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ClarityIQ

Imagerie de qualité et à faible dose

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La technologie ClarityIQ, disponible sur les systèmes Azurion, utilise des algorithmes de traitement d’image en temps réel et des technologies informatiques pour optimiser la qualité d’image.

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Caractéristiques
Haute qualité, très faible dose
Haute qualité, très faible dose

Haute qualité, très faible dose

La technologie ClarityIQ réduit considérablement la dose de rayonnement, diminuant ainsi le risque de complications liées à l’exposition aux rayons des patients [1-39, a,b]. Elle permet de mettre en œuvre des interventions plus longues pour traiter les patients obèses et à haut risque [1-39, a,b]. La technologie ClarityIQ réduit le rayonnement diffusé, diminuant ainsi les risques pour la santé sur le long terme des médecins et du personnel [1-39, a,b]. À ce jour, de nombreuses études cliniques portant sur plus de 21 275 patients [1-39, a] ont été publiées sur la technologie ClarityIQ, révélant une vérité incontestable : une réduction significative des doses dans tous les domaines cliniques, pour les patients comme pour les opérateurs [1-39, a].

Haute qualité, très faible dose

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La technologie ClarityIQ réduit considérablement la dose de rayonnement, diminuant ainsi le risque de complications liées à l’exposition aux rayons des patients [1-39, a,b]. Elle permet de mettre en œuvre des interventions plus longues pour traiter les patients obèses et à haut risque [1-39, a,b]. La technologie ClarityIQ réduit le rayonnement diffusé, diminuant ainsi les risques pour la santé sur le long terme des médecins et du personnel [1-39, a,b]. À ce jour, de nombreuses études cliniques portant sur plus de 21 275 patients [1-39, a] ont été publiées sur la technologie ClarityIQ, révélant une vérité incontestable : une réduction significative des doses dans tous les domaines cliniques, pour les patients comme pour les opérateurs [1-39, a].

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La technologie ClarityIQ réduit considérablement la dose de rayonnement, diminuant ainsi le risque de complications liées à l’exposition aux rayons des patients [1-39, a,b]. Elle permet de mettre en œuvre des interventions plus longues pour traiter les patients obèses et à haut risque [1-39, a,b]. La technologie ClarityIQ réduit le rayonnement diffusé, diminuant ainsi les risques pour la santé sur le long terme des médecins et du personnel [1-39, a,b]. À ce jour, de nombreuses études cliniques portant sur plus de 21 275 patients [1-39, a] ont été publiées sur la technologie ClarityIQ, révélant une vérité incontestable : une réduction significative des doses dans tous les domaines cliniques, pour les patients comme pour les opérateurs [1-39, a].
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La technologie ClarityIQ réduit considérablement la dose de rayonnement, diminuant ainsi le risque de complications liées à l’exposition aux rayons des patients [1-39, a,b]. Elle permet de mettre en œuvre des interventions plus longues pour traiter les patients obèses et à haut risque [1-39, a,b]. La technologie ClarityIQ réduit le rayonnement diffusé, diminuant ainsi les risques pour la santé sur le long terme des médecins et du personnel [1-39, a,b]. À ce jour, de nombreuses études cliniques portant sur plus de 21 275 patients [1-39, a] ont été publiées sur la technologie ClarityIQ, révélant une vérité incontestable : une réduction significative des doses dans tous les domaines cliniques, pour les patients comme pour les opérateurs [1-39, a].
Meilleure visibilité vasculaire
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Meilleure visibilité vasculaire

La technologie ClarityIQ utilise le filtrage spatial avancé pour mettre en surbrillance les structures et réduire l’impact du bruit de fond sur une image. Les capacités de la technologie de calcul parallèle à haute vitesse optimisent ce filtrage en temps réel. Il en résulte une visualisation de qualité des structures cliniquement pertinentes à des niveaux de dose de rayonnement des capteurs plans significativement réduits. Cette fonction présente des avantages tout particulièrement pour les interventions endovasculaires.

