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Eagle Eye Platinum ST

Cathéter d’échographie intravasculaire numérique à courte pointe

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Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST offre une distance de 2,5 mm de la pointe à l’imagerie pour une évaluation plus approfondie du vaisseau par rapport aux cathéters standard, via une visualisation plus proche des lésions fortement sténosées et de l’anatomie distale. Le cathéter à courte pointe passe dans tous les guides 5F et présente toutes les fonctionnalités de notre modèle Eagle Eye Platinum le plus vendu, dont la simplicité plug and play, trois marqueurs radio-opaques, un revêtement hydrophile GlyDx et la compatibilité avec SyncVision*.

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Caractéristiques
Résultats en cas de tortuosité
Des résultats supérieurs en cas de tortuosité

Des résultats supérieurs en cas de tortuosité

Le cathéter Eagle Eye Platinum ST offre des résultats supérieurs en milieu tortueux, par rapport au cathéter Eagle Eye Platinum sur un modèle de table tortueux*.

Des résultats supérieurs en cas de tortuosité

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Simplicité plug and play
Plug and play pour une imagerie immédiate

Plug and play pour une imagerie immédiate

La simplicité plug and play et la conception numérique solide du cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST permettent une imagerie échographique intravasculaire rapide et facile. Aucun entraînement électrique, aucune pièce mobile ni aucun dispositif de retrait ne sont requis. En outre, vous n’avez pas à vous préoccuper du nettoyage ou de l’amorçage du capteur avant une procédure.

Plug and play pour une imagerie immédiate

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La simplicité plug and play et la conception numérique solide du cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST permettent une imagerie échographique intravasculaire rapide et facile. Aucun entraînement électrique, aucune pièce mobile ni aucun dispositif de retrait ne sont requis. En outre, vous n’avez pas à vous préoccuper du nettoyage ou de l’amorçage du capteur avant une procédure.

Plug and play pour une imagerie immédiate

La simplicité plug and play et la conception numérique solide du cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST permettent une imagerie échographique intravasculaire rapide et facile. Aucun entraînement électrique, aucune pièce mobile ni aucun dispositif de retrait ne sont requis. En outre, vous n’avez pas à vous préoccuper du nettoyage ou de l’amorçage du capteur avant une procédure.
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Simplicité plug and play
Plug and play pour une imagerie immédiate

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La simplicité plug and play et la conception numérique solide du cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST permettent une imagerie échographique intravasculaire rapide et facile. Aucun entraînement électrique, aucune pièce mobile ni aucun dispositif de retrait ne sont requis. En outre, vous n’avez pas à vous préoccuper du nettoyage ou de l’amorçage du capteur avant une procédure.
Évaluation approfondie des vaisseaux
Visualisation rapprochée

Visualisation rapprochée

La conception à pointe raccourcie permet au capteur d’avancer davantage dans les vaisseaux sténosés ou distaux, vous offrant ainsi une image plus distale. À l’instar du cathéter Eagle Eye Platinum, le dispositif présente des indications à la fois périphériques et coronaires.

Visualisation rapprochée

Visualisation rapprochée
La conception à pointe raccourcie permet au capteur d’avancer davantage dans les vaisseaux sténosés ou distaux, vous offrant ainsi une image plus distale. À l’instar du cathéter Eagle Eye Platinum, le dispositif présente des indications à la fois périphériques et coronaires.

Visualisation rapprochée

La conception à pointe raccourcie permet au capteur d’avancer davantage dans les vaisseaux sténosés ou distaux, vous offrant ainsi une image plus distale. À l’instar du cathéter Eagle Eye Platinum, le dispositif présente des indications à la fois périphériques et coronaires.
Pour en savoir plus
Évaluation approfondie des vaisseaux
Visualisation rapprochée

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La conception à pointe raccourcie permet au capteur d’avancer davantage dans les vaisseaux sténosés ou distaux, vous offrant ainsi une image plus distale. À l’instar du cathéter Eagle Eye Platinum, le dispositif présente des indications à la fois périphériques et coronaires.
Revêtement hydrophile GlyDx
Pouvoir lubrifiant renforcé

Pouvoir lubrifiant renforcé

Le revêtement hydrophile GlyDx amélioré, appliqué à la partie distale du cathéter, offre un pouvoir lubrifiant et une durabilité accrus pendant l’utilisation. La pointe effilée et la longue lumière à échange rapide renforcent le pouvoir de poussée*.

