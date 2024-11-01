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SmartCT Vaso

Acquisition CBCT haute résolution avec amélioration du contraste

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SmartCT Vaso permet une imagerie à contraste élevé et haute résolution du système vasculaire cérébral basée sur une imagerie rotationnelle 3D et une injection de produit de contraste intra-artérielle. Cette technique améliore la visualisation des stents endovasculaires, des déviateurs de flux et d’autres dispositifs, ainsi que la morphologie des vaisseaux jusqu’à la veine perforante.

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Caractéristiques
Guidage étape par étape pour simplifier l’imagerie 3D​
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Guidage étape par étape pour simplifier l’imagerie 3D​

Pour permettre aux utilisateurs d’acquérir des images 3D de grande qualité, quel que soit leur niveau d’expérience [1], SmartCT Vaso fournit un guidage étape par étape et des aides visuelles pendant l’acquisition. Cela inclut la configuration de la salle, l’isocentrage, ainsi que les suggestions d’une injection de produit de contraste adaptée pour le protocole sélectionné

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Inspection directe avec visualisation 3D avancée à la table d’examen
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Une fois acquise, l’image 3D s’affiche automatiquement sur le module à écran tactile dans le mode de rendu approprié pour une analyse immédiate depuis la table. Vous pouvez faire défiler, zoomer, réaliser un panoramique et faire pivoter l’image, régler l’épaisseur de coupe et utiliser la reconstruction multiplanaire sur l’écran tactile.

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Vérification du positionnement des stents de flow diverter pendant une procédure​
Vérification du positionnement des stents de flow diverter pendant une procédure

Vérification du positionnement des stents de flow diverter pendant une procédure

La technique SmartCT Vaso est de plus en plus utilisée pour le suivi des anévrismes traités avec des stents de flow diverter afin de vérifier le positionnement du dispositif. Il offre des images de grande qualité pour évaluer les flow diverters jusqu’à la veine perforante. SmartCT Vessel Analysis permet une analyse du vaisseau et une vérification du positionnement du dispositif grâce à des reconstructions redressées, convexes et transversales.​

Vérification du positionnement des stents de flow diverter pendant une procédure

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  • SmartCT R3.0 est soumis à autorisation réglementaire et peut ne pas être disponible sur tous les marchés. Contactez votre ingénieur commercial pour plus de détails.
  • 1. Évaluée auprès d’utilisateurs cliniques, répartis en 17 équipes composées d’un médecin et d’un manipulateur en radiologie, et d’un médecin sans manipulateur en radiologie, possédant différents niveaux d’expérience, dans un environnement similaire à celui d’une salle interventionnelle.

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