Meilleure visibilité vasculaire

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La technologie ClarityIQ utilise le filtrage spatial avancé pour mettre en surbrillance les structures et réduire l’impact du bruit de fond sur une image. Les capacités de la technologie de calcul parallèle à haute vitesse optimisent ce filtrage en temps réel. Il en résulte une visualisation de qualité des structures cliniquement pertinentes à des niveaux de dose de rayonnement des capteurs plans significativement réduits. Cette fonction présente des avantages tout particulièrement pour les interventions endovasculaires.

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La technologie ClarityIQ utilise le filtrage spatial avancé pour mettre en surbrillance les structures et réduire l’impact du bruit de fond sur une image. Les capacités de la technologie de calcul parallèle à haute vitesse optimisent ce filtrage en temps réel. Il en résulte une visualisation de qualité des structures cliniquement pertinentes à des niveaux de dose de rayonnement des capteurs plans significativement réduits. Cette fonction présente des avantages tout particulièrement pour les interventions endovasculaires.
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La technologie ClarityIQ utilise le filtrage spatial avancé pour mettre en surbrillance les structures et réduire l’impact du bruit de fond sur une image. Les capacités de la technologie de calcul parallèle à haute vitesse optimisent ce filtrage en temps réel. Il en résulte une visualisation de qualité des structures cliniquement pertinentes à des niveaux de dose de rayonnement des capteurs plans significativement réduits. Cette fonction présente des avantages tout particulièrement pour les interventions endovasculaires.
Réduction du flou du au mouvement
Réduction du flou du au mouvement

Réduction du flou du au mouvement

Pour réduire la dose de rayonnement sans perdre d’informations cliniquement pertinentes relatives à l’anatomie cardiaque dynamique, la technologie ClarityIQ utilise une nouvelle fonction de compensation des mouvements. Elle permet de réduire les zones de flou des images d’objets en mouvement (comme le cœur et le tractus gastro-intestinal), améliorant ainsi la qualité d’image. L’apparence des images cardiaques peut être réglée au cours de l’installation en fonction des préférences des utilisateurs.

Réduction du flou du au mouvement

Réduction du flou du au mouvement
Pour réduire la dose de rayonnement sans perdre d’informations cliniquement pertinentes relatives à l’anatomie cardiaque dynamique, la technologie ClarityIQ utilise une nouvelle fonction de compensation des mouvements. Elle permet de réduire les zones de flou des images d’objets en mouvement (comme le cœur et le tractus gastro-intestinal), améliorant ainsi la qualité d’image. L’apparence des images cardiaques peut être réglée au cours de l’installation en fonction des préférences des utilisateurs.

Réduction du flou du au mouvement

Pour réduire la dose de rayonnement sans perdre d’informations cliniquement pertinentes relatives à l’anatomie cardiaque dynamique, la technologie ClarityIQ utilise une nouvelle fonction de compensation des mouvements. Elle permet de réduire les zones de flou des images d’objets en mouvement (comme le cœur et le tractus gastro-intestinal), améliorant ainsi la qualité d’image. L’apparence des images cardiaques peut être réglée au cours de l’installation en fonction des préférences des utilisateurs.
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Réduction du flou du au mouvement
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Pour réduire la dose de rayonnement sans perdre d’informations cliniquement pertinentes relatives à l’anatomie cardiaque dynamique, la technologie ClarityIQ utilise une nouvelle fonction de compensation des mouvements. Elle permet de réduire les zones de flou des images d’objets en mouvement (comme le cœur et le tractus gastro-intestinal), améliorant ainsi la qualité d’image. L’apparence des images cardiaques peut être réglée au cours de l’installation en fonction des préférences des utilisateurs.
Une souplesse clinique sans précédent
Une souplesse clinique sans précédent

Une souplesse clinique sans précédent

La chaîne d’imagerie numérique flexible de ClarityIQ offre aux médecins des capacités de gestion de dose ainsi qu’une souplesse clinique sans précédent. Contrairement à de nombreux systèmes classiques qui traitent les images de manière successive, ClarityIQ exécute plusieurs blocs de traitement d’images en parallèle et par étapes. Davantage d’images peuvent être traitées plus rapidement et sans aucun délai entre l’acquisition et l’affichage.

