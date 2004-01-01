Aide à la décision clinique

eCareManager s’appuie sur la technologie Smart Alerts® pour permettre aux cliniciens d’évaluer, analyser et intégrer systématiquement les données cliniques dans leurs interventions et leurs plans de soins. Alimentée par le moteur Smart Alerts, cette technologie analyse la ligne de base propre à chaque patient ainsi que ses pathologies sous‑jacentes, et prélève en continu des données provenant des paramètres vitaux, des médicaments, des résultats d’analyse et des feuilles de surveillance. Lorsqu’un changement répond à des critères définis par des preuves cliniques, Smart Alerts envoie une alerte à l’équipe de soins, leur permettant d’intervenir rapidement.