Haute qualité, très faible dose

La technologie ClarityIQ réduit considérablement la dose de rayonnement, diminuant ainsi le risque de complications liées à l’exposition aux rayons des patients [1-39, a,b]. Elle permet de mettre en œuvre des interventions plus longues pour traiter les patients obèses et à haut risque [1-39, a,b]. La technologie ClarityIQ réduit le rayonnement diffusé, diminuant ainsi les risques pour la santé sur le long terme des médecins et du personnel [1-39, a,b]. À ce jour, de nombreuses études cliniques portant sur plus de 21 275 patients [1-39, a] ont été publiées sur la technologie ClarityIQ, révélant une vérité incontestable : une réduction significative des doses dans tous les domaines cliniques, pour les patients comme pour les opérateurs [1-39, a].