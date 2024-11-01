Découvrez les performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées de la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution d’imagerie interventionnelle de pointe permet à vos équipes de bénéficier d’un niveau élevé de cohérence et d’efficacité lorsqu’elles réalisent diverses interventions vasculaires et cardiaques. Vous pouvez facilement contrôler toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table d’examen, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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Améliorez vos procédures de cardiologie interventionnelle avec le système Azurion 5 équipé d’un capteur plan 12”. Cette solution d’imagerie interventionnelle haute performance permet aux équipes interventionnelles de réaliser des interventions cardiaques complexes. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes depuis la table pour une expérience utilisateur unique, des performances optimales en salle et une prise en charge des patients de qualité.
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L’espace de travail pour les applications interventionnelles IntraSight réunit l’imagerie, la physiologie, le recalage automatique* et l’outil logiciel afin d’identifier les maladies coronariennes et les vasculopathies périphériques et d’optimiser les plans de traitement. IntraSight repose sur une nouvelle plate-forme de base conçue pour répondre aujourd’hui et demain à vos besoins en constante évolution.
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Découvrez les performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées de la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution d’imagerie interventionnelle de pointe permet à vos équipes de bénéficier d’un niveau élevé de cohérence et d’efficacité lorsqu’elles réalisent diverses interventions vasculaires et cardiaques. Vous pouvez facilement contrôler toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table d’examen, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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FlexVision est un concept de visualisation de pointe qui vous offre une flexibilité et un contrôle complets sur votre environnement dédié depuis la table d’examen. Ce grand écran LCD HD est disponible dans les tailles 55”, 58” et 65” (139,7, 147,32 et 165,1 cm), selon la configuration du système, et prend en charge différentes présentations d’images adaptées à chaque intervention.
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