correctement la tête du patient avec l’isocentre. Dans cette étape, le logiciel détecte la position de la tête à partir d’une image fluoroscopique et suggère comment déplacer la table pour positionner la tête à l’isocentre de la rotation.

Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.

Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.
Le guidage d’acquisition aide également à aligner correctement la tête du patient avec l’isocentre. Dans cette étape, le logiciel détecte la position de la tête à partir d’une image fluoroscopique et suggère comment déplacer la table pour positionner la tête à l’isocentre de la rotation.

Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.

Le guidage d’acquisition aide également à aligner correctement la tête du patient avec l’isocentre. Dans cette étape, le logiciel détecte la position de la tête à partir d’une image fluoroscopique et suggère comment déplacer la table pour positionner la tête à l’isocentre de la rotation.
Pour en savoir plus
Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.
Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.

Outil d’isocentrage pour faciliter le positionnement précis de la tête du patient.

Le guidage d’acquisition aide également à aligner correctement la tête du patient avec l’isocentre. Dans cette étape, le logiciel détecte la position de la tête à partir d’une image fluoroscopique et suggère comment déplacer la table pour positionner la tête à l’isocentre de la rotation.
L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.
L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.

L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.

La solution SmartCT offre des images de type TDM en salle de radiologie interventionnelle pour faciliter toutes les étapes des procédures interventionnelles. Les données d’image peuvent être visualisées, segmentées et traitées comme celles d’une image TDM classique avec une visualisation avancée du volume 3D. L’accès aux informations d’imagerie de type TDM en salle de radiologie interventionnelle permet de libérer votre scanner pour effectuer des examens diagnostiques supplémentaires.

L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.

L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.
La solution SmartCT offre des images de type TDM en salle de radiologie interventionnelle pour faciliter toutes les étapes des procédures interventionnelles. Les données d’image peuvent être visualisées, segmentées et traitées comme celles d’une image TDM classique avec une visualisation avancée du volume 3D. L’accès aux informations d’imagerie de type TDM en salle de radiologie interventionnelle permet de libérer votre scanner pour effectuer des examens diagnostiques supplémentaires.

L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.

La solution SmartCT offre des images de type TDM en salle de radiologie interventionnelle pour faciliter toutes les étapes des procédures interventionnelles. Les données d’image peuvent être visualisées, segmentées et traitées comme celles d’une image TDM classique avec une visualisation avancée du volume 3D. L’accès aux informations d’imagerie de type TDM en salle de radiologie interventionnelle permet de libérer votre scanner pour effectuer des examens diagnostiques supplémentaires.
Pour en savoir plus
L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.
L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.

L’imagerie CT-like (CBCT) réalisée en salle de radiologie interventionnelle peut libérer le scanner TDM à des fins diagnostiques.

La solution SmartCT offre des images de type TDM en salle de radiologie interventionnelle pour faciliter toutes les étapes des procédures interventionnelles. Les données d’image peuvent être visualisées, segmentées et traitées comme celles d’une image TDM classique avec une visualisation avancée du volume 3D. L’accès aux informations d’imagerie de type TDM en salle de radiologie interventionnelle permet de libérer votre scanner pour effectuer des examens diagnostiques supplémentaires.
  • SmartCT R3.0 est soumis à autorisation réglementaire et peut ne pas être disponible sur tous les marchés. Contactez votre ingénieur commercial pour plus de détails.
  • 1. Akkakrisee S.A., Hongsakul K.R., Percutaneous transthoracic needle biopsy for pulmonary nodules: a retrospective study of a comparison between C-arm cone-beam computed tomography and conventional computed tomography guidance. Pol J Radiol., 2020 ; 85(-):e309–e315
  • 2,. Jang H., Jung W.S., Myoung S.U., Kim J.J., Jang C.K., Cho K.C., Source Image Based New 3D Rotational Angiography for Differential Diagnosis between the In-fundibulum and an Internal Carotid Artery Aneurysm : Pilot Study. J Korean Neurosurg Soc, 2021. 64(5):726-731
  • 3. Schernthaner et al., Delayed-Phase Cone-Beam CT Improves Detectability of Intrahepatic Cholangiocarcinoma During Conventional Transarterial Chemoembolization Cardiovasc Intervent Radiol , 38 (4), 929-36, 2015
  • 4. Xiong, F., et al., Xper-CT combined with laser-assisted navigation radiofrequency thermocoagulation in the treatment of trigeminal neuralgia. Front Neu-rol, 2022. 13: p. 930902.
  • 5. Schott, P., et al., Radiation Dose in Prostatic Artery Embolization Using Cone-Beam CT and 3D Roadmap Software. J Vasc Interv Radiol, 2019. 30(9): p. 1452-1458
  • 6. Rosi, A., et al., Three-dimensional rotational angiography improves mechanical thrombectomy recanalization rate for acute ischaemic stroke due to middle cerebral artery M2 segment occlusions. Interv Neuroradiol, 2022: p. 15910199221145745.
  • 7. Ribo et al, Direct Transfer to Angiosuite to Reduce Door-To-Puncture Time in Thrombectomy for Acute Stroke, J Neurointerv Surg , 2018, 10 (3), 221-224
  • 8. Fagan et al., MultiModality 3-dimensional image integration for Congenital Cardiac Catheterization. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2014, 10 (2), 68-76
  • 9. Hirotaka Hasegawa et al. Integration of rotational angiography enables better dose planning in Gamma Knife radiosurgery for brain arteriovenous malformations. J Neurosurg. (Suppl) 129:17-25, 2018

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.

Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

Je comprends

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.

Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

Je comprends
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.