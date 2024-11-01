La fonction Bolus Watch permet de contrôler le produit de contraste et de démarrer l’acquisition CBCT au bon moment.

Dans le cas d’une injection intraveineuse de produit de contraste, la fonction de suivi de bolus utilise un mode spécial de fluoroscopie pour visualiser la progression du produit de contraste dans le système vasculaire. De cette façon, l’acquisition CBCT (Cone Beam CT) peut être démarrée au bon moment lorsque le produit de contraste atteint le système vasculaire cérébral. Une fois acquis, les deux volumes CBCT s’ouvrent automatiquement côte à côte ou sont superposés dans SmartCT Dual Viewer.​​