Pouvoir lubrifiant renforcé

Pouvoir lubrifiant renforcé
Le revêtement hydrophile GlyDx amélioré, appliqué à la partie distale du cathéter, offre un pouvoir lubrifiant et une durabilité accrus pendant l’utilisation. La pointe effilée et la longue lumière à échange rapide renforcent le pouvoir de poussée*.

Pouvoir lubrifiant renforcé

Le revêtement hydrophile GlyDx amélioré, appliqué à la partie distale du cathéter, offre un pouvoir lubrifiant et une durabilité accrus pendant l’utilisation. La pointe effilée et la longue lumière à échange rapide renforcent le pouvoir de poussée*.
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Revêtement hydrophile GlyDx
Pouvoir lubrifiant renforcé

Pouvoir lubrifiant renforcé

Le revêtement hydrophile GlyDx amélioré, appliqué à la partie distale du cathéter, offre un pouvoir lubrifiant et une durabilité accrus pendant l’utilisation. La pointe effilée et la longue lumière à échange rapide renforcent le pouvoir de poussée*.
Profil compact pour les cas complexes
Profil compact pour les cas complexes

Profil compact pour les cas complexes

À l’instar du cathéter Eagle Eye Platinum, le modèle ST se glisse dans les guide-cathéters 5F avec un diamètre interne de 1,42 mm. Le profil compact et les transitions au niveau de la gaine permettent un dégagement plus important dans les cas complexes où un cathéter d’échographie intravasculaire et des fils doivent être logés côte à côte dans un plus grand guide. Par exemple, l’Eagle Eye Platinum peut être utilisé avec un microcathéter Terumo Finecross dans un guide 7F*.

Profil compact pour les cas complexes

Profil compact pour les cas complexes
À l’instar du cathéter Eagle Eye Platinum, le modèle ST se glisse dans les guide-cathéters 5F avec un diamètre interne de 1,42 mm. Le profil compact et les transitions au niveau de la gaine permettent un dégagement plus important dans les cas complexes où un cathéter d’échographie intravasculaire et des fils doivent être logés côte à côte dans un plus grand guide. Par exemple, l’Eagle Eye Platinum peut être utilisé avec un microcathéter Terumo Finecross dans un guide 7F*.

Profil compact pour les cas complexes

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Profil compact pour les cas complexes
Profil compact pour les cas complexes

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À l’instar du cathéter Eagle Eye Platinum, le modèle ST se glisse dans les guide-cathéters 5F avec un diamètre interne de 1,42 mm. Le profil compact et les transitions au niveau de la gaine permettent un dégagement plus important dans les cas complexes où un cathéter d’échographie intravasculaire et des fils doivent être logés côte à côte dans un plus grand guide. Par exemple, l’Eagle Eye Platinum peut être utilisé avec un microcathéter Terumo Finecross dans un guide 7F*.
Recalage automatique de l’échographie intravasculaire
Compatibilité avec SyncVision

Compatibilité avec SyncVision

Le système de cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST est compatible avec la fonction de recalage automatique de SyncVision qui crée une triple association entre les emplacements sur les images de l’échographie intravasculaire tomographique, l’angiographie et l’affichage de l’échographie intravasculaire longitudinale. SyncVision simplifie la détermination de la taille des vaisseaux, rationalise l’évaluation des lésions et permet une mise en œuvre précise du traitement.

Compatibilité avec SyncVision

Compatibilité avec SyncVision
Le système de cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST est compatible avec la fonction de recalage automatique de SyncVision qui crée une triple association entre les emplacements sur les images de l’échographie intravasculaire tomographique, l’angiographie et l’affichage de l’échographie intravasculaire longitudinale. SyncVision simplifie la détermination de la taille des vaisseaux, rationalise l’évaluation des lésions et permet une mise en œuvre précise du traitement.

