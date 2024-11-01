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Azurion 5 M20

Système d’imagerie interventionnelle monoplan fixé au sol/plafond

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Découvrez les performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées de la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution d’imagerie interventionnelle de pointe permet à vos équipes de bénéficier d’un niveau élevé de cohérence et d’efficacité lorsqu’elles réalisent diverses interventions vasculaires et cardiaques. Vous pouvez facilement contrôler toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table d’examen, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.

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Caractéristiques
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Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis particuliers. Elles vous offrent la flexibilité de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge de nombreux types d’interventions.

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Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
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Pour vous aider dans la prise de décision clinique rapide et éclairée, vous pouvez contrôler les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, à partir du module à écran tactile depuis la table d’examen. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.

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Meilleure visibilité
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Grâce au capteur 20” nouvelle génération, vos procédures vasculaires bénéficient d’une excellente qualité d’image. Sa couverture anatomique plus large vous permet de réaliser un grand nombre d’interventions. Notre chaîne de traitement des images de grande qualité est conçue pour offrir une visualisation détaillée des petits vaisseaux ainsi qu’une image extrêmement nette. Ce système prend également en charge l’imagerie de la tête aux orteils et assure un accès au patient depuis tous les côtés.

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Simplification de la configuration et de l’utilisation
Simplification de la configuration et de l’utilisation

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Pour simplifier et standardiser la configuration du système pour tous les examens et utilisateurs, le système utilise des ProcedureCards (cartes de procédures) pouvant être entièrement personnalisées. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards (cartes de procédures) pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure.

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Fonctionnement flexible pour plus de productivité
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Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.

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Gestion efficace de la dose
Gestion efficace de la dose

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La technologie ClarityIQ réduit l’exposition aux rayons des patients[1] et du personnel[2] dans les salles de radiologie interventionnelle, en offrant une grande qualité d’image à faible dose. Notre technologie ClarityIQ unique permet de réaliser cette avancée majeure en matière de réduction de dose. Elle permet de réduire la dose de rayonnement tout en offrant une qualité d’image équivalente[3].

Gestion efficace de la dose

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Optimisation du quotidien
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Il est suffisamment difficile de faire face à la complexité des environnements de soins de santé actuels, sans avoir à se soucier en permanence du bon fonctionnement de vos systèmes. Le logiciel Technology Maximizer Essential, fourni avec votre nouveau système Azurion[4], assure une assistance et fournit des mises à niveau pour les fonctionnalités du système Azurion, les contrôles de cybersécurité et le système d’exploitation.

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Gestion efficace de la dose
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Optimisation du quotidien
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  • 1. Systèmes de radiographie cardiovasculaire, IMV ServiceTrak 2018.
  • 2. Sur la base de la comparaison entre les systèmes connectés à distance et les systèmes non connectés à distance. Échantillon de données de 2018 pour les systèmes Allura FD et Azurion (n=9955).
  • 3. Les tests connexes ont été effectués par trois utilisateurs ayant des parcours et un niveau d’expérience différents. Les durées du test ont été évaluées à l’aide d’un plan frontal d’un système biplan Azurion R2.1 (FD20/15N, STM-1713 (Dick Bruna), emplacement QL-1).
  • 4. Technology Maximizer Essential, un programme de 5 ans inclus dans la version 3 d’Azurion.

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