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Le système Philips Azurion avec FlexArm vous offre une plus grande liberté dans votre environnement interventionnel et chirurgical. Fixé au plafond, son design flexible s’adapte à votre processus de travail et convient à une grande variété de configurations d’espace et d’interventions dans une même salle d’examen. En s’adaptant à votre environnement de travail, le Philips Azurion avec FlexArm vous aide à améliorer les performances de votre salle d’examen et à offrir une meilleure prise en charge.
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Grande flexibilité d’imagerie
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Grande flexibilité d’imagerie
Grande flexibilité d’imagerie
Davantage d’autonomie pour le médecin
Davantage d’autonomie pour le médecin
Davantage d’autonomie pour le médecin
Davantage d’autonomie pour le médecin
Liberté de positionnement totale des soignants
Liberté de positionnement totale des soignants
Liberté de positionnement totale des soignants
Liberté de positionnement totale des soignants
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
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Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Un processus de travail optimisé
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Un processus de travail optimisé
Un processus de travail optimisé
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Grande flexibilité d’imagerie
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Davantage d’autonomie pour le médecin
Davantage d’autonomie pour le médecin
Davantage d’autonomie pour le médecin
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Liberté de positionnement totale des soignants
Liberté de positionnement totale des soignants
Liberté de positionnement totale des soignants
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Amélioration du processus de travail pour plusieurs points d’accès des patients
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Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures
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Prise en charge de nombreuses spécialités d’aujourd’hui et de demain
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Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
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Un processus de travail optimisé
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Un processus de travail optimisé
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Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
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L’espace de travail pour les applications interventionnelles IntraSight réunit l’imagerie, la physiologie, le recalage automatique* et l’outil logiciel afin d’identifier les maladies coronariennes et les vasculopathies périphériques et d’optimiser les plans de traitement. IntraSight repose sur une nouvelle plate-forme de base conçue pour répondre aujourd’hui et demain à vos besoins en constante évolution.
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L’amélioration de la productivité et des résultats est essentielle pour que les établissements de santé puissent répondre à la demande croissante d’interventions en salle de cathétérisme. Afin de simplifier davantage le processus de travail, Philips présente le système Interventional Hemodynamic (système Hemo) qui permet d’effectuer des mesures hémodynamiques avancées dans la salle de cathétérisme. L’intégration avec le moniteur patient IntelliVue X3 permet de prendre des décisions cliniques en toute confiance et de conserver les dossiers médicaux complets des patients, mais aussi de surveiller en continu le patient dans la salle de cathétérisme ou dans tout l’hôpital.
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La technologie ClarityIQ, disponible sur les systèmes Azurion, utilise des algorithmes de traitement d’image en temps réel et des technologies informatiques pour optimiser la qualité d’image.
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Alors que le nombre d’applications présentes dans votre salle augmente, il n’a jamais été aussi important d’optimiser votre travail. La console FlexSpot simplifie les opérations en salle en vous permettant de consulter, contrôler et manipuler toutes les applications connectées depuis une seule station de travail. Les membres de l’équipe peuvent réaliser plusieurs tâches séparément, sans déranger leurs collègues, ce qui permet de réduire les interruptions entre les examens.
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Le module à écran tactile Pro permet d’intégrer et de connecter le fonctionnement par écran tactile des applications compatibles, ce qui réduit l’encombrement sur la table. Accédez à la physiologie, à l’échographie intravasculaire, aux mesures hémodynamiques, aux outils interventionnels et à tous les paramètres d’imagerie pour travailler rapidement et efficacement.
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Améliorez la confiance et la facilité d’utilisation lors du remplacement valvulaire aortique percutané (TAVI) et d’autres procédures techniquement difficiles associées à une cardiopathie structurelle. L’expérience utilisateur immersive est hautement automatisée pour simplifier la planification, ainsi que la sélection du dispositif et de l’angle d’incidence. Pendant les procédures, cet outil fournit une imagerie guidée en temps réel pour faciliter le positionnement du dispositif.
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VesselNavigator réutilise des informations anatomiques vasculaires 3D provenant de jeux de données d’angiographie par TDM et par IRM existants. Il superpose la cartographie 3D sur une image radiologique en temps réel. Grâce à sa visualisation précise, VesselNavigator fournit une cartographie 3D intuitive et continue qui vous guide dans les vaisseaux pendant toute la procédure.
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