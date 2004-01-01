Transformez les données en informations exploitables avec eCareManager. Assurez une continuité fluide entre les soins hospitaliers et l’expertise à distance grâce à des informations transmises en temps opportun, des alertes personnalisables et des indicateurs fondés sur les données pour améliorer la prise en charge des patients.
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À partir d’un DPI existant de l’hôpital et via une interface HL7, eCareManager accède aux données patient et fournit les informations essentielles à l’équipe du centre de télémédecine.
Interopérabilité
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Gestion des patients
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Les informations patient apparaissent dans une interface utilisateur de type tableau de bord pour une analyse clinique rapide des conditions actives et un examen rapide des tâches affectées. Les commandes audiovisuelles bidirectionnelles, ainsi que les données cliniques, sont intégrées dans un seul écran de recensement des patients afin de fournir à l’équipe clinique à distance les données patient nécessaires pour fournir une assistance proactive aux cliniciens au chevet des patients, tous types de patients confondus.
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Gestion des ressources
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Permet à un seul clinicien et à deux ou trois infirmiers(ères) en soins intensifs de fournir un appui clinique supplémentaire pour 150 lits simultanément¹ maximum, quel que soit l’emplacement des patients, contribuant ainsi à optimiser les équipes existantes et à utiliser chaque ressource de la manière la plus efficace.
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Visualisation avancée
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Intègre en un point unique la visualisation de données autrement dispersées entre plusieurs unités et hôpitaux, et met en évidence des indicateurs physiologiques clés reflétant l’état de santé global et l’évolution du patient.
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Aide à la décision clinique
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eCareManager s’appuie sur la technologie Smart Alerts® pour permettre aux cliniciens d’évaluer, analyser et intégrer systématiquement les données cliniques dans leurs interventions et leurs plans de soins. Alimentée par le moteur Smart Alerts, cette technologie analyse la ligne de base propre à chaque patient ainsi que ses pathologies sous‑jacentes, et prélève en continu des données provenant des paramètres vitaux, des médicaments, des résultats d’analyse et des feuilles de surveillance. Lorsqu’un changement répond à des critères définis par des preuves cliniques, Smart Alerts envoie une alerte à l’équipe de soins, leur permettant d’intervenir rapidement.
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1. Goran SF and Mullen-Fortino M. Partnership for a Healthy Work Environment: Tele-ICU/ICU Collaborative. AACN Advanced Critical Care. 2012, 23(3): 289-301.
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