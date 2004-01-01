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Télémédecine dans les services de médecine générale/chirurgie

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Restez vigilant et réactif au sein des environnements médico-chirurgicaux et de soins intermédiaires grâce à Philips eAcute. Recourez à des algorithmes prédictifs, à des consultations personnalisées et à des solutions de soins à distance pour soutenir vos équipes au chevet des patients et garantir une prise en charge optimale.

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Caractéristiques
Fonctions et services du programme

Fonctions et services du programme

Le programme eAcute permet aux équipes cliniques des prendre des décisions importantes dans le cadre de la prise en charge de patients au seins des services de médecine générale/chirurgie. En effet, il apporte un niveau supplémentaire d’attention et de soins aux moments les plus critiques, améliore les résultats cliniques¹ et réduit les coûts¹.

Fonctions et services du programme

Le programme eAcute permet aux équipes cliniques des prendre des décisions importantes dans le cadre de la prise en charge de patients au seins des services de médecine générale/chirurgie. En effet, il apporte un niveau supplémentaire d’attention et de soins aux moments les plus critiques, améliore les résultats cliniques¹ et réduit les coûts¹.

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Le programme eAcute permet aux équipes cliniques des prendre des décisions importantes dans le cadre de la prise en charge de patients au seins des services de médecine générale/chirurgie. En effet, il apporte un niveau supplémentaire d’attention et de soins aux moments les plus critiques, améliore les résultats cliniques¹ et réduit les coûts¹.
Une aide essentielle et en temps réel destinée aux médecins

Une aide essentielle et en temps réel destinée aux médecins

L’accès à la demande aux informations patient et la technologie audiovisuelle bidirectionnelle facilitent la collaboration entre les cliniciens et l’observation des patients, 24 h/24, 7 j/7.

Une aide essentielle et en temps réel destinée aux médecins

L’accès à la demande aux informations patient et la technologie audiovisuelle bidirectionnelle facilitent la collaboration entre les cliniciens et l’observation des patients, 24 h/24, 7 j/7.

Une aide essentielle et en temps réel destinée aux médecins

L’accès à la demande aux informations patient et la technologie audiovisuelle bidirectionnelle facilitent la collaboration entre les cliniciens et l’observation des patients, 24 h/24, 7 j/7.
Système d’alerte basé sur les données

Système d’alerte basé sur les données

Grâce à des algorithmes cliniques, eAcute assure une surveillance continue de chaque patient. Lorsque l’état d’un patient se détériore, le personnel soignant reçoit une alerte et peut alors intervenir sans délai auprès des patients les plus à risque.

Système d’alerte basé sur les données

Grâce à des algorithmes cliniques, eAcute assure une surveillance continue de chaque patient. Lorsque l’état d’un patient se détériore, le personnel soignant reçoit une alerte et peut alors intervenir sans délai auprès des patients les plus à risque.

Système d’alerte basé sur les données

Grâce à des algorithmes cliniques, eAcute assure une surveillance continue de chaque patient. Lorsque l’état d’un patient se détériore, le personnel soignant reçoit une alerte et peut alors intervenir sans délai auprès des patients les plus à risque.
Des algorithmes exclusifs

Des algorithmes exclusifs

Les algorithmes d’aide à la décision clinique décèlent la détérioration de l’état du patient et veillent à ce que les ressources de prise en charge soient attribuées de la manière la plus efficace au sein du service, en fonction des besoins du patient.

Des algorithmes exclusifs

Les algorithmes d’aide à la décision clinique décèlent la détérioration de l’état du patient et veillent à ce que les ressources de prise en charge soient attribuées de la manière la plus efficace au sein du service, en fonction des besoins du patient.

Des algorithmes exclusifs

Les algorithmes d’aide à la décision clinique décèlent la détérioration de l’état du patient et veillent à ce que les ressources de prise en charge soient attribuées de la manière la plus efficace au sein du service, en fonction des besoins du patient.
Une méthode éprouvée et évolutive

Une méthode éprouvée et évolutive

eAcute exploite la même technologie et le même modèle de soins que eCareManager, le programme de télémédecine eICU de Philips, leader sur le marché et optimisé pour la prise en charge des populations de patients au sein des services de médecine générale/chirurgie.

Une méthode éprouvée et évolutive

eAcute exploite la même technologie et le même modèle de soins que eCareManager, le programme de télémédecine eICU de Philips, leader sur le marché et optimisé pour la prise en charge des populations de patients au sein des services de médecine générale/chirurgie.

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Services d’implantation

Services d’implantation

Notre équipe pluridisciplinaire de professionnels cliniques et techniques fournit une gamme de services allant de la planification stratégique à l’intégration de systèmes, en passant par la formation.

Services d’implantation

Notre équipe pluridisciplinaire de professionnels cliniques et techniques fournit une gamme de services allant de la planification stratégique à l’intégration de systèmes, en passant par la formation.

Services d’implantation

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Assistance et formation

Assistance et formation

Le programme eAcute comprend des formations cliniques, des ateliers, des processus normalisés et des diagnostics au centre d’assistance 24 h/24, 7 j/7 pour accompagner vos équipes et éventuellement améliorer votre programme.

Assistance et formation

Le programme eAcute comprend des formations cliniques, des ateliers, des processus normalisés et des diagnostics au centre d’assistance 24 h/24, 7 j/7 pour accompagner vos équipes et éventuellement améliorer votre programme.

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Le programme eAcute comprend des formations cliniques, des ateliers, des processus normalisés et des diagnostics au centre d’assistance 24 h/24, 7 j/7 pour accompagner vos équipes et éventuellement améliorer votre programme.
  • Fonctions et services du programme
  • Une aide essentielle et en temps réel destinée aux médecins
  • Système d’alerte basé sur les données
  • Des algorithmes exclusifs
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Fonctions et services du programme

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Le programme eAcute permet aux équipes cliniques des prendre des décisions importantes dans le cadre de la prise en charge de patients au seins des services de médecine générale/chirurgie. En effet, il apporte un niveau supplémentaire d’attention et de soins aux moments les plus critiques, améliore les résultats cliniques¹ et réduit les coûts¹.

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Le programme eAcute permet aux équipes cliniques des prendre des décisions importantes dans le cadre de la prise en charge de patients au seins des services de médecine générale/chirurgie. En effet, il apporte un niveau supplémentaire d’attention et de soins aux moments les plus critiques, améliore les résultats cliniques¹ et réduit les coûts¹.

Fonctions et services du programme

Le programme eAcute permet aux équipes cliniques des prendre des décisions importantes dans le cadre de la prise en charge de patients au seins des services de médecine générale/chirurgie. En effet, il apporte un niveau supplémentaire d’attention et de soins aux moments les plus critiques, améliore les résultats cliniques¹ et réduit les coûts¹.
Une aide essentielle et en temps réel destinée aux médecins

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L’accès à la demande aux informations patient et la technologie audiovisuelle bidirectionnelle facilitent la collaboration entre les cliniciens et l’observation des patients, 24 h/24, 7 j/7.

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Système d’alerte basé sur les données

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Grâce à des algorithmes cliniques, eAcute assure une surveillance continue de chaque patient. Lorsque l’état d’un patient se détériore, le personnel soignant reçoit une alerte et peut alors intervenir sans délai auprès des patients les plus à risque.

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Des algorithmes exclusifs

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Une méthode éprouvée et évolutive

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Services d’implantation

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  • 1. Jenkins CL, et al. Positive Deviance: Introducing eICU Technology to the Medical Surgical Patient Population. Banner Health. Nov. 2010.

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