Compatibilité avec SyncVision

Le système de cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST est compatible avec la fonction de recalage automatique de SyncVision qui crée une triple association entre les emplacements sur les images de l’échographie intravasculaire tomographique, l’angiographie et l’affichage de l’échographie intravasculaire longitudinale. SyncVision simplifie la détermination de la taille des vaisseaux, rationalise l’évaluation des lésions et permet une mise en œuvre précise du traitement.
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Recalage automatique de l’échographie intravasculaire
Compatibilité avec SyncVision

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Le système de cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST est compatible avec la fonction de recalage automatique de SyncVision qui crée une triple association entre les emplacements sur les images de l’échographie intravasculaire tomographique, l’angiographie et l’affichage de l’échographie intravasculaire longitudinale. SyncVision simplifie la détermination de la taille des vaisseaux, rationalise l’évaluation des lésions et permet une mise en œuvre précise du traitement.
Marqueurs radio-opaques
Des marqueurs pour estimer la longueur

Des marqueurs pour estimer la longueur

Il peut être difficile d’estimer la longueur de lésions de bifurcation, ostiales et tortueuses en s’appuyant uniquement sur des angiographies. Le cathéter Eagle Eye Platinum ST dispose de trois marqueurs radio-opaques avec un espacement de 10 mm pour faciliter l’estimation de la longueur sans recourir à un fil avec marqueurs ou à un dispositif de retrait. La fonction de recalage automatique de SyncVision mesure précisément la longueur, même dans le cas d’un retrait manuel.

Des marqueurs pour estimer la longueur

Des marqueurs pour estimer la longueur
Il peut être difficile d’estimer la longueur de lésions de bifurcation, ostiales et tortueuses en s’appuyant uniquement sur des angiographies. Le cathéter Eagle Eye Platinum ST dispose de trois marqueurs radio-opaques avec un espacement de 10 mm pour faciliter l’estimation de la longueur sans recourir à un fil avec marqueurs ou à un dispositif de retrait. La fonction de recalage automatique de SyncVision mesure précisément la longueur, même dans le cas d’un retrait manuel.

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Il peut être difficile d’estimer la longueur de lésions de bifurcation, ostiales et tortueuses en s’appuyant uniquement sur des angiographies. Le cathéter Eagle Eye Platinum ST dispose de trois marqueurs radio-opaques avec un espacement de 10 mm pour faciliter l’estimation de la longueur sans recourir à un fil avec marqueurs ou à un dispositif de retrait. La fonction de recalage automatique de SyncVision mesure précisément la longueur, même dans le cas d’un retrait manuel.
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Des marqueurs pour estimer la longueur

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Il peut être difficile d’estimer la longueur de lésions de bifurcation, ostiales et tortueuses en s’appuyant uniquement sur des angiographies. Le cathéter Eagle Eye Platinum ST dispose de trois marqueurs radio-opaques avec un espacement de 10 mm pour faciliter l’estimation de la longueur sans recourir à un fil avec marqueurs ou à un dispositif de retrait. La fonction de recalage automatique de SyncVision mesure précisément la longueur, même dans le cas d’un retrait manuel.
ChromaFlo
Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo

Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo

ChromaFlo met en exergue le rouge du débit sanguin pour faciliter l’évaluation de la pose d’un stent, de la taille de la lumière et plus encore. Adapté aux vaisseaux périphériques et coronaires, y compris au tronc commun de l’artère coronaire gauche, aux bifurcations, à l’artère fémorale superficielle et à l’iliaque, il permet de reconnaître instantanément la taille de la lumière et la pose du stent et aide à l’identification des branches, des dissections et des plaques dans les bifurcations.

Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo

Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
ChromaFlo met en exergue le rouge du débit sanguin pour faciliter l’évaluation de la pose d’un stent, de la taille de la lumière et plus encore. Adapté aux vaisseaux périphériques et coronaires, y compris au tronc commun de l’artère coronaire gauche, aux bifurcations, à l’artère fémorale superficielle et à l’iliaque, il permet de reconnaître instantanément la taille de la lumière et la pose du stent et aide à l’identification des branches, des dissections et des plaques dans les bifurcations.

