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Azurion 5 M12

Système d’imagerie interventionnelle monoplan fixé au plafond

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Améliorez vos procédures de cardiologie interventionnelle avec le système Azurion 5 équipé d’un capteur plan 12”. Cette solution d’imagerie interventionnelle haute performance permet aux équipes interventionnelles de réaliser des interventions cardiaques complexes. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes depuis la table pour une expérience utilisateur unique, des performances optimales en salle et une prise en charge des patients de qualité.

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Caractéristiques
Contrôle complet depuis la table
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Vous pouvez contrôler toutes les applications pertinentes, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système Philips Interventional Hemodynamic et les outils interventionnels, via le module central à écran tactile depuis la table. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.

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Visualisation accrue des coronaires
Visualisation accrue des coronaires

Visualisation accrue des coronaires

Le capteur plan 12” offre une haute résolution d’image sur un large champ d’acquisition (FOV). Vous pouvez visualiser la valve aortique et une bonne partie de la crosse aortique ou l’arbre coronaire entier en une seule vue. Son design compact permet d’utiliser une gamme complète d’angles d’incidence.

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Le capteur plan 12” offre une haute résolution d’image sur un large champ d’acquisition (FOV). Vous pouvez visualiser la valve aortique et une bonne partie de la crosse aortique ou l’arbre coronaire entier en une seule vue. Son design compact permet d’utiliser une gamme complète d’angles d’incidence.

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Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Standardisation de la configuration et de l’utilisation

Standardisation de la configuration et de l’utilisation

Les ProcedureCards (cartes de procédures) standardisent les configurations du système pour une préparation efficace et assurent un flux de travail fluide pendant la procédure. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure programmée.

Standardisation de la configuration et de l’utilisation

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Fonctionnement flexible pour plus de productivité
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Fonctionnement flexible pour plus de productivité

Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.

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Pour un quotidien simplifié
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Simplifiez et accélérez vos procédures. Le fond noir de l’écran tactile facilite la lecture des informations et met en évidence les applications ouvertes. L’interface utilisateur Azurion standardisée contribue à la formation et la rotation du personnel médical entre les laboratoires.

Pour un quotidien simplifié

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Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
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Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.

Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis particuliers. Elles vous offrent la flexibilité de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge de nombreux types d’interventions.

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Gestion efficace de la dose
Gestion efficace de la dose

Gestion efficace de la dose

La technologie ClarityIQ réduit l’exposition des patients[1] et du personnel[2] aux rayons en salle de radiologie interventionnelle, en offrant une qualité d’image de pointe à faible dose. Notre technologie ClarityIQ unique rend possible cette avancée majeure en matière de réduction des doses de rayonnement, tout en assurant une qualité d’image équivalente[3].

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Augmenter le retour sur investissement
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Nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance afin de vous aider à exploiter pleinement vos ressources et à améliorer votre retour sur investissement. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.

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Optimisation du quotidien
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Il est suffisamment difficile de faire face à la complexité des environnements de soins actuels, sans avoir à se soucier en permanence du bon fonctionnement de vos systèmes. Technology Maximizer Essential, inclus avec votre nouveau système Azurion[4], fournit une assistance et des mises à niveau pour les fonctionnalités du système Azurion, les contrôles de cybersécurité et le système d’exploitation.

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Il est suffisamment difficile de faire face à la complexité des environnements de soins actuels, sans avoir à se soucier en permanence du bon fonctionnement de vos systèmes. Technology Maximizer Essential, inclus avec votre nouveau système Azurion[4], fournit une assistance et des mises à niveau pour les fonctionnalités du système Azurion, les contrôles de cybersécurité et le système d’exploitation.

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  • Visualisation accrue des coronaires
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  • 1, Selon 39 études comparatives distinctes, la technologie ClarityIQ de Philips est associée à une réduction de l’exposition des patients aux rayons.
  • 2. Selon trois études comparatives distinctes, la technologie Philips ClarityIQ est associée à une réduction de l’exposition du personnel ou du rayonnement diffusé [Dekker et al. (2013), van den Haak (2015)], ainsi qu’à une réduction du rayonnement diffusé [van Strijen et al. (2015)].
  • 3. Huit études comparatives ont démontré explicitement une qualité d’image équivalente. [Eloot et al. (2015), Kohlbrenner et al. (2015), Lauterbach et al. (2016), Schernthaner et al. (2015), Söderman et al, (2013), ten Cate (2015), van Strijen (2015), Wen (2015)].
  • 4. Technology Maximizer Essential, programme de 5 ans inclus avec le système Azurion version 3

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