Une souplesse clinique sans précédent

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La chaîne d’imagerie numérique flexible de ClarityIQ offre aux médecins des capacités de gestion de dose ainsi qu’une souplesse clinique sans précédent. Contrairement à de nombreux systèmes classiques qui traitent les images de manière successive, ClarityIQ exécute plusieurs blocs de traitement d’images en parallèle et par étapes. Davantage d’images peuvent être traitées plus rapidement et sans aucun délai entre l’acquisition et l’affichage.

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La chaîne d’imagerie numérique flexible de ClarityIQ offre aux médecins des capacités de gestion de dose ainsi qu’une souplesse clinique sans précédent. Contrairement à de nombreux systèmes classiques qui traitent les images de manière successive, ClarityIQ exécute plusieurs blocs de traitement d’images en parallèle et par étapes. Davantage d’images peuvent être traitées plus rapidement et sans aucun délai entre l’acquisition et l’affichage.
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Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications
Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications

Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications

Pour prendre en charge diverses applications, plus de 500 paramètres système ont été réglés avec précision au sein de la technologie ClarityIQ et le traitement des images peut être réglé indépendamment. Par exemple, le paramètre Décalage des pixels en temps réel avec contrôle automatique du mouvement est appliqué pour améliorer la visibilité des petits vaisseaux lors des interventions neurologiques. Le paramètre Compensation des mouvements réduit le bruit sur les images d’un cœur battant.

Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications

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Pour prendre en charge diverses applications, plus de 500 paramètres système ont été réglés avec précision au sein de la technologie ClarityIQ et le traitement des images peut être réglé indépendamment. Par exemple, le paramètre Décalage des pixels en temps réel avec contrôle automatique du mouvement est appliqué pour améliorer la visibilité des petits vaisseaux lors des interventions neurologiques. Le paramètre Compensation des mouvements réduit le bruit sur les images d’un cœur battant.

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Pour prendre en charge diverses applications, plus de 500 paramètres système ont été réglés avec précision au sein de la technologie ClarityIQ et le traitement des images peut être réglé indépendamment. Par exemple, le paramètre Décalage des pixels en temps réel avec contrôle automatique du mouvement est appliqué pour améliorer la visibilité des petits vaisseaux lors des interventions neurologiques. Le paramètre Compensation des mouvements réduit le bruit sur les images d’un cœur battant.
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Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications
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Pour prendre en charge diverses applications, plus de 500 paramètres système ont été réglés avec précision au sein de la technologie ClarityIQ et le traitement des images peut être réglé indépendamment. Par exemple, le paramètre Décalage des pixels en temps réel avec contrôle automatique du mouvement est appliqué pour améliorer la visibilité des petits vaisseaux lors des interventions neurologiques. Le paramètre Compensation des mouvements réduit le bruit sur les images d’un cœur battant.
Réduction des artefacts de mouvement
Réduction des artefacts de mouvement

Réduction des artefacts de mouvement

En alignant les images les unes sur les autres avant la soustraction, le paramètre Décalage des pixels en temps réel permet de réduire les artefacts de mouvement. La technologie ClarityIQ permet d’effectuer le décalage des pixels automatiquement et en temps réel à l’aide de la fonction Contrôle automatique du mouvement (CAM). Pendant les interventions neurologiques, le CAM corrige le crâne, le mouvement et les artefacts, ce qui est important lors du positionnement de petits dispositifs à la base du crâne.

Réduction des artefacts de mouvement

Réduction des artefacts de mouvement
En alignant les images les unes sur les autres avant la soustraction, le paramètre Décalage des pixels en temps réel permet de réduire les artefacts de mouvement. La technologie ClarityIQ permet d’effectuer le décalage des pixels automatiquement et en temps réel à l’aide de la fonction Contrôle automatique du mouvement (CAM). Pendant les interventions neurologiques, le CAM corrige le crâne, le mouvement et les artefacts, ce qui est important lors du positionnement de petits dispositifs à la base du crâne.