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ChromaFlo met en exergue le rouge du débit sanguin pour faciliter l’évaluation de la pose d’un stent, de la taille de la lumière et plus encore. Adapté aux vaisseaux périphériques et coronaires, y compris au tronc commun de l’artère coronaire gauche, aux bifurcations, à l’artère fémorale superficielle et à l’iliaque, il permet de reconnaître instantanément la taille de la lumière et la pose du stent et aide à l’identification des branches, des dissections et des plaques dans les bifurcations.
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ChromaFlo
Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo

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Échographie intravasculaire VH
évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme

évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme

L’imagerie échographique intravasculaire VH fournit une carte couleur des tissus de la composition d’une plaque avec des mesures automatiques du vaisseau et de la lumière. La technologie d’échographie intravasculaire VH recourt à des techniques d’analyse spectrale propriétaires avancées pour classer la plaque selon 4 types de tissus avec une précision de 93 à 97 %¹,².

évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme

évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme
L’imagerie échographique intravasculaire VH fournit une carte couleur des tissus de la composition d’une plaque avec des mesures automatiques du vaisseau et de la lumière. La technologie d’échographie intravasculaire VH recourt à des techniques d’analyse spectrale propriétaires avancées pour classer la plaque selon 4 types de tissus avec une précision de 93 à 97 %¹,².

évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme

L’imagerie échographique intravasculaire VH fournit une carte couleur des tissus de la composition d’une plaque avec des mesures automatiques du vaisseau et de la lumière. La technologie d’échographie intravasculaire VH recourt à des techniques d’analyse spectrale propriétaires avancées pour classer la plaque selon 4 types de tissus avec une précision de 93 à 97 %¹,².
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Échographie intravasculaire VH
évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme

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L’imagerie échographique intravasculaire VH fournit une carte couleur des tissus de la composition d’une plaque avec des mesures automatiques du vaisseau et de la lumière. La technologie d’échographie intravasculaire VH recourt à des techniques d’analyse spectrale propriétaires avancées pour classer la plaque selon 4 types de tissus avec une précision de 93 à 97 %¹,².
  • Résultats en cas de tortuosité
  • Simplicité plug and play
  • Évaluation approfondie des vaisseaux
  • Revêtement hydrophile GlyDx
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Résultats en cas de tortuosité
Des résultats supérieurs en cas de tortuosité

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Simplicité plug and play
Plug and play pour une imagerie immédiate

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La simplicité plug and play et la conception numérique solide du cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST permettent une imagerie échographique intravasculaire rapide et facile. Aucun entraînement électrique, aucune pièce mobile ni aucun dispositif de retrait ne sont requis. En outre, vous n’avez pas à vous préoccuper du nettoyage ou de l’amorçage du capteur avant une procédure.

Plug and play pour une imagerie immédiate

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La simplicité plug and play et la conception numérique solide du cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST permettent une imagerie échographique intravasculaire rapide et facile. Aucun entraînement électrique, aucune pièce mobile ni aucun dispositif de retrait ne sont requis. En outre, vous n’avez pas à vous préoccuper du nettoyage ou de l’amorçage du capteur avant une procédure.

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La simplicité plug and play et la conception numérique solide du cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST permettent une imagerie échographique intravasculaire rapide et facile. Aucun entraînement électrique, aucune pièce mobile ni aucun dispositif de retrait ne sont requis. En outre, vous n’avez pas à vous préoccuper du nettoyage ou de l’amorçage du capteur avant une procédure.
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La simplicité plug and play et la conception numérique solide du cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST permettent une imagerie échographique intravasculaire rapide et facile. Aucun entraînement électrique, aucune pièce mobile ni aucun dispositif de retrait ne sont requis. En outre, vous n’avez pas à vous préoccuper du nettoyage ou de l’amorçage du capteur avant une procédure.
Évaluation approfondie des vaisseaux
Visualisation rapprochée

Visualisation rapprochée

La conception à pointe raccourcie permet au capteur d’avancer davantage dans les vaisseaux sténosés ou distaux, vous offrant ainsi une image plus distale. À l’instar du cathéter Eagle Eye Platinum, le dispositif présente des indications à la fois périphériques et coronaires.

Visualisation rapprochée

Visualisation rapprochée
La conception à pointe raccourcie permet au capteur d’avancer davantage dans les vaisseaux sténosés ou distaux, vous offrant ainsi une image plus distale. À l’instar du cathéter Eagle Eye Platinum, le dispositif présente des indications à la fois périphériques et coronaires.

