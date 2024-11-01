FR
EN

Critères de recherche

Azurion 7 M20 with FlexArm

Système d’imagerie interventionnelle monoplan fixé au plafond

Trouver produits similaires

Le système Philips Azurion avec FlexArm vous offre une plus grande liberté dans votre environnement interventionnel et chirurgical. Fixé au plafond, son design flexible s’adapte à votre processus de travail et convient à une grande variété de configurations d’espace et d’interventions dans une même salle d’examen. En s’adaptant à votre environnement de travail, le Philips Azurion avec FlexArm vous aide à améliorer les performances de votre salle d’examen et à offrir une meilleure prise en charge.

Contactez nous
Caractéristiques
Grande flexibilité d’imagerie
Grande flexibilité d’imagerie

Grande flexibilité d’imagerie

Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm pivote sur 8 axes, ce qui offre une flexibilité quasiment illimitée pour effectuer des examens d’imagerie 2D et 3D de la tête aux pieds et sur les côtés droit et gauche du patient. Le faisceau d’images reste aligné sur le patient, permettant ainsi de mieux visualiser les anatomies lors des rotations et des inclinaisons du statif. Dans le cadre d’une étude menée auprès des utilisateurs, 100 % des participants ont confirmé que FlexArm leur offrirait une grande flexibilité dans leur travail[2].

Grande flexibilité d’imagerie

Grande flexibilité d’imagerie
Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm pivote sur 8 axes, ce qui offre une flexibilité quasiment illimitée pour effectuer des examens d’imagerie 2D et 3D de la tête aux pieds et sur les côtés droit et gauche du patient. Le faisceau d’images reste aligné sur le patient, permettant ainsi de mieux visualiser les anatomies lors des rotations et des inclinaisons du statif. Dans le cadre d’une étude menée auprès des utilisateurs, 100 % des participants ont confirmé que FlexArm leur offrirait une grande flexibilité dans leur travail[2].

Grande flexibilité d’imagerie

Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm pivote sur 8 axes, ce qui offre une flexibilité quasiment illimitée pour effectuer des examens d’imagerie 2D et 3D de la tête aux pieds et sur les côtés droit et gauche du patient. Le faisceau d’images reste aligné sur le patient, permettant ainsi de mieux visualiser les anatomies lors des rotations et des inclinaisons du statif. Dans le cadre d’une étude menée auprès des utilisateurs, 100 % des participants ont confirmé que FlexArm leur offrirait une grande flexibilité dans leur travail[2].
Pour en savoir plus
Grande flexibilité d’imagerie
Grande flexibilité d’imagerie

Grande flexibilité d’imagerie

Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm pivote sur 8 axes, ce qui offre une flexibilité quasiment illimitée pour effectuer des examens d’imagerie 2D et 3D de la tête aux pieds et sur les côtés droit et gauche du patient. Le faisceau d’images reste aligné sur le patient, permettant ainsi de mieux visualiser les anatomies lors des rotations et des inclinaisons du statif. Dans le cadre d’une étude menée auprès des utilisateurs, 100 % des participants ont confirmé que FlexArm leur offrirait une grande flexibilité dans leur travail[2].
Davantage d’autonomie pour le médecin
Davantage d’autonomie pour le médecin

Davantage d’autonomie pour le médecin

Le statif FlexArm optimise le système de commande au niveau de la table Azurion grâce au contrôleur Axsys intuitif qui facilite et fluidifie le flux des procédures. En cas de changements ou de complications, le médecin peut rapidement et facilement prendre les mesures nécessaires. Cela permet également de réduire la nécessité pour le médecin et les autres membres de l’équipe d’entrer dans le champ stérile et d’en sortir au cours d’une intervention.

Davantage d’autonomie pour le médecin

Davantage d’autonomie pour le médecin
Le statif FlexArm optimise le système de commande au niveau de la table Azurion grâce au contrôleur Axsys intuitif qui facilite et fluidifie le flux des procédures. En cas de changements ou de complications, le médecin peut rapidement et facilement prendre les mesures nécessaires. Cela permet également de réduire la nécessité pour le médecin et les autres membres de l’équipe d’entrer dans le champ stérile et d’en sortir au cours d’une intervention.