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En alignant les images les unes sur les autres avant la soustraction, le paramètre Décalage des pixels en temps réel permet de réduire les artefacts de mouvement. La technologie ClarityIQ permet d’effectuer le décalage des pixels automatiquement et en temps réel à l’aide de la fonction Contrôle automatique du mouvement (CAM). Pendant les interventions neurologiques, le CAM corrige le crâne, le mouvement et les artefacts, ce qui est important lors du positionnement de petits dispositifs à la base du crâne.
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Réduction des artefacts de mouvement
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En alignant les images les unes sur les autres avant la soustraction, le paramètre Décalage des pixels en temps réel permet de réduire les artefacts de mouvement. La technologie ClarityIQ permet d’effectuer le décalage des pixels automatiquement et en temps réel à l’aide de la fonction Contrôle automatique du mouvement (CAM). Pendant les interventions neurologiques, le CAM corrige le crâne, le mouvement et les artefacts, ce qui est important lors du positionnement de petits dispositifs à la base du crâne.
Traitement des patients à haut risque
Traitement des patients à haut risque

Traitement des patients à haut risque

Les interventions devenant de plus en plus complexes, vos défis se multiplient. Le nombre croissant de patients présentant un indice de masse corporelle élevé représente l’un de ces défis. En effet, il est possible que la visualisation de leur structure anatomique nécessite une dose plus élevée, impliquant un examen fluoroscopique plus long. L’imagerie à faible dose de la technologie ClarityIQ vous assure une plus grande flexibilité dans la gestion des niveaux de dose et l’allongement de la durée des examens fluoroscopiques des patients obèses et à haut risque.

Traitement des patients à haut risque

Traitement des patients à haut risque
Les interventions devenant de plus en plus complexes, vos défis se multiplient. Le nombre croissant de patients présentant un indice de masse corporelle élevé représente l’un de ces défis. En effet, il est possible que la visualisation de leur structure anatomique nécessite une dose plus élevée, impliquant un examen fluoroscopique plus long. L’imagerie à faible dose de la technologie ClarityIQ vous assure une plus grande flexibilité dans la gestion des niveaux de dose et l’allongement de la durée des examens fluoroscopiques des patients obèses et à haut risque.

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Les interventions devenant de plus en plus complexes, vos défis se multiplient. Le nombre croissant de patients présentant un indice de masse corporelle élevé représente l’un de ces défis. En effet, il est possible que la visualisation de leur structure anatomique nécessite une dose plus élevée, impliquant un examen fluoroscopique plus long. L’imagerie à faible dose de la technologie ClarityIQ vous assure une plus grande flexibilité dans la gestion des niveaux de dose et l’allongement de la durée des examens fluoroscopiques des patients obèses et à haut risque.
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Traitement des patients à haut risque
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La technologie ClarityIQ réduit considérablement la dose de rayonnement, diminuant ainsi le risque de complications liées à l’exposition aux rayons des patients [1-39, a,b]. Elle permet de mettre en œuvre des interventions plus longues pour traiter les patients obèses et à haut risque [1-39, a,b]. La technologie ClarityIQ réduit le rayonnement diffusé, diminuant ainsi les risques pour la santé sur le long terme des médecins et du personnel [1-39, a,b]. À ce jour, de nombreuses études cliniques portant sur plus de 21 275 patients [1-39, a] ont été publiées sur la technologie ClarityIQ, révélant une vérité incontestable : une réduction significative des doses dans tous les domaines cliniques, pour les patients comme pour les opérateurs [1-39, a].

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Meilleure visibilité vasculaire
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La technologie ClarityIQ utilise le filtrage spatial avancé pour mettre en surbrillance les structures et réduire l’impact du bruit de fond sur une image. Les capacités de la technologie de calcul parallèle à haute vitesse optimisent ce filtrage en temps réel. Il en résulte une visualisation de qualité des structures cliniquement pertinentes à des niveaux de dose de rayonnement des capteurs plans significativement réduits. Cette fonction présente des avantages tout particulièrement pour les interventions endovasculaires.