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La conception à pointe raccourcie permet au capteur d’avancer davantage dans les vaisseaux sténosés ou distaux, vous offrant ainsi une image plus distale. À l’instar du cathéter Eagle Eye Platinum, le dispositif présente des indications à la fois périphériques et coronaires.
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Revêtement hydrophile GlyDx
Pouvoir lubrifiant renforcé

Pouvoir lubrifiant renforcé

Le revêtement hydrophile GlyDx amélioré, appliqué à la partie distale du cathéter, offre un pouvoir lubrifiant et une durabilité accrus pendant l’utilisation. La pointe effilée et la longue lumière à échange rapide renforcent le pouvoir de poussée*.

Pouvoir lubrifiant renforcé

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Le revêtement hydrophile GlyDx amélioré, appliqué à la partie distale du cathéter, offre un pouvoir lubrifiant et une durabilité accrus pendant l’utilisation. La pointe effilée et la longue lumière à échange rapide renforcent le pouvoir de poussée*.

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Le revêtement hydrophile GlyDx amélioré, appliqué à la partie distale du cathéter, offre un pouvoir lubrifiant et une durabilité accrus pendant l’utilisation. La pointe effilée et la longue lumière à échange rapide renforcent le pouvoir de poussée*.
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Revêtement hydrophile GlyDx
Pouvoir lubrifiant renforcé

Pouvoir lubrifiant renforcé

Le revêtement hydrophile GlyDx amélioré, appliqué à la partie distale du cathéter, offre un pouvoir lubrifiant et une durabilité accrus pendant l’utilisation. La pointe effilée et la longue lumière à échange rapide renforcent le pouvoir de poussée*.
Profil compact pour les cas complexes
Profil compact pour les cas complexes

Profil compact pour les cas complexes

À l’instar du cathéter Eagle Eye Platinum, le modèle ST se glisse dans les guide-cathéters 5F avec un diamètre interne de 1,42 mm. Le profil compact et les transitions au niveau de la gaine permettent un dégagement plus important dans les cas complexes où un cathéter d’échographie intravasculaire et des fils doivent être logés côte à côte dans un plus grand guide. Par exemple, l’Eagle Eye Platinum peut être utilisé avec un microcathéter Terumo Finecross dans un guide 7F*.

Profil compact pour les cas complexes

Profil compact pour les cas complexes
À l’instar du cathéter Eagle Eye Platinum, le modèle ST se glisse dans les guide-cathéters 5F avec un diamètre interne de 1,42 mm. Le profil compact et les transitions au niveau de la gaine permettent un dégagement plus important dans les cas complexes où un cathéter d’échographie intravasculaire et des fils doivent être logés côte à côte dans un plus grand guide. Par exemple, l’Eagle Eye Platinum peut être utilisé avec un microcathéter Terumo Finecross dans un guide 7F*.

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À l’instar du cathéter Eagle Eye Platinum, le modèle ST se glisse dans les guide-cathéters 5F avec un diamètre interne de 1,42 mm. Le profil compact et les transitions au niveau de la gaine permettent un dégagement plus important dans les cas complexes où un cathéter d’échographie intravasculaire et des fils doivent être logés côte à côte dans un plus grand guide. Par exemple, l’Eagle Eye Platinum peut être utilisé avec un microcathéter Terumo Finecross dans un guide 7F*.
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Profil compact pour les cas complexes
Profil compact pour les cas complexes

Profil compact pour les cas complexes

À l’instar du cathéter Eagle Eye Platinum, le modèle ST se glisse dans les guide-cathéters 5F avec un diamètre interne de 1,42 mm. Le profil compact et les transitions au niveau de la gaine permettent un dégagement plus important dans les cas complexes où un cathéter d’échographie intravasculaire et des fils doivent être logés côte à côte dans un plus grand guide. Par exemple, l’Eagle Eye Platinum peut être utilisé avec un microcathéter Terumo Finecross dans un guide 7F*.
Recalage automatique de l’échographie intravasculaire
Compatibilité avec SyncVision

Compatibilité avec SyncVision

Le système de cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST est compatible avec la fonction de recalage automatique de SyncVision qui crée une triple association entre les emplacements sur les images de l’échographie intravasculaire tomographique, l’angiographie et l’affichage de l’échographie intravasculaire longitudinale. SyncVision simplifie la détermination de la taille des vaisseaux, rationalise l’évaluation des lésions et permet une mise en œuvre précise du traitement.