Davantage d’autonomie pour le médecin

Le statif FlexArm optimise le système de commande au niveau de la table Azurion grâce au contrôleur Axsys intuitif qui facilite et fluidifie le flux des procédures. En cas de changements ou de complications, le médecin peut rapidement et facilement prendre les mesures nécessaires. Cela permet également de réduire la nécessité pour le médecin et les autres membres de l’équipe d’entrer dans le champ stérile et d’en sortir au cours d’une intervention.
Pour en savoir plus
Davantage d’autonomie pour le médecin
Davantage d’autonomie pour le médecin

Davantage d’autonomie pour le médecin

Le statif FlexArm optimise le système de commande au niveau de la table Azurion grâce au contrôleur Axsys intuitif qui facilite et fluidifie le flux des procédures. En cas de changements ou de complications, le médecin peut rapidement et facilement prendre les mesures nécessaires. Cela permet également de réduire la nécessité pour le médecin et les autres membres de l’équipe d’entrer dans le champ stérile et d’en sortir au cours d’une intervention.
Liberté de positionnement totale des soignants
Liberté de positionnement totale des soignants

Liberté de positionnement totale des soignants

La flexibilité de positionnement du statif FlexArm permet aux équipes médicales d’adopter la meilleure position de travail. La plage de déplacements à 270° de l’arceau permet d’atteindre toutes les positions d’imagerie, sans compromettre le positionnement optimal de l’équipe médicale et sans qu’il soit nécessaire de déplacer la table d’examen du patient. Ainsi, l’équipe médicale n’a pas à déplacer l’équipement ou les instruments, et bénéficie de davantage d’espace dans l’environnement d’anesthésie.

Liberté de positionnement totale des soignants

Liberté de positionnement totale des soignants
La flexibilité de positionnement du statif FlexArm permet aux équipes médicales d’adopter la meilleure position de travail. La plage de déplacements à 270° de l’arceau permet d’atteindre toutes les positions d’imagerie, sans compromettre le positionnement optimal de l’équipe médicale et sans qu’il soit nécessaire de déplacer la table d’examen du patient. Ainsi, l’équipe médicale n’a pas à déplacer l’équipement ou les instruments, et bénéficie de davantage d’espace dans l’environnement d’anesthésie.

Liberté de positionnement totale des soignants

La flexibilité de positionnement du statif FlexArm permet aux équipes médicales d’adopter la meilleure position de travail. La plage de déplacements à 270° de l’arceau permet d’atteindre toutes les positions d’imagerie, sans compromettre le positionnement optimal de l’équipe médicale et sans qu’il soit nécessaire de déplacer la table d’examen du patient. Ainsi, l’équipe médicale n’a pas à déplacer l’équipement ou les instruments, et bénéficie de davantage d’espace dans l’environnement d’anesthésie.
Pour en savoir plus
Liberté de positionnement totale des soignants
Liberté de positionnement totale des soignants

Liberté de positionnement totale des soignants

La flexibilité de positionnement du statif FlexArm permet aux équipes médicales d’adopter la meilleure position de travail. La plage de déplacements à 270° de l’arceau permet d’atteindre toutes les positions d’imagerie, sans compromettre le positionnement optimal de l’équipe médicale et sans qu’il soit nécessaire de déplacer la table d’examen du patient. Ainsi, l’équipe médicale n’a pas à déplacer l’équipement ou les instruments, et bénéficie de davantage d’espace dans l’environnement d’anesthésie.
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients

Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients

L’arceau du FlexArm permet de réaliser des examens d’imagerie décentrés le long des deux côtés de la table. Les médecins peuvent ainsi réaliser des examens par voie radiale ou brachiale sur le bras droit ou gauche du patient, entièrement ou partiellement tendu, sans avoir à faire pivoter la table ni à déplacer le patient. Le faisceau de rayons X reste aligné sur le bras, ce qui favorise un déplacement fluide sur toute la longueur sans avoir à changer constamment les réglages.

Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients

Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
L’arceau du FlexArm permet de réaliser des examens d’imagerie décentrés le long des deux côtés de la table. Les médecins peuvent ainsi réaliser des examens par voie radiale ou brachiale sur le bras droit ou gauche du patient, entièrement ou partiellement tendu, sans avoir à faire pivoter la table ni à déplacer le patient. Le faisceau de rayons X reste aligné sur le bras, ce qui favorise un déplacement fluide sur toute la longueur sans avoir à changer constamment les réglages.

Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients

L’arceau du FlexArm permet de réaliser des examens d’imagerie décentrés le long des deux côtés de la table. Les médecins peuvent ainsi réaliser des examens par voie radiale ou brachiale sur le bras droit ou gauche du patient, entièrement ou partiellement tendu, sans avoir à faire pivoter la table ni à déplacer le patient. Le faisceau de rayons X reste aligné sur le bras, ce qui favorise un déplacement fluide sur toute la longueur sans avoir à changer constamment les réglages.
Pour en savoir plus
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients

Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients

L’arceau du FlexArm permet de réaliser des examens d’imagerie décentrés le long des deux côtés de la table. Les médecins peuvent ainsi réaliser des examens par voie radiale ou brachiale sur le bras droit ou gauche du patient, entièrement ou partiellement tendu, sans avoir à faire pivoter la table ni à déplacer le patient. Le faisceau de rayons X reste aligné sur le bras, ce qui favorise un déplacement fluide sur toute la longueur sans avoir à changer constamment les réglages.
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures

Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures

La flexibilité des mouvements du statif FlexArm associée au système de contrôle des mouvements Axsys et aux ProcedureCards (cartes de procédures) vous permet de travailler selon des processus de travail basés sur des procédures et de réaliser ainsi un plus grand nombre de procédures. Par ailleurs, il a été démontré que, pour des procédures impliquant de faire pivoter la table, telles que les procédures par accès radial, les temps de positionnement du système étaient réduits en moyenne de 27 % par rapport aux salles interventionnelles équipées de systèmes interventionnels classiques[4].

Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures

Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
La flexibilité des mouvements du statif FlexArm associée au système de contrôle des mouvements Axsys et aux ProcedureCards (cartes de procédures) vous permet de travailler selon des processus de travail basés sur des procédures et de réaliser ainsi un plus grand nombre de procédures. Par ailleurs, il a été démontré que, pour des procédures impliquant de faire pivoter la table, telles que les procédures par accès radial, les temps de positionnement du système étaient réduits en moyenne de 27 % par rapport aux salles interventionnelles équipées de systèmes interventionnels classiques[4].

Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures

La flexibilité des mouvements du statif FlexArm associée au système de contrôle des mouvements Axsys et aux ProcedureCards (cartes de procédures) vous permet de travailler selon des processus de travail basés sur des procédures et de réaliser ainsi un plus grand nombre de procédures. Par ailleurs, il a été démontré que, pour des procédures impliquant de faire pivoter la table, telles que les procédures par accès radial, les temps de positionnement du système étaient réduits en moyenne de 27 % par rapport aux salles interventionnelles équipées de systèmes interventionnels classiques[4].
Pour en savoir plus
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures

Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures

La flexibilité des mouvements du statif FlexArm associée au système de contrôle des mouvements Axsys et aux ProcedureCards (cartes de procédures) vous permet de travailler selon des processus de travail basés sur des procédures et de réaliser ainsi un plus grand nombre de procédures. Par ailleurs, il a été démontré que, pour des procédures impliquant de faire pivoter la table, telles que les procédures par accès radial, les temps de positionnement du système étaient réduits en moyenne de 27 % par rapport aux salles interventionnelles équipées de systèmes interventionnels classiques[4].
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain

Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain

La grande flexibilité d’imagerie du FlexArm et la liberté de positionnement du personnel, combinées à des processus de travail spécifiques à chaque procédure, permettent de créer un environnement de traitement optimal pour plusieurs spécialités au sein d’une même salle. Imaginez qu’il soit possible de combiner des procédures chirurgicales et endovasculaires, des procédures cardiaques et périphériques ou encore des interventions orthopédiques.

Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain

Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
La grande flexibilité d’imagerie du FlexArm et la liberté de positionnement du personnel, combinées à des processus de travail spécifiques à chaque procédure, permettent de créer un environnement de traitement optimal pour plusieurs spécialités au sein d’une même salle. Imaginez qu’il soit possible de combiner des procédures chirurgicales et endovasculaires, des procédures cardiaques et périphériques ou encore des interventions orthopédiques.

Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain

La grande flexibilité d’imagerie du FlexArm et la liberté de positionnement du personnel, combinées à des processus de travail spécifiques à chaque procédure, permettent de créer un environnement de traitement optimal pour plusieurs spécialités au sein d’une même salle. Imaginez qu’il soit possible de combiner des procédures chirurgicales et endovasculaires, des procédures cardiaques et périphériques ou encore des interventions orthopédiques.
Pour en savoir plus
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain

Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain

La grande flexibilité d’imagerie du FlexArm et la liberté de positionnement du personnel, combinées à des processus de travail spécifiques à chaque procédure, permettent de créer un environnement de traitement optimal pour plusieurs spécialités au sein d’une même salle. Imaginez qu’il soit possible de combiner des procédures chirurgicales et endovasculaires, des procédures cardiaques et périphériques ou encore des interventions orthopédiques.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité

Fonctionnement flexible pour plus de productivité

Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues[5]. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.

Fonctionnement flexible pour plus de productivité

Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues[5]. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.

Fonctionnement flexible pour plus de productivité

Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues[5]. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Pour en savoir plus
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité

Fonctionnement flexible pour plus de productivité

Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues[5]. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Un processus de travail optimisé
Un processus de travail optimisé

Un processus de travail optimisé

La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une même station de travail[6]. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles.

Un processus de travail optimisé

Un processus de travail optimisé
La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une même station de travail[6]. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles.

Un processus de travail optimisé

La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une même station de travail[6]. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles.
Pour en savoir plus
Un processus de travail optimisé
Un processus de travail optimisé

Un processus de travail optimisé

La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une même station de travail[6]. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision

Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision

Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table d’examen[3]. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans l’environnement stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.

Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision

Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table d’examen[3]. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans l’environnement stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.

Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision

Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table d’examen[3]. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans l’environnement stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
  • Grande flexibilité d’imagerie
  • Davantage d’autonomie pour le médecin
  • Liberté de positionnement totale des soignants
  • Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
Voir toutes les caractéristiques
Grande flexibilité d’imagerie
Grande flexibilité d’imagerie

Grande flexibilité d’imagerie

Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm pivote sur 8 axes, ce qui offre une flexibilité quasiment illimitée pour effectuer des examens d’imagerie 2D et 3D de la tête aux pieds et sur les côtés droit et gauche du patient. Le faisceau d’images reste aligné sur le patient, permettant ainsi de mieux visualiser les anatomies lors des rotations et des inclinaisons du statif. Dans le cadre d’une étude menée auprès des utilisateurs, 100 % des participants ont confirmé que FlexArm leur offrirait une grande flexibilité dans leur travail[2].

Grande flexibilité d’imagerie

Grande flexibilité d’imagerie
Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm pivote sur 8 axes, ce qui offre une flexibilité quasiment illimitée pour effectuer des examens d’imagerie 2D et 3D de la tête aux pieds et sur les côtés droit et gauche du patient. Le faisceau d’images reste aligné sur le patient, permettant ainsi de mieux visualiser les anatomies lors des rotations et des inclinaisons du statif. Dans le cadre d’une étude menée auprès des utilisateurs, 100 % des participants ont confirmé que FlexArm leur offrirait une grande flexibilité dans leur travail[2].

Grande flexibilité d’imagerie

Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm pivote sur 8 axes, ce qui offre une flexibilité quasiment illimitée pour effectuer des examens d’imagerie 2D et 3D de la tête aux pieds et sur les côtés droit et gauche du patient. Le faisceau d’images reste aligné sur le patient, permettant ainsi de mieux visualiser les anatomies lors des rotations et des inclinaisons du statif. Dans le cadre d’une étude menée auprès des utilisateurs, 100 % des participants ont confirmé que FlexArm leur offrirait une grande flexibilité dans leur travail[2].
Pour en savoir plus
Grande flexibilité d’imagerie
Grande flexibilité d’imagerie

