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Restez vigilant et réactif au sein des environnements médico-chirurgicaux et de soins intermédiaires grâce à Philips eAcute. Recourez à des algorithmes prédictifs, à des consultations personnalisées et à des solutions de soins à distance pour soutenir vos équipes au chevet des patients et garantir une prise en charge optimale.
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Fonctions et services du programme
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Une aide essentielle et en temps réel destinée aux médecins
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Système d’alerte basé sur les données
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Des algorithmes exclusifs
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Une méthode éprouvée et évolutive
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Services d’implantation
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Assistance et formation
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Fonctions et services du programme
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Système d’alerte basé sur les données
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Transformez les données en informations exploitables avec eCareManager. Assurez une continuité fluide entre les soins hospitaliers et l’expertise à distance grâce à des informations transmises en temps opportun, des alertes personnalisables et des indicateurs fondés sur les données pour améliorer la prise en charge des patients.
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Prédictif, proactif et axé sur le patient. Philips eICU exploite des données spécifiques aux soins intensifs, des analyses et une aide à la décision pour accompagner vos efforts visant à améliorer les résultats cliniques.
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