Compatibilité avec SyncVision

Compatibilité avec SyncVision
Le système de cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST est compatible avec la fonction de recalage automatique de SyncVision qui crée une triple association entre les emplacements sur les images de l’échographie intravasculaire tomographique, l’angiographie et l’affichage de l’échographie intravasculaire longitudinale. SyncVision simplifie la détermination de la taille des vaisseaux, rationalise l’évaluation des lésions et permet une mise en œuvre précise du traitement.

Compatibilité avec SyncVision

Le système de cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST est compatible avec la fonction de recalage automatique de SyncVision qui crée une triple association entre les emplacements sur les images de l’échographie intravasculaire tomographique, l’angiographie et l’affichage de l’échographie intravasculaire longitudinale. SyncVision simplifie la détermination de la taille des vaisseaux, rationalise l’évaluation des lésions et permet une mise en œuvre précise du traitement.
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Recalage automatique de l’échographie intravasculaire
Compatibilité avec SyncVision

Compatibilité avec SyncVision

Le système de cathéter d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum ST est compatible avec la fonction de recalage automatique de SyncVision qui crée une triple association entre les emplacements sur les images de l’échographie intravasculaire tomographique, l’angiographie et l’affichage de l’échographie intravasculaire longitudinale. SyncVision simplifie la détermination de la taille des vaisseaux, rationalise l’évaluation des lésions et permet une mise en œuvre précise du traitement.
Marqueurs radio-opaques
Des marqueurs pour estimer la longueur

Des marqueurs pour estimer la longueur

Il peut être difficile d’estimer la longueur de lésions de bifurcation, ostiales et tortueuses en s’appuyant uniquement sur des angiographies. Le cathéter Eagle Eye Platinum ST dispose de trois marqueurs radio-opaques avec un espacement de 10 mm pour faciliter l’estimation de la longueur sans recourir à un fil avec marqueurs ou à un dispositif de retrait. La fonction de recalage automatique de SyncVision mesure précisément la longueur, même dans le cas d’un retrait manuel.

Des marqueurs pour estimer la longueur

Des marqueurs pour estimer la longueur
Il peut être difficile d’estimer la longueur de lésions de bifurcation, ostiales et tortueuses en s’appuyant uniquement sur des angiographies. Le cathéter Eagle Eye Platinum ST dispose de trois marqueurs radio-opaques avec un espacement de 10 mm pour faciliter l’estimation de la longueur sans recourir à un fil avec marqueurs ou à un dispositif de retrait. La fonction de recalage automatique de SyncVision mesure précisément la longueur, même dans le cas d’un retrait manuel.

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Il peut être difficile d’estimer la longueur de lésions de bifurcation, ostiales et tortueuses en s’appuyant uniquement sur des angiographies. Le cathéter Eagle Eye Platinum ST dispose de trois marqueurs radio-opaques avec un espacement de 10 mm pour faciliter l’estimation de la longueur sans recourir à un fil avec marqueurs ou à un dispositif de retrait. La fonction de recalage automatique de SyncVision mesure précisément la longueur, même dans le cas d’un retrait manuel.
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Marqueurs radio-opaques
Des marqueurs pour estimer la longueur

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Il peut être difficile d’estimer la longueur de lésions de bifurcation, ostiales et tortueuses en s’appuyant uniquement sur des angiographies. Le cathéter Eagle Eye Platinum ST dispose de trois marqueurs radio-opaques avec un espacement de 10 mm pour faciliter l’estimation de la longueur sans recourir à un fil avec marqueurs ou à un dispositif de retrait. La fonction de recalage automatique de SyncVision mesure précisément la longueur, même dans le cas d’un retrait manuel.
ChromaFlo
Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo

Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo

ChromaFlo met en exergue le rouge du débit sanguin pour faciliter l’évaluation de la pose d’un stent, de la taille de la lumière et plus encore. Adapté aux vaisseaux périphériques et coronaires, y compris au tronc commun de l’artère coronaire gauche, aux bifurcations, à l’artère fémorale superficielle et à l’iliaque, il permet de reconnaître instantanément la taille de la lumière et la pose du stent et aide à l’identification des branches, des dissections et des plaques dans les bifurcations.

Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo

Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
ChromaFlo met en exergue le rouge du débit sanguin pour faciliter l’évaluation de la pose d’un stent, de la taille de la lumière et plus encore. Adapté aux vaisseaux périphériques et coronaires, y compris au tronc commun de l’artère coronaire gauche, aux bifurcations, à l’artère fémorale superficielle et à l’iliaque, il permet de reconnaître instantanément la taille de la lumière et la pose du stent et aide à l’identification des branches, des dissections et des plaques dans les bifurcations.

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ChromaFlo met en exergue le rouge du débit sanguin pour faciliter l’évaluation de la pose d’un stent, de la taille de la lumière et plus encore. Adapté aux vaisseaux périphériques et coronaires, y compris au tronc commun de l’artère coronaire gauche, aux bifurcations, à l’artère fémorale superficielle et à l’iliaque, il permet de reconnaître instantanément la taille de la lumière et la pose du stent et aide à l’identification des branches, des dissections et des plaques dans les bifurcations.
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Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo

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ChromaFlo met en exergue le rouge du débit sanguin pour faciliter l’évaluation de la pose d’un stent, de la taille de la lumière et plus encore. Adapté aux vaisseaux périphériques et coronaires, y compris au tronc commun de l’artère coronaire gauche, aux bifurcations, à l’artère fémorale superficielle et à l’iliaque, il permet de reconnaître instantanément la taille de la lumière et la pose du stent et aide à l’identification des branches, des dissections et des plaques dans les bifurcations.
Échographie intravasculaire VH
évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme

évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme

L’imagerie échographique intravasculaire VH fournit une carte couleur des tissus de la composition d’une plaque avec des mesures automatiques du vaisseau et de la lumière. La technologie d’échographie intravasculaire VH recourt à des techniques d’analyse spectrale propriétaires avancées pour classer la plaque selon 4 types de tissus avec une précision de 93 à 97 %¹,².

évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme

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L’imagerie échographique intravasculaire VH fournit une carte couleur des tissus de la composition d’une plaque avec des mesures automatiques du vaisseau et de la lumière. La technologie d’échographie intravasculaire VH recourt à des techniques d’analyse spectrale propriétaires avancées pour classer la plaque selon 4 types de tissus avec une précision de 93 à 97 %¹,².

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L’imagerie échographique intravasculaire VH fournit une carte couleur des tissus de la composition d’une plaque avec des mesures automatiques du vaisseau et de la lumière. La technologie d’échographie intravasculaire VH recourt à des techniques d’analyse spectrale propriétaires avancées pour classer la plaque selon 4 types de tissus avec une précision de 93 à 97 %¹,².
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Échographie intravasculaire VH
évaluation des lésions en temps réel en salle de cathétérisme

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L’imagerie échographique intravasculaire VH fournit une carte couleur des tissus de la composition d’une plaque avec des mesures automatiques du vaisseau et de la lumière. La technologie d’échographie intravasculaire VH recourt à des techniques d’analyse spectrale propriétaires avancées pour classer la plaque selon 4 types de tissus avec une précision de 93 à 97 %¹,².

Fiche technique

Dimensions du cathéter
Dimensions du cathéter
Guide-cathéter minimum
  • 5F (D.I de 1,4 mm)
Fil-guide maximum
  • 0,36 mm
Diamètre d’imagerie maximum
  • 20 mm
Longueur utile
  • 150 cm
Fréquence
  • 20 MHz
Dimensions du cathéter
Dimensions du cathéter
Guide-cathéter minimum
  • 5F (D.I de 1,4 mm)
Fil-guide maximum
  • 0,36 mm
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Dimensions du cathéter
Dimensions du cathéter
Guide-cathéter minimum
  • 5F (D.I de 1,4 mm)
Fil-guide maximum
  • 0,36 mm
Diamètre d’imagerie maximum
  • 20 mm
Longueur utile
  • 150 cm
Fréquence
  • 20 MHz
  • 1. La sécurité et l’efficacité de l’échographie intravasculaire VH dans le cadre de la caractérisation de lésions vasculaires et de types de tissus n’ont pas été établies.
  • 2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • *Données archivées
  • La disponibilité des produits est soumise à des autorisations réglementaires nationales. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour vérifier la disponibilité dans votre pays.
  • Eagle Eye Platinum ST est distribué par InterMed en Nouvelle-Zélande.

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