Grande flexibilité d’imagerie

Le système Azurion 7 M20 avec FlexArm pivote sur 8 axes, ce qui offre une flexibilité quasiment illimitée pour effectuer des examens d’imagerie 2D et 3D de la tête aux pieds et sur les côtés droit et gauche du patient. Le faisceau d’images reste aligné sur le patient, permettant ainsi de mieux visualiser les anatomies lors des rotations et des inclinaisons du statif. Dans le cadre d’une étude menée auprès des utilisateurs, 100 % des participants ont confirmé que FlexArm leur offrirait une grande flexibilité dans leur travail[2].
Davantage d’autonomie pour le médecin
Davantage d’autonomie pour le médecin

Davantage d’autonomie pour le médecin

Le statif FlexArm optimise le système de commande au niveau de la table Azurion grâce au contrôleur Axsys intuitif qui facilite et fluidifie le flux des procédures. En cas de changements ou de complications, le médecin peut rapidement et facilement prendre les mesures nécessaires. Cela permet également de réduire la nécessité pour le médecin et les autres membres de l’équipe d’entrer dans le champ stérile et d’en sortir au cours d’une intervention.

Davantage d’autonomie pour le médecin

Davantage d’autonomie pour le médecin
Le statif FlexArm optimise le système de commande au niveau de la table Azurion grâce au contrôleur Axsys intuitif qui facilite et fluidifie le flux des procédures. En cas de changements ou de complications, le médecin peut rapidement et facilement prendre les mesures nécessaires. Cela permet également de réduire la nécessité pour le médecin et les autres membres de l’équipe d’entrer dans le champ stérile et d’en sortir au cours d’une intervention.

Davantage d’autonomie pour le médecin

Le statif FlexArm optimise le système de commande au niveau de la table Azurion grâce au contrôleur Axsys intuitif qui facilite et fluidifie le flux des procédures. En cas de changements ou de complications, le médecin peut rapidement et facilement prendre les mesures nécessaires. Cela permet également de réduire la nécessité pour le médecin et les autres membres de l’équipe d’entrer dans le champ stérile et d’en sortir au cours d’une intervention.
Pour en savoir plus
Davantage d’autonomie pour le médecin
Davantage d’autonomie pour le médecin

Davantage d’autonomie pour le médecin

Le statif FlexArm optimise le système de commande au niveau de la table Azurion grâce au contrôleur Axsys intuitif qui facilite et fluidifie le flux des procédures. En cas de changements ou de complications, le médecin peut rapidement et facilement prendre les mesures nécessaires. Cela permet également de réduire la nécessité pour le médecin et les autres membres de l’équipe d’entrer dans le champ stérile et d’en sortir au cours d’une intervention.
Liberté de positionnement totale des soignants
Liberté de positionnement totale des soignants

Liberté de positionnement totale des soignants

La flexibilité de positionnement du statif FlexArm permet aux équipes médicales d’adopter la meilleure position de travail. La plage de déplacements à 270° de l’arceau permet d’atteindre toutes les positions d’imagerie, sans compromettre le positionnement optimal de l’équipe médicale et sans qu’il soit nécessaire de déplacer la table d’examen du patient. Ainsi, l’équipe médicale n’a pas à déplacer l’équipement ou les instruments, et bénéficie de davantage d’espace dans l’environnement d’anesthésie.

Liberté de positionnement totale des soignants

Liberté de positionnement totale des soignants
La flexibilité de positionnement du statif FlexArm permet aux équipes médicales d’adopter la meilleure position de travail. La plage de déplacements à 270° de l’arceau permet d’atteindre toutes les positions d’imagerie, sans compromettre le positionnement optimal de l’équipe médicale et sans qu’il soit nécessaire de déplacer la table d’examen du patient. Ainsi, l’équipe médicale n’a pas à déplacer l’équipement ou les instruments, et bénéficie de davantage d’espace dans l’environnement d’anesthésie.

