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Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum est le choix numéro 1 des médecins pour l’imagerie échographique intravasculaire (aux États-Unis)*. En tant que cathéter d’imagerie échographique intravasculaire plug and play unique, il est conçu dans une optique de facilité d’utilisation et de productibilité optimale. Parmi ses caractéristiques figurent une pointe effilée souple, un revêtement hydrophile GlyDx pour un pouvoir lubrifiant accru, une longue lumière à échange rapide pour un pouvoir de poussée supérieur, trois marqueurs radio-opaques et la compatibilité avec SyncVision pour le recalage automatique avec l’angiographie.
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Plug and play pour une imagerie immédiate
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Pouvoir lubrifiant renforcé
Pouvoir lubrifiant renforcé
Pouvoir lubrifiant renforcé
Pouvoir lubrifiant renforcé
Des marqueurs pour estimer la longueur
Des marqueurs pour estimer la longueur
Des marqueurs pour estimer la longueur
Des marqueurs pour estimer la longueur
Compatibilité avec SyncVision
Compatibilité avec SyncVision
Compatibilité avec SyncVision
Compatibilité avec SyncVision
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme
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évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme
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Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
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Plug and play pour une imagerie immédiate
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Plug and play pour une imagerie immédiate
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Pouvoir lubrifiant renforcé
Pouvoir lubrifiant renforcé
Pouvoir lubrifiant renforcé
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Des marqueurs pour estimer la longueur
Des marqueurs pour estimer la longueur
Des marqueurs pour estimer la longueur
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Compatibilité avec SyncVision
Compatibilité avec SyncVision
Compatibilité avec SyncVision
Compatibilité avec SyncVision
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
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évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme
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évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme
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Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
|Guide-cathéter minimum
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|Fil-guide maximum
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|Diamètre d’imagerie maximum
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|Longueur utile
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|Fréquence
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Le système à guidage de précision SyncVision est compatible avec les plates-formes interventionnelles intégrées IntraSight et Core. Il rationalise l’évaluation des lésions, simplifie la détermination de la taille des vaisseaux et permet un traitement précis, tout en s’intégrant de manière fluide dans les processus de travail quotidiens des salles interventionnelles de votre choix.
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Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST offre une distance de 2,5 mm de la pointe à l’imagerie pour une évaluation plus approfondie du vaisseau par rapport aux cathéters standard, via une visualisation plus proche des lésions fortement sténosées et de l’anatomie distale. Le cathéter à courte pointe passe dans tous les guides 5F et présente toutes les fonctionnalités de notre modèle Eagle Eye Platinum le plus vendu, dont la simplicité plug and play, trois marqueurs radio-opaques, un revêtement hydrophile GlyDx et la compatibilité avec SyncVision*.
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