Optimisation de l’utilisation en salle avec des processus de travail basés sur des procédures

La flexibilité des mouvements du statif FlexArm associée au système de contrôle des mouvements Axsys et aux ProcedureCards (cartes de procédures) vous permet de travailler selon des processus de travail basés sur des procédures et de réaliser ainsi un plus grand nombre de procédures. Par ailleurs, il a été démontré que, pour des procédures impliquant de faire pivoter la table, telles que les procédures par accès radial, les temps de positionnement du système étaient réduits en moyenne de 27 % par rapport aux salles interventionnelles équipées de systèmes interventionnels classiques[4].