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Réduction du flou du au mouvement
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Pour réduire la dose de rayonnement sans perdre d’informations cliniquement pertinentes relatives à l’anatomie cardiaque dynamique, la technologie ClarityIQ utilise une nouvelle fonction de compensation des mouvements. Elle permet de réduire les zones de flou des images d’objets en mouvement (comme le cœur et le tractus gastro-intestinal), améliorant ainsi la qualité d’image. L’apparence des images cardiaques peut être réglée au cours de l’installation en fonction des préférences des utilisateurs.

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Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications
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Pour prendre en charge diverses applications, plus de 500 paramètres système ont été réglés avec précision au sein de la technologie ClarityIQ et le traitement des images peut être réglé indépendamment. Par exemple, le paramètre Décalage des pixels en temps réel avec contrôle automatique du mouvement est appliqué pour améliorer la visibilité des petits vaisseaux lors des interventions neurologiques. Le paramètre Compensation des mouvements réduit le bruit sur les images d’un cœur battant.

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Réduction des artefacts de mouvement
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En alignant les images les unes sur les autres avant la soustraction, le paramètre Décalage des pixels en temps réel permet de réduire les artefacts de mouvement. La technologie ClarityIQ permet d’effectuer le décalage des pixels automatiquement et en temps réel à l’aide de la fonction Contrôle automatique du mouvement (CAM). Pendant les interventions neurologiques, le CAM corrige le crâne, le mouvement et les artefacts, ce qui est important lors du positionnement de petits dispositifs à la base du crâne.

Réduction des artefacts de mouvement

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Traitement des patients à haut risque
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Les interventions devenant de plus en plus complexes, vos défis se multiplient. Le nombre croissant de patients présentant un indice de masse corporelle élevé représente l’un de ces défis. En effet, il est possible que la visualisation de leur structure anatomique nécessite une dose plus élevée, impliquant un examen fluoroscopique plus long. L’imagerie à faible dose de la technologie ClarityIQ vous assure une plus grande flexibilité dans la gestion des niveaux de dose et l’allongement de la durée des examens fluoroscopiques des patients obèses et à haut risque.

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Les interventions devenant de plus en plus complexes, vos défis se multiplient. Le nombre croissant de patients présentant un indice de masse corporelle élevé représente l’un de ces défis. En effet, il est possible que la visualisation de leur structure anatomique nécessite une dose plus élevée, impliquant un examen fluoroscopique plus long. L’imagerie à faible dose de la technologie ClarityIQ vous assure une plus grande flexibilité dans la gestion des niveaux de dose et l’allongement de la durée des examens fluoroscopiques des patients obèses et à haut risque.

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  • [a] Dans 39 études comparatives distinctes, la technologie ClarityIQ de Philips a permis de réduire l’exposition des patients aux radiations. Ref.1-39. [b] Relationship between radiation exposure and risk of complications, long-term health risk, procedure time and patient characteristics, procedure complexity, as reported in medical guidelines (Stecker, M.S., et al., Guidelines for Patient Radiation Dose Management. Journal of Vascular and Interventional Radiology, 2009. 20(7): p. S263-S273).
  • [1] Balter, S., et al., Novel radiation dose reduction fluoroscopic technology facilitates chronic total occlusion percutaneous coronary interventions. EuroIntervention, 2017.13(12): p. e1468-e1474. [2] Bracken, J.A., et al., A Radiation Dose Reduction Technology to Improve Patient Safety During Cardiac Catheterization Interventions. J Interv Cardiol, 2015. 28(5): p. 493-7. [3] Busse, T., J. Reifart, and N. Reifart, Influence of novel X-ray imaging technology on radiation exposure during chronic total occlusion procedures. Catheter CardiovascInterv, 2018. 92(7): p. 1268-1273.
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