Liberté de positionnement totale des soignants

La flexibilité de positionnement du statif FlexArm permet aux équipes médicales d’adopter la meilleure position de travail. La plage de déplacements à 270° de l’arceau permet d’atteindre toutes les positions d’imagerie, sans compromettre le positionnement optimal de l’équipe médicale et sans qu’il soit nécessaire de déplacer la table d’examen du patient. Ainsi, l’équipe médicale n’a pas à déplacer l’équipement ou les instruments, et bénéficie de davantage d’espace dans l’environnement d’anesthésie.
Pour en savoir plus
Liberté de positionnement totale des soignants
Liberté de positionnement totale des soignants

Liberté de positionnement totale des soignants

La flexibilité de positionnement du statif FlexArm permet aux équipes médicales d’adopter la meilleure position de travail. La plage de déplacements à 270° de l’arceau permet d’atteindre toutes les positions d’imagerie, sans compromettre le positionnement optimal de l’équipe médicale et sans qu’il soit nécessaire de déplacer la table d’examen du patient. Ainsi, l’équipe médicale n’a pas à déplacer l’équipement ou les instruments, et bénéficie de davantage d’espace dans l’environnement d’anesthésie.
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients

Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients

L’arceau du FlexArm permet de réaliser des examens d’imagerie décentrés le long des deux côtés de la table. Les médecins peuvent ainsi réaliser des examens par voie radiale ou brachiale sur le bras droit ou gauche du patient, entièrement ou partiellement tendu, sans avoir à faire pivoter la table ni à déplacer le patient. Le faisceau de rayons X reste aligné sur le bras, ce qui favorise un déplacement fluide sur toute la longueur sans avoir à changer constamment les réglages.

Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients

Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
L’arceau du FlexArm permet de réaliser des examens d’imagerie décentrés le long des deux côtés de la table. Les médecins peuvent ainsi réaliser des examens par voie radiale ou brachiale sur le bras droit ou gauche du patient, entièrement ou partiellement tendu, sans avoir à faire pivoter la table ni à déplacer le patient. Le faisceau de rayons X reste aligné sur le bras, ce qui favorise un déplacement fluide sur toute la longueur sans avoir à changer constamment les réglages.

Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients

L’arceau du FlexArm permet de réaliser des examens d’imagerie décentrés le long des deux côtés de la table. Les médecins peuvent ainsi réaliser des examens par voie radiale ou brachiale sur le bras droit ou gauche du patient, entièrement ou partiellement tendu, sans avoir à faire pivoter la table ni à déplacer le patient. Le faisceau de rayons X reste aligné sur le bras, ce qui favorise un déplacement fluide sur toute la longueur sans avoir à changer constamment les réglages.
Pour en savoir plus
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients

Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients

L’arceau du FlexArm permet de réaliser des examens d’imagerie décentrés le long des deux côtés de la table. Les médecins peuvent ainsi réaliser des examens par voie radiale ou brachiale sur le bras droit ou gauche du patient, entièrement ou partiellement tendu, sans avoir à faire pivoter la table ni à déplacer le patient. Le faisceau de rayons X reste aligné sur le bras, ce qui favorise un déplacement fluide sur toute la longueur sans avoir à changer constamment les réglages.
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures

Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures

La flexibilité des mouvements du statif FlexArm associée au système de contrôle des mouvements Axsys et aux ProcedureCards (cartes de procédures) vous permet de travailler selon des processus de travail basés sur des procédures et de réaliser ainsi un plus grand nombre de procédures. Par ailleurs, il a été démontré que, pour des procédures impliquant de faire pivoter la table, telles que les procédures par accès radial, les temps de positionnement du système étaient réduits en moyenne de 27 % par rapport aux salles interventionnelles équipées de systèmes interventionnels classiques[4].

Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures

Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
La flexibilité des mouvements du statif FlexArm associée au système de contrôle des mouvements Axsys et aux ProcedureCards (cartes de procédures) vous permet de travailler selon des processus de travail basés sur des procédures et de réaliser ainsi un plus grand nombre de procédures. Par ailleurs, il a été démontré que, pour des procédures impliquant de faire pivoter la table, telles que les procédures par accès radial, les temps de positionnement du système étaient réduits en moyenne de 27 % par rapport aux salles interventionnelles équipées de systèmes interventionnels classiques[4].

Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures

La flexibilité des mouvements du statif FlexArm associée au système de contrôle des mouvements Axsys et aux ProcedureCards (cartes de procédures) vous permet de travailler selon des processus de travail basés sur des procédures et de réaliser ainsi un plus grand nombre de procédures. Par ailleurs, il a été démontré que, pour des procédures impliquant de faire pivoter la table, telles que les procédures par accès radial, les temps de positionnement du système étaient réduits en moyenne de 27 % par rapport aux salles interventionnelles équipées de systèmes interventionnels classiques[4].
Pour en savoir plus
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures

Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures

La flexibilité des mouvements du statif FlexArm associée au système de contrôle des mouvements Axsys et aux ProcedureCards (cartes de procédures) vous permet de travailler selon des processus de travail basés sur des procédures et de réaliser ainsi un plus grand nombre de procédures. Par ailleurs, il a été démontré que, pour des procédures impliquant de faire pivoter la table, telles que les procédures par accès radial, les temps de positionnement du système étaient réduits en moyenne de 27 % par rapport aux salles interventionnelles équipées de systèmes interventionnels classiques[4].
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain

Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain

La grande flexibilité d’imagerie du FlexArm et la liberté de positionnement du personnel, combinées à des processus de travail spécifiques à chaque procédure, permettent de créer un environnement de traitement optimal pour plusieurs spécialités au sein d’une même salle. Imaginez qu’il soit possible de combiner des procédures chirurgicales et endovasculaires, des procédures cardiaques et périphériques ou encore des interventions orthopédiques.

Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain

Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
La grande flexibilité d’imagerie du FlexArm et la liberté de positionnement du personnel, combinées à des processus de travail spécifiques à chaque procédure, permettent de créer un environnement de traitement optimal pour plusieurs spécialités au sein d’une même salle. Imaginez qu’il soit possible de combiner des procédures chirurgicales et endovasculaires, des procédures cardiaques et périphériques ou encore des interventions orthopédiques.

Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain

La grande flexibilité d’imagerie du FlexArm et la liberté de positionnement du personnel, combinées à des processus de travail spécifiques à chaque procédure, permettent de créer un environnement de traitement optimal pour plusieurs spécialités au sein d’une même salle. Imaginez qu’il soit possible de combiner des procédures chirurgicales et endovasculaires, des procédures cardiaques et périphériques ou encore des interventions orthopédiques.
Pour en savoir plus
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain

Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain

La grande flexibilité d’imagerie du FlexArm et la liberté de positionnement du personnel, combinées à des processus de travail spécifiques à chaque procédure, permettent de créer un environnement de traitement optimal pour plusieurs spécialités au sein d’une même salle. Imaginez qu’il soit possible de combiner des procédures chirurgicales et endovasculaires, des procédures cardiaques et périphériques ou encore des interventions orthopédiques.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité

Fonctionnement flexible pour plus de productivité

Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues[5]. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.

Fonctionnement flexible pour plus de productivité

Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues[5]. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.

Fonctionnement flexible pour plus de productivité

Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues[5]. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Pour en savoir plus
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité

Fonctionnement flexible pour plus de productivité

Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues[5]. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Un processus de travail optimisé
Un processus de travail optimisé

Un processus de travail optimisé

La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une même station de travail[6]. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles.

Un processus de travail optimisé

Un processus de travail optimisé
La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une même station de travail[6]. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles.

Un processus de travail optimisé

La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une même station de travail[6]. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles.
Pour en savoir plus
Un processus de travail optimisé
Un processus de travail optimisé

Un processus de travail optimisé

La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une même station de travail[6]. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision

Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision

Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table d’examen[3]. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans l’environnement stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.

Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision

Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table d’examen[3]. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans l’environnement stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.

Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision

Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table d’examen[3]. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans l’environnement stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
  • 1. Évalué auprès d’utilisateurs cliniques dans un environnement de salle simulé. 100 % des médecins qui ont participé à une étude de simulation d’utilisation ont convenu que FlexArm leur permettrait de travailler avec une grande flexibilité.
  • 2. Évalué auprès d’utilisateurs cliniques dans un environnement de salle simulé.
  • 3. Applicable uniquement aux systèmes équipés de TSM Pro.
  • 4. Évalué auprès d’utilisateurs cliniques dans un environnement de salle simulé après environ 20 minutes d’utilisation de l’arceau et de positionnement de la table d’examen (configuration monoplan FD20 fixation au plafond, série 7).
  • 5. Applicable uniquement à une infrastructure vidéo DVI.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.

Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

Je comprends

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.

Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

Je comprends
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.